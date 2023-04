Új köntösben Budapest legendás pubja, a Fregatt: tavaly ősszel megnyitott Hugo mexikói étterme

Az étlapon a mexikói konyha jól ismert fogásai sorjáznak néhány nemzetközinek mondható étel mellett. Kínálnak többek között kókuszos pankómorzsával készült rákot, sajtkrémlevest, Cézár-salátát, quesadillákat, burritókat, tacókat, steakeket, burgereket, grillezett lazacsteaket édesburgonya-pürével, ananászsalsával, szezámos római levelekkel, ragacsos spare ribset káposztasalátával, salsa rojával, sült jalapenóval és sült burgonyával, kókusztejes panna cottát ananászos maracujasalsával, valamint lime-os sajttortát eperrel és fahéjas keksszel.

A mexikói éttermekben nagy a csábítás a késztermékhasználatra, mert valljuk be, a vendégek többsége fel sem ismeri a különbséget egy jobbfajta mirelit áru vagy készen vett tortillalap és a helyben készült között. Ha valahol a guacamole frissen és jó arányérzékkel készül, a paradicsommártás üde, a tortillaféléket helyben sütik, ott érdemes odafigyelni a konyhára. Márpedig a Hugóban minderre odafigyelnek, még a jalapeno li poppers is helyben készül.

A zöld korianderrel megszórt, jól fűszerezett csirkeszárnyak korrektek, élvezhetők, lehetnének cseppet szaftosabbak. A saját készítésű kéksajtmártás kiváló, kaptunk hozzá mártogatni répa- és zellerszárhasábokat.

Eredeti mexikói csiliszószokat is hoztak, arra az esetre, ha nem találtuk volna elég csípősnek a fűszerezést, ezeket túl ecetdominánsnak ítéltük. (Hadd tegyem hozzá, hogy szerintem az egész világot meghódító alapjáratú Tabasco is messze túl ecetes, a Habanero meg a Chipotle jobban sikerült.)

Vélhető, hogy van egyfajta regionális ízléskultúra-különbség. Volt már szerencsém korábban is különféle mexikói csiliszószokhoz, azok is messze túl savasnak tűntek, ellentétben a harmonikusabb magyar kézműves csilitermékekkel.

A nachos helyben készültnek tűnt, rá is kérdeztem, megtudtam, hogy arra az egyre nincs kapacitásuk, hanem egy mexikói termékekre specializálódott nagyker szállítja nekik. Mindenesetre kifogástalan volt, ha lehetne ilyet kapni a kereskedelemben, csak ezt ennénk otthon. A mellé adott mártások is ütötték a mércét. Ízletesnek bizonyult a chili con carnés quesadilla is, akárcsak a tempurázott mahi mahival töltött taco.

Öröm volt látni, hogy az étterem milyen gyorsan megtalálta a közönségét, a Tripadvisoron hónapok alatt sikerült az élbolyba kerülnie, s az is sokat elárul, hogy ottjártunk idején, egy szürke szerda estén alig volt szabad asztal.

Hugo’s Mexican Bar and Kitchen

Budapest, Molnár utca 26.

Telefon: + 36 20 212 6222

Honlap: https://hugobar.hu

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: a szerző felvétele