Ezt tegyük el az utókornak!

Kezdjük a hír pontos ismertetésével:

„Undorító: nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns

Szerinte ugyanis a kisfiú »úgy nézett ki, mint egy rasszista«.

Májusban egy mindössze nyolcéves kisfiút kényszerített megalázó helyzetbe egy tinédzser a svédországi Umeåban – írja a Remix News. A gyermek éppen hazafelé tartott biciklijével a boltból, amikor a 16 éves fiú eléje lépett, megállította, majd vetkőzésre kényszerítette.

A vádirat szerint a tinédzser arra utasította a gyermeket, hogy teljesen vetkőzzön le, és végezzen fekvőtámaszokat.

Azzal fenyegetőzött, hogy ha nem engedelmeskedik neki a kisfiú, odahívja a barátait, hogy megalázó helyzetben lássák őt. Amíg a kisfiú kénytelen volt engedelmeskedni, a támadó rapzenét hallgatott, és a gyermek kerékpárján közlekedett.

A kisfiúnak végül sikerült elmenekülnie: ruháit és biciklijét hátrahagyva a közeli erdőn keresztül hazaszaladt. Édesapja azonnal értesítette a rendőrséget, akik nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, ám a tettes akkorra már eltűnt.

Néhány nappal később a fiú édesapjával együtt egy futballmérkőzésen vett részt, ahol felismerte a támadót. Bár a rendőrök késve érkeztek a helyszínre, a gyermek pontos személyleírása alapján végül sikerült azonosítani és elfogni a gyanúsítottat.

A 16 éves, szomáliai származású fiatalt a rendőrség kihallgatta. A fiatal elismerte, hogy a kisfiú kerékpárját és ruháit akarta megszerezni, ugyanakkor tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. »Azt hittem, nemet fog mondani« – magyarázta a kihallgatáson.

Hozzátette azt is, hogy a kisfiú véleménye szerint »úgy nézett ki, mint egy rasszista; szerintem a Svéd Demokratákra fog szavazni, ha idősebb lesz«.

Az ügyészség kényszerítés és szeméremsértés miatt emelt vádat a tinédzser ellen.”

Ennyi a hír.

Ökölbe szorult a kezed? Elképzelted, ahogy félholtra vered ezt az állatot? Netán lelövöd? Minden rendben, normális vagy. A normális ember mindezeken túl onnan ismerszik meg, hogy végül nem teszi meg, mert a felettes énje nem engedi, akkor sem, ha lehetősége van – lenne – rá. Kivételt képez ez alól a mindenkori sértett, illetve a mindenkori sértettek szülei, egyéb közeli hozzátartozói, vagyis a megalázott, meggyalázott, megerőszakolt fehér európai lányok és azok szülei, a kirabolt, összevert, megalázott fehér európai fiúk és azok szülei, tehát egy elképesztő és egyre növekvő tömeg. Mint máskor is mondtam már: ez a polgárháború előérzete.

Mindezeken túl azonban most e hír kapcsán egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, mert eddig ilyet még nem láttam. Szóval azt mondja a szomáliai állat a kihallgatásán, hogy azért csinálta, amit csinált, mert az áldozata „úgy nézett ki, mint egy rasszista; szerintem a Svéd Demokratákra fog szavazni, ha idősebb lesz”.

Jelzem: egy nyolcéves kisfiúról beszélünk.