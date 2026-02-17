Óriási lehetőségek kapujában állunk

Ez a 444.hu-n jelent meg, és olyannyira fontos, hogy egyszerűen muszáj elolvasni az egészet:

„Monológja alatt gyümölcsökkel dobálták meg a szélsőjobbos politikust alakító színészt egy német színházban

Először csak üvöltöztek, majd gyümölcsöket dobáltak, végül a színpadot is megpróbálták megrohamozni a Catarina, avagy a fasiszták meggyilkolásának szépsége című előadás bochumi bemutatóján, a szélsőjobboldali politikust játszó szereplőjének zárómonológja alatt – írta meg a Guardian.

A portugál Tiago Rodrigues 2020-as darabja egy család történetét meséli el, aminek tagjai minden évben egy fasiszta elrablásával és kivégzésével bosszulnak meg egy, a Salazar-diktatúra idején történt 1954-es mártírhalált. A darab konfliktusa a vérszomjasabb szülők és a visszafogottabb felnőtt lányuk között alakul ki, amin keresztül a szerző a demokrácia védelmének lehetséges eszközeit vizsgálja.

Az előadás végén az elrabolt szélsőjobboldali politikus 15 perces monológban vázolja fel pártjának szélsőséges terveit, jövőképét. A régió kulturális központjaként számon tartott Bochum lakosaiból kikerült nézők ezen monológ alatt kezdtek fütyülésbe, üvöltözésbe, egy ponton pedig még arra is felszólították a színészt, hogy hagyja abba. A rohamkísérlet ellenére a színész, Ole Lagerpusch kitartott, végigmondta a monológot, ami azzal a mondattal zárult, hogy »a jövő a miénk«.

A szlovén rendező, Mateja Koležnik azt mondta, hihetetlenül büszke a színészre, és ostobának, brutálisnak nevezte a nézőket. Azt mondta, számított rá, hogy a nézőkből erős reakciókat válthat ki a zárómonológ, de a premieren látott reakciókra nem. Azt mondta, ilyet legfeljebb azoktól várt volna, akik ellen ők vannak, »de nem azoktól, akiknek a mi oldalunkon kellene állniuk«. Elárulta, nem »a liberális, kispolgári európai közönség« szórakoztatására készítették az előadást, hanem inkább a megijesztésükre.

»A fasizmus következő hullámában nem szörnyek lesznek, hanem normális, kedves emberek« – mondta.”

Hát ez parádés! Micsoda nagyszerűség, hogy ezt is megélhettük!