A Reketye Sörfőzde, mint a sikeres kisüzemi vállalkozás egyik mintapéldája

A legkülönfélébb ízesítésű, sokszor savanyú vagy akár extra komlózású söreik ugyanakkor mindig jó, harmonikus ízvilággal jöttek ki a piacra, így amellett, hogy a cég, nagyon jól használja a rendelkezésre álló marketing csatornákat, az értékesítéssel sem kell, hogy igazán küzdjön.

Ezt mutatja az is, hogy míg a koronavírus előtt 134–195 millió forintos árbevételt szereztek, addig a koronavírus, amikor az emberek elkezdtek a vendéglátóhelyek zárása miatt otthon kisüzemi sört fogyasztani, illetve akár a főzdétől direktbe szerezték be az emberek a termékeket, az értékesítés volumene elérte a 250 millió forintos szintet, majd innen erősödött 2021-re a 332 milliós szintre.

Azt, pedig, hogy ezt mennyire optimális üzemméret mellett érte el a cég mutatja, hogy mindvégig nyereségesek voltak. Nem eget rengetően, de az iparági átlagokhoz képest messze a toplistában, évi 4–16 millió forintos eredménnyel.

Forrás: facebook.com/Reketye

Ezt a sikert pedig a jó üzletpolitika mellett, nyilván a jó söröknek is köszönheti a főzde. Ezen termékek között sokféle stílust fellelhetünk, és mindegyikre igaz, hogy ami egy konkrét és létező sörtípus mércéje szerint született, az általában önazonos. Így a Heavy Daddy nevű NEIPA sörük mind megjelenésében (ködös és áthatolhatatlan) és ízeiben (fantasztikus komlóaromák) messze az egyik legjobb NEIPA a maga nemében itthon.

Forrás: facebook.com/Reketye

Ugyancsak, aki egy igazán jól eltalált Berliner weisse sört szeretne kóstolni, annak erősen javallott a Brain dance-t kipróbálnia, mert a kellemesen, kordában tartott savanyú búzasörnek ez a prezentálása igazán élvezetes. Persze, aki a láncait feszegető savanyúságra kíváncsi ahhoz is van ajánlata a főzdének például a Kettlesourus képében.

Forrás: facebook.com/Reketye

Hasonlóan kiválóak az üzem gyümölcsös tételei, akár a „pop my …” sorozat, mindig más gyümölccsel, de gose sörökben is kiváló, amit alkotnak.

Forrás: Facebook.com/Reketye

Ami miatt pedig különösen fontos az a misszió, amelyet az üzem betölt, azok a gerillafőzdékkel való együttműködések. Ugyanis a folyamatosan kísérletező Reketye szívesen ad teret az induló brandek első söreinek, de a már kipróbált versenyzők újabb tételeinek is, így például az Invitro brewingnek, amely az utóbbi időben a Reketyénél főz. Maga az Invitro is megérne egyébként egy külön cikket, már csak az egykori remekül eltalált Cascadian Dark Ale söre miatt is, amely nekem személyes kedvencem lett. De ugyanígy a már korábban bemutatott SIMA Brewinggal közösen is születtek már sörei a főzdének, ahogy más sörfőzdékkel is voltak kollabjai.