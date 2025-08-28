idezojelek
Poszt-trauma

Felebarátaink szeretete

A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Kucsera GáborFideszfelebarátpolgári körkormány felelősségdrogügyellenzéki sajtó 2025. 08. 28. 16:56
Fotó: Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nem könnyű ez. Annyira nem, hogy inkább nehéz. De legalább olyan nagyon nehéz, hogy leginkább lehetetlen. Mint átúszni a FOSóceánt, melynek egyik partján Szily Lackó indít útnak, a másik parton az összes többi ugyanilyen fogad, a kettő között pedig ugyanezek hullámoznak.

Mutatom is mindjárt, hogyan!

Kezdjük az alaphírrel, nem túl bonyolult:

„Horváth László a Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindult a Drogellenes Digitális Polgári Kör. A parlamenti képviselő azt írta, összefogtak, mert egyetértenek abban, hogy a kábítószer minden fajtája súlyosan veszélyezteti a jelen biztonságát és a jövő generációit, ezért határozottan és nyíltan fel kell lépni az előállítása, terjesztése, fogyasztása és a népszerűsítése ellen.

Az alapítók között politikusok, orvosok, művészek, sportolók vannak. Bánki M. Csaba pszichiáter, c. egyetemi tanár, az MTA doktora, Haller József professzor, a Drogkutató Intézet igazgatója, Hal Melinda klinikai szakpszichológus, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum korábbi elnöke, Muri Enikő, előadóművész, színésznő, Patkó Béla-Kiki, Máté Péter-díjas előadóművész, énekes, az Első Emelet zenekar frontembere, Nyerges Attila előadóművész, az Ismerős Arcok zenekar frontembere, Kucsera Gábor világ- és Európa-bajnok olimpikon, a Ferencvárosi Torna Club kajak-kenu szakosztályvezetője, Forgács István felzárkózás-politikai szakértő, valamint Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.”

 

Ennyi az egész. A cél világos (és helyes!), a névsor illusztris.

„Mint kutyák közé ha nyulfiat lökének, / Kaptak a beszéden a szilaj legények” – idézhetnénk a Toldit, ha lennének itt szilaj legények, de hát olyanok pont nincsenek, így marad nekünk a Szily, kéretik most őt olvasni, mondtam, hogy nem lesz könnyű, mondtam, hogy átússzuk a FOSóceánt:

„Ennyi volt a drogozásnak Magyarországon, összeállt az Ismerős Arcok–Első Emelet-kokainos kajakos-Fidesz koalíció a kábítószerek ellen

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Horváth »Laci« László drogügyi kormánybiztos – korábbi lóügyi kormánybiztos – a Facebookon jelentette be, hogy elindul a Drogellenes Digitális Polgári Kör. A tíz alapító személyét elnézve a kormány a legérzékenyebb pontokon próbálja betámadni a kábítószerfogyasztó szubkultúrákat.

Meló után kilőnéd magad az űrbe egy rakétával? Nem más vár ott, mint Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos.

Pár dekázás után megszelídítenéd a lasztit és bemozdulnál a zenére? Tök mindegy, milyen stílust szeretsz, vesztettél. Szigorú arccal vár rád Nyerges Attila az Ismerős Arcokból, Patkó Kiki Béla az Első Emeletből és Muri Enikő a Fidesz gyűléseiről, és utolsó molekuláig kipurgálja belőled a dopamint. Szegregátumba húzódnál lazulgatni? Már vár rád Forgács István, akit Horváth »Laci« László friss posztja enigmatikus módon felzárkózáspolitikai szakértőnek nevez, de akit az idén tavaszi nagy antidrog-konferencián még romaügyi szakértőként konferáltak fel.

Tisztára kikészülve a Duna árterébe menekülnél? Ott sajnos Hal Melinda klinikai szakpszichológus a seriff.

Annyira megmentél, hogy a Drogkutató Intézetben lazítanád ki az idegrendszered? Eleve nem jó ötlet, főleg, hogy Haller József igazgató is az új DPK tagja.

Bőrdívány alá bújva menekülnél a kínos helyzetből? Semmi esélyed, a szomszédos fotelből Bánki M. Csaba pszichiáter fixíroz.

És amikor fellélegeznél, hogy legalább Dopemant megúsztad, előlép a végső adu ász, az ember, aki aztán tényleg tudja, mi ellen harcol a lóügyi exbiztos csapatában: Kucsera Gábor kétszeres világbajnok kajakos, bulvártévé-szereplő, a Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője, aki annak idején kokainozással bukott meg a doppingvizsgálaton, amit el is ismert. 

Ocsmány és aljas az egész, nyakon öntve a patkánycinizmus slejmjével, de ami különösen vérlázító, az a Kucsera Gáborra vonatkozó kitétel. S természetesen az összes többi is ezt öblögeti, ettől hullámzik most a független objektív sajtó FOSóceánja.

Mutatom ezt is, csak a címek szintjén, az is bőven elég:

Egykor kokainnal rajtakapott kajakossal és az Ismerős Arcok frontemberével támad a Drogellenes DPK” (24)

A kokainozásért eltiltott Kucsera Gáborral alakult meg a Drogellenes Digitális Polgári Kör” (Telex)

 „Megalakult a Drogellenes Digitális Polgári Kör, tagjai között korábban kokainozásért eltiltott sportoló is akad” (HVG)

„A drogellenes polgári kört erősíti a kajakos, akit korábban eltiltottak, mert kokaint találtak a vizeletében” (Klubrádió)

 

Ennyi talán elég is lesz.

Ennyiből is kristálytiszta, most azon rugózik (és fog még rugózni) a FOS, hogy egy kétszeres világbajnok sportoló mit keres a drogellenes digitális polgári körben, amikor egyszer (éppen tíz évvel ezelőtt) lebukott droggal.

Nos, talán érdemes először vetni egy pillantást Kucsera Gábor akkori nyilatkozatára:

„Évek óta nem értem el jelentős eredményt sportolóként, ha nem tudtam volna nyerni a szolnoki második válogatón, minden bizonnyal az is versenyzői karrierem végét jelentette volna – mondta Kucsera a blikk.hu-nak. – A pályafutásom szempontjából tehát rendkívül fontos volt a jó szereplés, és ezt a terhet képtelen voltam elviselni. Lazítani akartam, és a legrosszabb utat választottam. Tisztában vagyok azzal, hogy mekkora károkat okoztam a kajak-kenu sportágnak, egy életen át szégyellem magam. Megbántottam a családomat is, tőlük is elnézést kérek.”

Ilyen az, amikor egy férfi szembe mer nézni a hibájával, megbánja, bocsánatot kér, s nem követi el többé. Ezt tette Kucsera Gábor, tisztelet érte. S éppen ez teszi ezerszeresen is alkalmassá arra, hogy tevékenykedjen a drog elleni küzdelemben.

Nézzük meg ezzel szemben a FOSóceán ikonikus darabját, a 444-es Szilyt, aki először „leplezte le” Kucserát, vajon ez az alak hogyan is viszonyul a drogokhoz? Így:

„Tényleg olyan jó az okosdrog? Kipróbáltam, és túl jó.

Az olcsó új dizájnerdrogok félelmetesek, a drága régi kábítószerek unalmasak, a gyógyszerek és az egészség viszont divatban vannak, rohanó világunkban amúgy is kinek lenne ideje csak úgy szórakozásból beledrogozni a vakvilágba? Talán ezért is jöttek annyira divatba az úgynevezett okosdrogok. […] Hivalkodás nélkül mondhatom, hogy nálam kevés alkalmasabb ember létezik a Földön okosdrog-teszteléshez. Évek óta napi 5-6 órákat alszom, amikor pedig ébren vagyok és dolgozom, sokféle, többé-kevésbé kreatív szöveget kell előállítanom, jellemzően igen rövid határidőkkel, néha egészen irreális terjedelemben. Ez az életmód magával hozta, hogy az évek során lényegében egy rakás legális, szürke és illegális módszert kipróbáltam a figyelmem ébrentartására, hogy mostanra levonjam a következtetést: a napi 8 óra alvásnál nincs jobb munkadrog, sőt az az egyetlen, ami tényleg működik. […] Az elején arra voltam a legkíváncsibb, hogy ha igaz az, amit a rajongói mondanak a szerről – miszerint drogszerű hatások nélkül éri el azt, hogy az ember sokkal jobban tudjon összpontosítani –, akkor meg fogom-e egyáltalán érezni, hogy hatni kezdett. Hiszen az a »jobb koncentrálás« azért eléggé megfoghatatlan hatásnak tűnik. Ehhez képest pár perc elteltével már nem is lehetett kérdés, hogy a tabletta lelkesen dolgozik. Hogy honnan tudom? Igazából fogalmam sincs, mert a drogok bejövetelére jellemző tüneteket egyáltalán nem vagy minimálisan tapasztaltam. Nem zúgott a fejem, nem is kattogott, a kezem sem kezdett finoman remegni, nem ment föl a vérnyomásom, nem káprázott a szemem, nem kalimpált a szívem és ki sem melegedtem. Onnan jöttem rá egyáltalán, hogy van valami, hogy hirtelen olyan nagy kedvem támadt írni, ahogy annak mindennap történnie kéne. Sőt nemcsak hogy kedvem lett hozzá, de késlekedés nélkül bele is vágtam, elhagyva a szokás kezdeti tökölődést. […]”

 

És így tovább, és így tovább.

Ezek törnek most pálcát Kucsera Gábor felett. S persze nem a világbajnokkal van igazából bajuk, hanem azzal, hogy a kormány megpróbál tenni valamit a félelmetesen terjedő drogfogyasztás ellen, amit ezek a moral insanity felhasználók a szabadságjogaik megsértésének tartanak.

S persze, tudom én jól:

„Amikor a farizeusok értesültek róla, hogy a szadduceusokat is elhallgattatta, köréje gyűltek. Hogy próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: »Mester, melyik a főparancs a törvényben?« Jézus ezt felelte: »Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.«”

 

Ismétlem: tudom jól és értem is. Csak nem tudom, ki is a mi felebarátunk? S egyre inkább érik bennem a válasz, hogy ezek nem. Ezek nem a felebarátaink, hanem az esetek nagy többségében külföldről fizetett ellenségeink, akik a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

Nem szeretem őket. Semennyire sem. És azt akarom, hogy tűnjenek el a közéletből, örökre.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekOrbán Viktor

A politikai képlet 1990 óta ugyanaz

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszélhámosság

Szélhámosok a Tisza belső köreiben

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektömeg

Pogány Induló – ki szív eleget?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkultúrharc

Ma a tűzijáték, holnap a légkondi

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekTarr Zoltán

Elárasztották Orbán Viktor oldalát a tiszás kamuprofilok, Magyar Péter sírva könyörög, hogy segítsenek

Magyar Nemzet avatarja

Nagy a baj Magyar Péterék háza táján, miután lebuktak, bevetették a netes trollhadseregüket is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu