Poszt-trauma

Szeretetbugyor

Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.

Kárpáti András
2025. 10. 11. 13:36
Fotó: Hatlaczki Balázs

Az emberélet derekán, a digitális tér erdejében járva egy virtuális kapura bukkantam, amely fölé az volt kiírva: „Ki itt belépsz, minden szavad esszük”. No, gondoltam, ez jól hangzik. Aztán látom, hogy néhány levél kitakarja a felirat egy részét. A leveleket leszedtem, így feltárult a teljes szöveg: 

Ki itt belépsz, minden szavad felvesszük.

Így már nem tűnt olyan csábítónak a hely, de mivel halk nyöszörgéseket hallottam bentről, úgy döntöttem, hogy mégiscsak belépek. Első látásra elhagyatott bányának tűnt a hely: mindenfele homok, kődarabok és szürkeség. Azonban a semmiből hirtelen előttem termett egy áttetsző, kísértetszerű lény. 

– Én a rendíthetetlen józan ész szelleme vagyok, ha itt szeretnél körbenézni, hidd el, szükséged lesz rám, ha gondolod, veled tartok – ajánlkozott, amit én készséggel elfogadtam.

A tárnaszerű út lefelé vezetett, s ahogy mentünk előre, az erősödő nyöszörgés mellett a mélyből hol valami idült kacaj hallatszott, hol pedig artikulálatlan hangok szűrődtek fel. Talán hangosbemondóból, monoton mantraként szólt, hogy „tégláról téglára, lépésről lépésre”, majd ahogy a két szint közötti fordulóban sík terepre értünk, láttam, hogy csontsovány, beesett arcú emberek egy villa falát húzzák fel.

Eközben egy katonaruhás, tokás alak a már elkészült két kőoroszlán egyikén foglalt helyet, s pisztolyával „biztatta” a szerencsétleneket. Továbbmenve színes épület tárult elénk, amelyből ugyancsak hangfoszlányok szűrődtek ki. A ház óvodát idéző belsejében egy szemüveges, kopaszodó férfi kappanhangon kiabált az ott csoportosuló felnőttekkel. Arról próbálta őket meggyőzni, hogy most van a beszoktatás ideje, s ennek része a délutáni csendes pihenő, amely alatt mindenkinek nála kell hagynia a pénztárcáját „megőrzésre.

A bizarr jelenetet magunk mögött hagyva folytattuk az utat, ami egy sötét, szűk alagútba vezetett, majd egy mocsárba torkollott. Az ingoványban egymástól kartávolságra férfiak állottak jajongva. 

– Kik vagytok ti, jóemberek és mit csináltok itt? – kérdeztem, mire az egyikük elmondta, hogy a kinti világban gazdák voltak, de itt fel kellett hagyniuk ezzel a tevékenységükkel, mert a földjüket vissza kell mocsarasítani. – Most szokjuk az átállást – tette hozzá, mosolyt kényszerítve az arcára.

Ekkor megpillantottam a part mentén egy idősebb, 70 év körüli bajszos-szemüveges férfit, aki hamiskásan hunyorítva, két kezét magasba emelve kiáltotta teli torokból: 

Áradjon! Áradjon minél magasabbra! És legyen benne minél több béka, mert az jó! Ti is ezért fohászkodjatok, bűnösök!.

Már zúgott a fejem a látottaktól, de mentem tovább anyagtalan kísérőmmel. Újabb tárnaszerű folyosón át vezetett az út, ami most egy öblösebb kavernába vezetett. A hatalmas üreg homlokzatán szálkás, girbe-gurba betűkkel pingált felirat: Szeretetország. Középen nagy tűzrakás lángolt, a falra festett óriási képen pedig egy szőke, tüskés hajú figura portréja díszelgett. A barlangban libasorban menet vonult körbe-körbe, s mikor valaki a kép elé ért, egy dicsőítő szófordulatot kiáltott felé.

A vonulók oldalán germán vonásokkal rendelkező alak állt, feszülten figyelte mindezt, és amikor a tiszteletlenség parányi szikráját vélte felfedezni valakin, akkor – sűrű német káromkodások közepette – nadrágszíjjal vágott végig az illető hátán.

Már fordultam volna vissza, mert egyre erősebben zsongott a fejem és már a levegőt is nehezebben vettem, de egyszercsak valami zöldet pillantottam meg távolról és a rendíthetetlen józan ész szelleme is bátorságot öntött belém.

Közelebbre érve látom, hogy

egy hatalmas ponyván vagy gumileplen óriási betűkkel az áll: Tisza Világ. A ponyva résén át besurrantunk. A kör alakú terem belülről is megnyugtatóan zöld volt, a falai pedig jól kipárnázva. De valami balsejtelem dolgozott bennem, a helyiségben volt valami szörnyű, valami félelmetes.

Ránéztem a kísérőmül szegődött szellemre, aki csak megvonta áttetsző vállát. Így nem láttam okot arra, hogy ne merészkedjek beljebb, s nagyon megörültem, amikor egy ember jött szembe velem, mert láthatóan szabadon járt-kelt, nem volt körülötte őr vagy hajcsár.

Adjon Isten jóember, mit csinál itt lent? kérdezem, de a férfi rám sem hederít, elmegy mellettem, magában pedig valami olyasmit motyog, hogy „feljelentem b…zmeg, köcsög fideszes g…ci”. Gondoltam, rossz napja lehet, majd kiheveri, úgyhogy mentem tovább. 

Egy perc se telt el, s egy nőt pillantottam meg. Ő is mereven maga elé nézve szelte a terepet, s ha jól értettem, a szexuális aktus különböző szinonimáit emlegette dühödten és különböző neveket sorolt kivehetetlenül. Néhány méterrel arrébb menve majdnem megállt bennem az ütő, ugyanis egy tébolyult tekintetű figura ugrott ki egy szegletből, s azt kiáltotta, hogy „le kéne lőni még ma!” Kicsit messzebb egy egész csoport közeledett, nem lehetett érteni, hogy mit skandálnak, de úgy tűnt, az egész világra haragszanak.

– Te – szólít meg remegő hangon a rendíthetetlen józan ész szelleme – ezekkel már én sem tudok mit kezdeni, úgyhogy pucoljunk innen.

Így még épp időben, anyagtalan kísérőm vezetésével visszafordultam és a legrövidebb úton kimenekültem a fura bányából.

