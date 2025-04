Diósgyőri sörsiker – Gyertyános Sörfőzde

2011. augusztusában, az első Budavári Sörfesztiválon az egyik különlegesség a miskolci Gyertyános Sörfőzde tökös söre volt. A magyar sörforradalomba bekapcsolódó vidéki kis főzdék közül egyike volt azoknak, akik nem csak a címkén váltak kisüzemből kézművessé, hanem a maguk módján igyekeztek a nagyközönség körében népszerű gyümölcsös sörök és alaplágerek mellett mindig valami különlegességgel előrukkolni. Idén Csehországban indultak sörversenyen.

Miskolc és a sör

Keleti nagyvárosunk a rendszerváltás utáni időben igen erős lett sörfőzdék tekintetében is. Ha visszatekintünk a kezdetekre, akkor meg kell említenünk a – már sajnos bezárt – Serforrást. Vaskó György, aki a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének is több évig elnöke volt, sok tekintetben úttörő sörfőző volt Magyarországon. Nevéhez fűződik az első magyar IPA (Serforrás IPA), és a prágai Pivovarský důmmal közösen főzött Korty, egy vörös sör melybe magyaros különlegességként Tokaji Aszú is került.

A Zip’s Brewing 2014-ben még az év sörfőzdéje is volt, már „csak” Michelin-ajánlott remek vendéglátóhelyként üzemel, pedig rengeteg csodás sört készítettek korábban. A Zip’s magyar cégként világszínvonalú sörfőző berendezéseket gyárt, és az orosz piac mellett Skandináviától Afrikán keresztül Távol-Keletig készít és helyez üzembe sörfőzdéket szerte a világon. A miskolci egység hipermodern bemutató mintafőzde is egyben

A működő kisüzemek közül a diósgyőri Fekete és Fiai Sörfőzde alapsöröket főz, de haladva a korral már szintén dobozos kiszerelésben is árulja az söreit.

A Gyertyános

Kecskés István, tulajdonos régi motoros a vendéglátásban. Catering cége mellett prémium zöldségeket termeszt és sört is főz. A Disógyőri Vár tövében, a Szinva-pataknál 1996-ban alapította a főzdéjét. A kezdés után sokáig csak világos és barna söre szerepelt a kínálatban, de a sörforradalomban ő is meglátta a lehetőséget, és innovatívan lépést is tudott tartani a kor igényeivel. Rengeteg nagy fesztiválon van folyamatosan jelen, sör mellett nagyszerű sörpárlatokat is készít. Alapsörei mellett már tízféle gyümölcsös söre van, amivel inkább a közönségigényt elégíti ki, de időről időre megjelenik olyan főzetekkel is, amik az ínyenc sörfogyasztóknak is szolnak.

Kazamata

A sörfőzde közelében fekvő Diósgyőri Vár ihlette a Gyertyános egyik zászlóshajó sörét. Takács Péter (Hatodik Íz) komlódílerrel és házi sörfőzővel közösen készült jó pár éve először a Kazamata. Egy imperial láger, ami hasonló az USA-ban a prohibíciós időszak előtt készült anyagerős, masszív sörökhöz. Telt borostyán színe, komoly beltartalmi értéke és magas alkoholja is különleges. Egész más hangulatú, mint egy hétköznapi világos. Nem is egy tőről fakad, mint azok a buta 7% körüli erős ipari lágerek, melyek csak ostobán lerészegítik, akik azokra fanyalodnak. A Kazamata kortyolgatós, elgondolkodtató 8%-os sör, gazdag malátás édességgel és virágosan markáns komlózással. Nem a strandra vagy meccsnézésre, sokkal inkább magányos estékre, vagy baráti beszélgetésekhez illő ital. A boldog békeidők söre.

Bársonyos sötétség

A rangos csehországi Arany Sörpecsét versenyről már több ízben elhoztak díjat magyar főzdék. A Szent András Sörfőzde korábbi sikerei után idén márciusban a Gyertyános öregbítette a hazai sörmesterek hírnevét. Az egyik díjazott, a Barna Rubin egy 5,5%-os, meggy ágyon készült, hordóérlelt barna láger.

A műfaj nem ismeretlen, rengeteg átlagos minőségű, műmeggyes világos és barna sörrel találkozhatunk a piacon. A miskolci főzde ezeknél jóval szofisztikáltabban készítette el ezt a sörét. A kakaósan csokis keserű, pörkölt ízeken nem uralkodik el édesen a meggyes, csak melegedve érkezik egy halvány fanyarság és meggyhéjas és enyhén csersavas gyümölcsösség.

Az Ezüst Pecsétet is elhozták a versenyről. A hagyományosan lengyel-litván-cseh dominanciájú balti porterek közt százas mezőnyből egy abszolút negyedik hellyel érdemelték ki a rangos díjat. A balti porter Kelet-Európa válasza az erős, sötét angol sörökre. Rokonságban áll a sötét duplabakokkal, de markánsabb, gyógyfüvesebb ízvilágú. A miskolci változat egy 8%-os bársonyosan fekete sör. Testességét egy műfajban hagyományos összetevő, kevés kandiscukor is fokozza. Illatában hidegebben erdei bogyós gyümölcsök, áfonya, kökény, szeder érződik. Melegedve szilvás aromák mögül sejlik fel egy kevés tejkaramella, ami hamar átvált csokoládés, kávés irányba. Dús, kapucíneres teltségű bézs hab koronázza, krémesen ragacsos a kortyérzete, közepes lágy buborékokkal.

Ízben a Gyertyános Balti Porter a gyorsan átsuhanó malátás édesség után gyomorkeserűs, likőrös dominanciával jelentkezik. Mellette nagyon halványan, mintha csak a Balti-tenger felől fúvó szél hozná a permetet, sós karamella tűnik ki, majd medvecukrosan karakteres, édes-keserű lecsengéssel int búcsút a korty. Nagyszerű balti porter, méltó volt a sikerre.

A hazai craft sörös „nagy nevek” mellett remek, hogy találunk olyan piaci szereplőket, akik a saját környezetükben, vidéken is meglepik a sörínyenceket különleges és egyedi söreikkel. Várjuk a folytatást!

Fotók forrása, Vásárhelyi István - Beer Gastronomy