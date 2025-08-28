Felebarátaink szeretete

„Egykor kokainnal rajtakapott kajakossal és az Ismerős Arcok frontemberével támad a Drogellenes DPK” (24)

„A kokainozásért eltiltott Kucsera Gáborral alakult meg a Drogellenes Digitális Polgári Kör” (Telex)

„Megalakult a Drogellenes Digitális Polgári Kör, tagjai között korábban kokainozásért eltiltott sportoló is akad” (HVG)

„A drogellenes polgári kört erősíti a kajakos, akit korábban eltiltottak, mert kokaint találtak a vizeletében” (Klubrádió)

Ennyi talán elég is lesz.

Ennyiből is kristálytiszta, most azon rugózik (és fog még rugózni) a FOS, hogy egy kétszeres világbajnok sportoló mit keres a drogellenes digitális polgári körben, amikor egyszer (éppen tíz évvel ezelőtt) lebukott droggal.

Nos, talán érdemes először vetni egy pillantást Kucsera Gábor akkori nyilatkozatára:

„Évek óta nem értem el jelentős eredményt sportolóként, ha nem tudtam volna nyerni a szolnoki második válogatón, minden bizonnyal az is versenyzői karrierem végét jelentette volna – mondta Kucsera a blikk.hu-nak. – A pályafutásom szempontjából tehát rendkívül fontos volt a jó szereplés, és ezt a terhet képtelen voltam elviselni. Lazítani akartam, és a legrosszabb utat választottam. Tisztában vagyok azzal, hogy mekkora károkat okoztam a kajak-kenu sportágnak, egy életen át szégyellem magam. Megbántottam a családomat is, tőlük is elnézést kérek.”

Ilyen az, amikor egy férfi szembe mer nézni a hibájával, megbánja, bocsánatot kér, s nem követi el többé. Ezt tette Kucsera Gábor, tisztelet érte. S éppen ez teszi ezerszeresen is alkalmassá arra, hogy tevékenykedjen a drog elleni küzdelemben.

Nézzük meg ezzel szemben a FOSóceán ikonikus darabját, a 444-es Szilyt, aki először „leplezte le” Kucserát, vajon ez az alak hogyan is viszonyul a drogokhoz? Így:

„Tényleg olyan jó az okosdrog? Kipróbáltam, és túl jó.

Az olcsó új dizájnerdrogok félelmetesek, a drága régi kábítószerek unalmasak, a gyógyszerek és az egészség viszont divatban vannak, rohanó világunkban amúgy is kinek lenne ideje csak úgy szórakozásból beledrogozni a vakvilágba? Talán ezért is jöttek annyira divatba az úgynevezett okosdrogok. […] Hivalkodás nélkül mondhatom, hogy nálam kevés alkalmasabb ember létezik a Földön okosdrog-teszteléshez. Évek óta napi 5-6 órákat alszom, amikor pedig ébren vagyok és dolgozom, sokféle, többé-kevésbé kreatív szöveget kell előállítanom, jellemzően igen rövid határidőkkel, néha egészen irreális terjedelemben. Ez az életmód magával hozta, hogy az évek során lényegében egy rakás legális, szürke és illegális módszert kipróbáltam a figyelmem ébrentartására, hogy mostanra levonjam a következtetést: a napi 8 óra alvásnál nincs jobb munkadrog, sőt az az egyetlen, ami tényleg működik. […] Az elején arra voltam a legkíváncsibb, hogy ha igaz az, amit a rajongói mondanak a szerről – miszerint drogszerű hatások nélkül éri el azt, hogy az ember sokkal jobban tudjon összpontosítani –, akkor meg fogom-e egyáltalán érezni, hogy hatni kezdett. Hiszen az a »jobb koncentrálás« azért eléggé megfoghatatlan hatásnak tűnik. Ehhez képest pár perc elteltével már nem is lehetett kérdés, hogy a tabletta lelkesen dolgozik. Hogy honnan tudom? Igazából fogalmam sincs, mert a drogok bejövetelére jellemző tüneteket egyáltalán nem vagy minimálisan tapasztaltam. Nem zúgott a fejem, nem is kattogott, a kezem sem kezdett finoman remegni, nem ment föl a vérnyomásom, nem káprázott a szemem, nem kalimpált a szívem és ki sem melegedtem. Onnan jöttem rá egyáltalán, hogy van valami, hogy hirtelen olyan nagy kedvem támadt írni, ahogy annak mindennap történnie kéne. Sőt nemcsak hogy kedvem lett hozzá, de késlekedés nélkül bele is vágtam, elhagyva a szokás kezdeti tökölődést. […]”