Poszt-trauma

Magyar Péter úgy beégette magát, hogy egy hétig veszekszik majd magával a tükörben

A hangfelvételek királya éppen nem tartotta magánál a diktafont, amikor fizikáról kellett tanulni az iskolában, csúnya égés lett a vége.

Odrobina Kristóf
Magyar Péter egészségügy Tisza Párt 2026. 01. 16. 19:12
Magyar Péter nem ismeri azt a bölcsességet, amit már az óvodás kislányom is megtanult: a kevesebb néha több. A Tisza Párt elnöke minden mondatra rárepül, amivel a kormányt lehet ócsárolni. Ő ugyanis már csak a hergelésben látja az utolsó utáni reményét. A legtöbb esetben ugyanakkor sikerül bemutatni a spontán öngyulladást, és a Reichstagot megszégyenítő módon égeti magát porrá. 

 

Magyar Péter tagadja a fizikát

Magyar Péter a minap az egészségügyben próbált túl nagyot mondani. Arról írt egy bejegyzésben, hogy egy bizonyos összegből hány Tesla MRI-berendezést lehetne venni, de a kormány nem vesz. Nos, ennek az lehet az oka, hogy, hogy a Tesla nem gyárt ilyen berendezéseket. 

A hangfelvételek királya éppen nem tartotta magánál a diktafont, amikor az iskolában megtanították az osztálynak, hogy a tesla a mágneses indukció mértékegysége, ami a mágneses erősséget hivatott meghatározni, jelen esetben az MRI-berendezésekben lévő mágnes erőt mutatja. Ezekben a gépekben 1,5 és 3 tesla erősségű mágneses teret használnak.

Erre egyébként Takács Péter egészségügyi államtitkár is felhívta a figyelmet, és előzékenyen megjegyezte, hogy talán 

Magyar Péter meg is tankolná a Tesla autóját, ha lenne.

A tiszás vezér a rendszerváltó kártyákból befolyt összeget középiskolás pótképzésre is költhette volna – igaz, akkor a haverok zsebei maradtak volna üresen. Az is lehet, hogy Brüsszelből a beosztottja, Kulja András súgott neki, aki pont ilyen szakértelemmel égette le magát Takács Péterrel szemben a tévében. 

A nemzetellenesség ötven árnyalata

Széles szövetség a magyar úton

Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

Nem lóverseny az euróbevezetés

Orbán Viktor: Nem a miskolciak jönnek miattam a gyűlésre, én megyek a miskolciak miatt Miskolcra + videó

A miniszterelnök kommentekre válaszolt.

