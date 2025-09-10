Besztercebányai gasztro-túra a saját pörkölésű kávét kínáló Flecktől a Bernard udvaron át a Leroy Bárig

Besztercebányáról szóló beszámolóm utolsó részében nemcsak sörözőkről lesz szó, mivel sikerült felfedezni néhány olyan érdemleges helyet is, melyek feltétlenül említésre méltók, de alkoholos italokat nem kínálnak.

Ezek közé tartozik a The Fleck Coffee, mely egy többemeletes épület földszintjén a boltívek alatt húzódik meg, ahol a legjobb minőségű, saját pörkölésű kávékból magas szintű tudással, csúcstechnológiával főznek speciality kávékat, ami mellé álomfinom süteményeket kínálnak. Ettük egy barackos sajttortát, aminek az íze s az állaga maga volt a tökély, valamint egy hasonlóan jól sikerült, pisztáciás süteményt, bár abban én egy leheletnyit visszafogtam volna a cukrot.

A következő hely, amit a Beszterce partjáról a főtér fele tartva felkeltette az érdeklődésünket, épp az imént említett süti alapanyagát választotta nevéül. A Pistácia vegán bisztróban sem tartanak alkoholos italokat, viszont maga a hely koncepcióban és megvalósításban egyaránt izgalmas lehet azok számra is, akik notórius húsevők. Minden frissen készül, a menü naponta változik, az életválaszték könnyen áttekinthető, a kiszolgálás kedves, a személyzet minden tagja uralja az angol nyelvet, a konyha kreatív, az embernek nincs hiányérzete, nem rágódunk azon, hogy bezzeg milyen jó lenne az adott fogás hússal.

Betértünk a Hogo Fogo Jazz Art nevű egyedi atmoszférájú intézménybe is, a kellemes kerthelyiségbe torkolló folyósószerű kapualjban megcsodáltuk a régi rádiókészülékek gyűjteményét. Az aznap fellépő jazz-együttes épp hangpróbát tartott, időnként teljes számokat eljátszva, a koncert kezdetéig belépő kifizetése nélkül be lehetett ülni. De amúgy sem szándékoztuk megvárni a tolerancia időbeli határát, ha egy ekkora településre csak egy napunk van, akkor okosan kell gazdálkodni az idővel. A hely Facebook-oldalát böngészve csak csodálkozhatunk, hogy micsoda jazz élet van ebben a nyolcvanezres városban.

Az itallap korrekt, tartanak kézműves söröket, minőségi borokat és töményeket, aki megéhezik ehet pizzát. Mi egy korsó csapolt IPÁ-t ittunk a besztercebányai Baran főzdétől meg egy pohár Zöldveltelinit. Az osztrákok legismertebb szőlőfajtája a Felvidéken is gyönyörű arcát mutatja, mint azt volt alkalmam többször megtapasztalni, amikor a Garamkövesdi Borversenyen a Veltelini-bizottságba kerültem, így, ha alkalmam van a történelmi Magyarország bármely tájegységéről vagy akár a „sógoroktól” e fajtából készült bort kóstolni, többnyire élek a lehetőséggel. Itt biztosra mentek és egy osztrák pincészet, Pelzmannék nedűjét kínálták.