Ez a furcsa fogás volt Diana hercegnő kedvenc reggelije

Kevesen tudják, hogy Diana hercegné egyik kedvenc reggelijét privát séfje, Darren McGrady készítette el számára nap mint nap. McGrady éveken át szolgált a Buckingham-palotában, majd Diana személyes szakácsa lett a Kensington-palotában. Tapasztalatait később könyvekben és interjúkban is megosztotta, így derült fény arra, milyen egyszerű, mégis különleges étellel indította Diana a reggeleit.

Diana hercegné imádta a zabkását, de nem tejbe vagy vízbe, hanem narancslébe áztatva Fotó: Vladislav Noseek / Shutterstock

A zabkása, amely minden reggel az asztalra került

Diana hercegné – elfoglalt mindennapjai ellenére – nagy hangsúlyt helyezett az egészséges életmódra. Rendszeresen sportolt, emellett közel 120 jótékonysági szervezet védnökeként dolgozott, és természetesen két kisfia, Vilmos és Harry nevelését sem hanyagolta el. Éppen ezért fontos volt számára, hogy tápláló, mégis könnyű reggelivel kezdje a napot.

McGrady szerint a hercegné kedvence az úgynevezett „egyéjszakás zabkása” volt egy kis csavarral. Az étel alapötletét Diana egy svájci utazásán ismerte meg, de a séf receptje azóta is különlegesnek számít: a zabpelyhet ugyanis nem tejbe vagy vízbe, hanem frissen facsart narancslébe áztatta.

A recept titka: a narancslé

Az elkészítés menete egyszerű volt: egy csésze narancslébe került a zabpehely, amelyet McGrady egy éjszakára a hűtőbe tett. Másnap reggel görög joghurttal, egy kevés mézzel és pár csepp citromlével keverte össze a puha, krémes zabot. Ez a kombináció nem csupán ízletes, hanem tápanyagokban is gazdag. A zab magas rosttartalmával járul hozzá az egészséges emésztéshez, a joghurt fehérjét és probiotikumokat kínál, a méz gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatású, a citrusfélék pedig C-vitaminnal és káliummal erősítik a szervezetet.

Hogyan tálalta Diana asztalára?

Bár a recept könnyedén variálható gyümölcsökkel és olajos magvakkal, Diana legszívesebben édes almával fogyasztotta. McGrady reszelve keverte a kásához a gyümölcsöt, majd a fogást elegáns, magas üvegpohárban tálalta. A tetejére szezonális bogyós gyümölcsök és pirított diófélék kerültek, így a reggeli nemcsak finom, de látványos is volt.