Ez a furcsa fogás volt Diana hercegnő kedvenc reggelije

Huszonnyolc év telt el Diana hercegné tragikus halála óta, alakja azonban mit sem veszített fényéből. A szívek királynőjeként emlegetett hercegnő nemcsak közvetlenségével és emberségével vált világszerte ikonná, hanem életvitelével is. Egyszerre volt édesanya, karitatív tevékenységet folytató közszereplő és a brit királyi család meghatározó tagja. Diana milliókat inspirált – nem csupán a divatban, de a mindennapi élet apró részleteiben, így például a reggelizési szokásaiban is.

2025. 09. 18. 18:06
Diana hercegné nagy hangsúlyt fektetett az egészséges életmódra Fotó: mark reinstein Forrás: Shutterstock
Kevesen tudják, hogy Diana hercegné egyik kedvenc reggelijét privát séfje, Darren McGrady készítette el számára nap mint nap. McGrady éveken át szolgált a Buckingham-palotában, majd Diana személyes szakácsa lett a Kensington-palotában. Tapasztalatait később könyvekben és interjúkban is megosztotta, így derült fény arra, milyen egyszerű, mégis különleges étellel indította Diana a reggeleit.

Diana hercegné imádta a zabkását, de nem tejbe vagy vízbe, hanem narancslébe áztatva
Diana hercegné imádta a zabkását, de nem tejbe vagy vízbe, hanem narancslébe áztatva  Fotó: Vladislav Noseek / Shutterstock

A zabkása, amely minden reggel az asztalra került

Diana hercegné – elfoglalt mindennapjai ellenére – nagy hangsúlyt helyezett az egészséges életmódra. Rendszeresen sportolt, emellett közel 120 jótékonysági szervezet védnökeként dolgozott, és természetesen két kisfia, Vilmos és Harry nevelését sem hanyagolta el. Éppen ezért fontos volt számára, hogy tápláló, mégis könnyű reggelivel kezdje a napot.

McGrady szerint a hercegné kedvence az úgynevezett „egyéjszakás zabkása” volt egy kis csavarral. Az étel alapötletét Diana egy svájci utazásán ismerte meg, de a séf receptje azóta is különlegesnek számít: a zabpelyhet ugyanis nem tejbe vagy vízbe, hanem frissen facsart narancslébe áztatta.

A recept titka: a narancslé

Az elkészítés menete egyszerű volt: egy csésze narancslébe került a zabpehely, amelyet McGrady egy éjszakára a hűtőbe tett. Másnap reggel görög joghurttal, egy kevés mézzel és pár csepp citromlével keverte össze a puha, krémes zabot. Ez a kombináció nem csupán ízletes, hanem tápanyagokban is gazdag. A zab magas rosttartalmával járul hozzá az egészséges emésztéshez, a joghurt fehérjét és probiotikumokat kínál, a méz gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatású, a citrusfélék pedig C-vitaminnal és káliummal erősítik a szervezetet.

Hogyan tálalta Diana asztalára?

Bár a recept könnyedén variálható gyümölcsökkel és olajos magvakkal, Diana legszívesebben édes almával fogyasztotta. McGrady reszelve keverte a kásához a gyümölcsöt, majd a fogást elegáns, magas üvegpohárban tálalta. A tetejére szezonális bogyós gyümölcsök és pirított diófélék kerültek, így a reggeli nemcsak finom, de látványos is volt.

A séf később bevallotta: maga sem tudott ellenállni ennek az ételnek, így gyakran dupla adagot készített belőle, egyet a hercegnőnek, egyet saját magának.

Egy örökség, amely ma is inspirál

Diana hercegné egyszerű, mégis igényes étkezési szokásai sokak számára példát jelenthetnek. A könnyen elkészíthető zabkása nemcsak egészséges, de megtestesíti azt a szemléletet is, amely Diana életét jellemezte: nyitottságot az újdonságokra, törekvést az egyszerűségre és odafigyelést az apró részletekre.

Talán éppen ez az, amiért a szívek hercegnője a mai napig ikon maradt: a mindennapokban is közel tudott maradni az emberekhez, legyen szó karitatív munkájáról, gyermekeiről vagy éppen a reggelijéről.

