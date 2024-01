Sör, bor és Ozsvárt-kolbász

A kolbász a Kárpát-medence gasztronómiai közös nevezője. Lehetne a kontextust szélesíteni is, de ezt mellőzöm, mivel e rovat a több, mint ezeréves magyar szállásterületre fókuszál.

Kolbászfesztivált szerveznek a Kárpát-medence majd’ minden szegletében, Csíkszentmiklóstól Óbecséig, az anyaországi rendezvények közül a legismertebb, legsikeresebb a békéscsabai, de a gyulai is remek hangulatú,

mi Aradról ezekre járunk át több-kevesebb rendszerességgel. De hadd említsem azt is, hogy Fonyódon február 9. és 11. között rendezik meg a tizennegyedik kolbászfesztivált, Jászberényben ezzel egy időben a hetediket, február 10-én Komlón a tizenharmadikat, s ez csak a közeljövő.

A kolbászt is elérte az iparosodás, riasztó, hogy mennyi adalékos, mindenfélével telenyomott termék van a piacon. Ez egy okkal több megbecsülni azokat, akik nem élnek az egyébként törvény adta lehetőséggel és csak azt teszik a kolbászba, ami belevaló: hús, szalonna, fűszerek.

Ezen műhelyek egyikét Ozsvárt Gábor alapította. Honlapjukról megtudhatjuk, hogy a mester 1994 óta dolgozott különböző magyar húsipari cégeknél, majd egy időre kiszállt a termékgyártásból. Mivel nehéz volt minőségi áruhoz jutni, saját célra kezdtek el prémium kolbászokat tölteni, majd 2020. júliusában indították el Hévíz közelében, a 740 lelkes Karmacson a kolbászműhelyüket.

Friss sütőkolbászokat töltenek jó minőségű húsból és halból, fantáziadús fűszerezéssel, és ahogy írják, „kiejthető nevű alapanyagok” felhasználásával,

„adalékanyag-mentesen; tartósító-, és tömegnövelő szerek, színezékek, nitrites pácsó és ízfokozók nélkül”.

Bevallom, nem tudom felidézni, mikor és hol találkoztam először a termékeikkel, de az biztos, hogy már több éve kiírtam a honlapjukról, hogy mely éttermek és büfék rendelnek tőlük, annyira meggyőző volt a „pudingpróba”. Ha valahol bármilyen műfajban, legyen az sör, bor, töményital, vagy alapanyag az értelemszerűen drágább prémium terméket választják, ott remélni lehet, hogy komolyan veszik a minőség-központúságot másban is.

Midőn e kis listát összeállítottam, meg sem fordult a fejemben, hogy pár év múlva részese lehetek egy különleges gasztronómiai eseménynek, amelynek középpontjában az Ozsvárt-kolbászok állnak. A zártkörű, de sajtónyilvános vacsorát, Rauf Sven Tamás gasztro-guru szervezte, aki egyben a séf feladatait is ellátta.

Előételképpen pirított kovászos kalácsot kaptunk házi vajas kolbászos krémmel, házilag savanyított bébiuborkával és fokhagymával. A pazar kezdést hasonló színvonalú folytatás követte, erdeigombás kolbászragus gnocchi, majd konfitált sütőkolbász kovászos kenyérrel, édes mustárral, ecetes almapaprikával. A kérdés már csak az volt, hogy miként integrálja az alkotó a kolbászt a desszertbe. Nos, Tamás ezt is megoldotta, egy izgalmas és ízletes pohárdesszerttel, bourbon vaníliás Nagyvenyimi fűszerpaprikás sodót kaptunk kekszmorzsával és kolbászmorzsával. Az ételek mellé a nagy mágusok egyike, a Szomolyán gazdálkodó Vámos Attila töltötte kiváló borait, pezsgőt, Leánykát, Chardonnay-t és Syrah-t.

Az egyedi estének aligha lesz ismétlése, de az egyes szakboltban kapható Ozsvárt-kolbászokkal kísérletezhet bárki otthon, vagy megkóstolhatja azokat több tucat vendéglátóhelyen. Ezek közül több egységgel is foglalkoztam már e rovatban, hadd említsem őket név szerint: Vasüzlet, Káli Art Inn, Rókusfalvy fogadó, Lima pub.

De említhetek olyanokat is szép számmal, ahol kifejezetten jó tapasztalatokat szereztem, csak nem volt érkezésem beszámolni róluk, mint a Double Shot, a Kiosk, a Mák, Sophisto Champagne Bár, a Fenyves Yacht Klub, s nem utolsósorban a „G and D” balatonkenesei egysége, amely „Szó, ami szó” néven működik.

Végül, de nem utolsó sorban itt van a legfrissebb élményem, a Hoptop főzde minap megnyitott brew pubjával szimbiózisban működő Billog.

A kézműves sörös rendezvények közül számomra a legemlékezetesebb a Kraft szövetség 2016. augusztus 19-i zászlóbontása volt, amikor a szövetség minden tagjának megkóstolhattuk a söreit, s a helyszínen, a Maglódi út 47. alatt, a Kőbányai sörgyár épületegyüttesén belül üzemterületet bérlő főzdék, a Monyó, a Mad Scientist, a Horizont és Hoptop tulajdonosai-sörfőzői körbevezették a maguk egységében az érdeklődő közönséget. E főzdék azóta is meghatározó szereplői a minőségi szegmensnek, kísérletező izgalmas műhelyek. A Hoptopot Pelles Márton kollégám mutatta be e rovatban igen nagy részletességgel.

Az új egységben egy helyen látható a teljes szortiment a bárki számára elérhető árú alapsöröktől a különleges tételig. Szép a csapolt választék is. A remek sörök mellé burgereket és Ozsvárt-kolbászra épített hotdog-variációkat, kolbásztálat, bölényragut, pulled pork szendvicset rendelhetünk.

Jómagam megkóstoltam a burgert, aminek jók voltak ízesítőelemei, a buci is megnyerő, de a húspogácsát szaftosabban és kevésbé átsütve szeretem. Az is egy érdekes kérdés, hogy két mirelit hagymakarika a tetején hozzátesz vagy elvesz az élményből, a magam részéről ezt a Burger Kingből ismert hagymapépes mirelitterméket kiiktatnám a kínálatból. Kifejezetten jó volt viszont a kalácsban madársalátával, pirított hagymával, hagymás szósszal és mustárral felszolgált Angus kolbász. Mint ahogy az összélmény is, vita felett.

A Billogban szerzett tapasztalat megerősített abban a meggyőződésemben, hogy az Ozsvárt-kolbász mentén érdemes új helyeket felfedezni.

Elérhetőségek:

Billog 10 (Hoptop Brewery Taproom)

Budapest, Maglódi út 12.

Telefonszám: +36 30 751 6724

Honlap: https://www.billog.hu

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Ozsvárt-kolbászok sütve (Forrás: ozsvartkolbasz.com)