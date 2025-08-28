Felebarátaink szeretete

Nem könnyű ez. Annyira nem, hogy inkább nehéz. De legalább olyan nagyon nehéz, hogy leginkább lehetetlen. Mint átúszni a FOSóceánt, melynek egyik partján Szily Lackó indít útnak, a másik parton az összes többi ugyanilyen fogad, a kettő között pedig ugyanezek hullámoznak.
Mutatom is mindjárt, hogyan!
Kezdjük az alaphírrel, nem túl bonyolult:
„Horváth László a Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindult a Drogellenes Digitális Polgári Kör. A parlamenti képviselő azt írta, összefogtak, mert egyetértenek abban, hogy a kábítószer minden fajtája súlyosan veszélyezteti a jelen biztonságát és a jövő generációit, ezért határozottan és nyíltan fel kell lépni az előállítása, terjesztése, fogyasztása és a népszerűsítése ellen.
Az alapítók között politikusok, orvosok, művészek, sportolók vannak. Bánki M. Csaba pszichiáter, c. egyetemi tanár, az MTA doktora, Haller József professzor, a Drogkutató Intézet igazgatója, Hal Melinda klinikai szakpszichológus, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum korábbi elnöke, Muri Enikő, előadóművész, színésznő, Patkó Béla-Kiki, Máté Péter-díjas előadóművész, énekes, az Első Emelet zenekar frontembere, Nyerges Attila előadóművész, az Ismerős Arcok zenekar frontembere, Kucsera Gábor világ- és Európa-bajnok olimpikon, a Ferencvárosi Torna Club kajak-kenu szakosztályvezetője, Forgács István felzárkózás-politikai szakértő, valamint Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.”
Ennyi az egész. A cél világos (és helyes!), a névsor illusztris.
„Mint kutyák közé ha nyulfiat lökének, / Kaptak a beszéden a szilaj legények” – idézhetnénk a Toldit, ha lennének itt szilaj legények, de hát olyanok pont nincsenek, így marad nekünk a Szily, kéretik most őt olvasni, mondtam, hogy nem lesz könnyű, mondtam, hogy átússzuk a FOSóceánt:
„Ennyi volt a drogozásnak Magyarországon, összeállt az Ismerős Arcok–Első Emelet-kokainos kajakos-Fidesz koalíció a kábítószerek ellen