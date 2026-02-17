idezojelek
Poszt-trauma

Óriási lehetőségek kapujában állunk

Most dünnyögi a Nyugat teljes elszántsággal József Attila rémálmát, a fasiszta kommunizmust.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
444politikaírókszínházművészetcenzúra 2026. 02. 17. 18:49
0

Ez a 444.hu-n jelent meg, és olyannyira fontos, hogy egyszerűen muszáj elolvasni az egészet:

„Monológja alatt gyümölcsökkel dobálták meg a szélsőjobbos politikust alakító színészt egy német színházban

Először csak üvöltöztek, majd gyümölcsöket dobáltak, végül a színpadot is megpróbálták megrohamozni a Catarina, avagy a fasiszták meggyilkolásának szépsége című előadás bochumi bemutatóján, a szélsőjobboldali politikust játszó szereplőjének zárómonológja alatt – írta meg a Guardian.

A portugál Tiago Rodrigues 2020-as darabja egy család történetét meséli el, aminek tagjai minden évben egy fasiszta elrablásával és kivégzésével bosszulnak meg egy, a Salazar-diktatúra idején történt 1954-es mártírhalált. A darab konfliktusa a vérszomjasabb szülők és a visszafogottabb felnőtt lányuk között alakul ki, amin keresztül a szerző a demokrácia védelmének lehetséges eszközeit vizsgálja.

Az előadás végén az elrabolt szélsőjobboldali politikus 15 perces monológban vázolja fel pártjának szélsőséges terveit, jövőképét. A régió kulturális központjaként számon tartott Bochum lakosaiból kikerült nézők ezen monológ alatt kezdtek fütyülésbe, üvöltözésbe, egy ponton pedig még arra is felszólították a színészt, hogy hagyja abba. A rohamkísérlet ellenére a színész, Ole Lagerpusch kitartott, végigmondta a monológot, ami azzal a mondattal zárult, hogy »a jövő a miénk«.

A szlovén rendező, Mateja Koležnik azt mondta, hihetetlenül büszke a színészre, és ostobának, brutálisnak nevezte a nézőket. Azt mondta, számított rá, hogy a nézőkből erős reakciókat válthat ki a zárómonológ, de a premieren látott reakciókra nem. Azt mondta, ilyet legfeljebb azoktól várt volna, akik ellen ők vannak, »de nem azoktól, akiknek a mi oldalunkon kellene állniuk«. Elárulta, nem »a liberális, kispolgári európai közönség« szórakoztatására készítették az előadást, hanem inkább a megijesztésükre.

»A fasizmus következő hullámában nem szörnyek lesznek, hanem normális, kedves emberek« – mondta.”

Hát ez parádés! Micsoda nagyszerűség, hogy ezt is megélhettük!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mert ugye van az a régi, szakállas vicc, amikor tájelőadást tart a színház egy kicsike faluban, az Otelló van műsoron, és a második felvonás elején feláll egy öreg bácsi, és odaszól Jágónak: – Te! Én figyellek! Te g…ci vagy!

Nagy igazság ez, kár lenne tagadni, ám az öreg hangos reakciója mégis csak kuriózum- (tehát vicc-) számba ment. Valaha.

De eljött a szép új világ, és íme, egy színháznyi német baromállat átültette a valóságba a mi szakállas viccünket, csak hát olyan németesen, woke-osan, Lenin-fiúsan, Z generációsan. Vagyis elkezdtek tombolni, hogy a színész fogja be a pofáját, hagyja abba, legyen vége az egész előadásnak, mindenki takarodjon haza, és ha nem, majd ők „rendet tesznek”.

Régóta töprengek, vajon aki német, az geboren teljesen hülye? Bár ma már idejétmúlt ez a kérdésfelvetés, hiszen például Franciaországban éppen most vertek agyon eltakarítandó kommunista Lenin-fiúk és -lányok egy „szélsőjobboldali” (értsd: normális) fiatalembert, mert mást mert gondolni a világról, mint ezek az állatok.

Szóval, ez ma már általános kortünet, nem pusztán német. Most dünnyögi a Nyugat teljes elszántsággal József Attila rémálmát, a fasiszta kommunizmust.

Ami biztos: óriási lehetőségek kapujában állunk!

Azt eddig is tudtuk, hogy például az Egyesült Államokban egyetemisták, Z generációs idióták „safe space”-ekbe menekültek olyan szörnyű és elviselhetetlen borzalmak elől, mint például az Elfújta a szél, a Velencei kalmár, egy Poe-novella vagy egy Halloween-jelmez.

Elmenekülnek, és ott sírnak vagy üvöltöznek. És megverik vagy leköpik azt, akinek ez nem tetszik.

Tiszta sor, nem igaz?

De a bochumi német baromállatok kinyitották a végtelen lehetőségek kapuját.

Ugyanis mostantól ha egy színház esetleg be meri mutatni Hochhuth helytartóját, Thomas Mann Mario és a varázslóját, és igen, Shakespeare Otellóját, akkor a nagyérdemű megrohamozhatja a színpadot, és meglincselheti a XII. Piusz pápát, Kurt Gersteint, Cipollát és igen, a Jágót alakító színészt. Ha pedig ezzel végeztek, elmehetnek egy filmmúzeumba, ahol meglincselhetik mondjuk a Halál ötven órája vagy a Berlin felett az ég című filmek mozigépészét, ha a tüntetés hatására nem szakítja félbe a vetítést. Jegyzem meg, a Ponyvaregény sincs rendben, abba is bele lehet kötni, úgyhogy vigyázat! (Bármelyik Monty Python-filmről már nem is beszélve, brrr!)

S utána jöhetnek a könyvtárak, máglyára az olyan borzalmakkal, mint a náci Shakespeare, Dante, Boccaccio, Hemingway, Jack London, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Krúdy, Kosztolányi vagy Szerb Antal – a sor a végtelenségig folytatható.

A Csipke Józsika maradhat.

Azt a baromságot pedig, miszerint „akik könyvek égetésével kezdik, emberek égetésével végzik” felejtsük el végre. Ezt az a náci Heine mondta, máglyára vele!

Egy szerencsénk van: egészen biztosan tudhatjuk, hogy a kommunizmus következő időszakában megint üvöltő és gyilkoló szörnyetegek jönnek, és nem normális és kedves emberek. Nem nehéz felismerni ezeket.

Nincs itt az ideje, hogy eltakarítsuk az összeset?

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbéke

Háborúznának, de békéről papolnak

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyűlöletpolitika

Az ellenzék kampánya undorító

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmoralizálás

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Százéves terv Európa elpusztítására

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

Mit lehet ehhez hozzátenni?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk keddi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu