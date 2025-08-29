idezojelek
Poszt-trauma

Ezt tegyük el az utókornak!

Nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns.

Bayer Zsolt
migránsEurópaSvédországrasszizmuserőszak 2025. 08. 29. 9:31

Kezdjük a hír pontos ismertetésével:

„Undorító: nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns

Szerinte ugyanis a kisfiú »úgy nézett ki, mint egy rasszista«.

Májusban egy mindössze nyolcéves kisfiút kényszerített megalázó helyzetbe egy tinédzser a svédországi Umeåban – írja a Remix News. A gyermek éppen hazafelé tartott biciklijével a boltból, amikor a 16 éves fiú eléje lépett, megállította, majd vetkőzésre kényszerítette.

A vádirat szerint a tinédzser arra utasította a gyermeket, hogy teljesen vetkőzzön le, és végezzen fekvőtámaszokat. 

Azzal fenyegetőzött, hogy ha nem engedelmeskedik neki a kisfiú, odahívja a barátait, hogy megalázó helyzetben lássák őt. Amíg a kisfiú kénytelen volt engedelmeskedni, a támadó rapzenét hallgatott, és a gyermek kerékpárján közlekedett.

A kisfiúnak végül sikerült elmenekülnie: ruháit és biciklijét hátrahagyva a közeli erdőn keresztül hazaszaladt. Édesapja azonnal értesítette a rendőrséget, akik nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, ám a tettes akkorra már eltűnt.

Néhány nappal később a fiú édesapjával együtt egy futballmérkőzésen vett részt, ahol felismerte a támadót. Bár a rendőrök késve érkeztek a helyszínre, a gyermek pontos személyleírása alapján végül sikerült azonosítani és elfogni a gyanúsítottat.

A 16 éves, szomáliai származású fiatalt a rendőrség kihallgatta. A fiatal elismerte, hogy a kisfiú kerékpárját és ruháit akarta megszerezni, ugyanakkor tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. »Azt hittem, nemet fog mondani« – magyarázta a kihallgatáson.

Hozzátette azt is, hogy a kisfiú véleménye szerint »úgy nézett ki, mint egy rasszista; szerintem a Svéd Demokratákra fog szavazni, ha idősebb lesz«.

Az ügyészség kényszerítés és szeméremsértés miatt emelt vádat a tinédzser ellen.”

Ennyi a hír.

Ökölbe szorult a kezed? Elképzelted, ahogy félholtra vered ezt az állatot? Netán lelövöd? Minden rendben, normális vagy. A normális ember mindezeken túl onnan ismerszik meg, hogy végül nem teszi meg, mert a felettes énje nem engedi, akkor sem, ha lehetősége van – lenne – rá. Kivételt képez ez alól a mindenkori sértett, illetve a mindenkori sértettek szülei, egyéb közeli hozzátartozói, vagyis a megalázott, meggyalázott, megerőszakolt fehér európai lányok és azok szülei, a kirabolt, összevert, megalázott fehér európai fiúk és azok szülei, tehát egy elképesztő és egyre növekvő tömeg. Mint máskor is mondtam már: ez a polgárháború előérzete.

Mindezeken túl azonban most e hír kapcsán egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, mert eddig ilyet még nem láttam. Szóval azt mondja a szomáliai állat a kihallgatásán, hogy azért csinálta, amit csinált, mert az áldozata „úgy nézett ki, mint egy rasszista; szerintem a Svéd Demokratákra fog szavazni, ha idősebb lesz”.

Jelzem: egy nyolcéves kisfiúról beszélünk.

Jelzem: ha nyolcvanéves lett volna, akkor is: hogy mi van?

Eljutottunk tehát ide is? Hogy ezek a ránk szabadított felesleges állatok mostantól majd kijelentik, hogy szerintük mi „úgy nézünk ki”, mint a rasszisták, és csupán ezért vertek, aláztak, gyaláztak, erőszakoltak, raboltak és öltek meg bennünket?

Európa vagy rendet tesz, vagy nem lesz.

És a rendrakás hogyanja és mikéntje lassan teljesen másodlagos.

Már csak a gyorsaság a lényeges szempont.

