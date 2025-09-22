Gyümölcsöt is lehet fermentálni! Így készül a mennyei ecetes alma

Itthon a tartósításról az embereknek az édes lekvár vagy a savanyú kovászos uborka jut eszébe, pedig ősidők óta számtalan módja ismeretes. Az északiak például sóban pácolták és a jeges földbe ásták a lazacot (így született a gravlax), a tejtermékeket kefir, sajt vagy túró formájában őrizték meg, de gondolhatunk a koreai salátára, a kimchire is, ami fermentálással készül.

A fermentálás fokozza a gyümölcs tápértékét is/ Fotó: Microgen / Shutterstock

Megéri kipróbálni a fermentálást

A fermentálásnak ráadásul megvan az az előnye, hogy nemcsak megőrzi az étel fogyaszthatóságát, de fokozza a tápértékét is. Emellett az erjedés miatt olyan pre- és probiotikumokkal gazdagodik, melyek a bélflóra egészségének is jót tesznek.

Ahogy ezt annyi ősi recept bizonyítja világszerte, fermentálni gyakorlatilag bármit lehet. Bár ennek nálunk nincs nagy hagyománya, a gombát, a különféle bogyókat és a gyümölcsöket is nyugodtan pácolhatnánk. Egy kis ecetes hagyma kiváló kísérője a tükörtojásnak, a fermentált gyümölcsök pedig szuperül kiegészítik a salátákat, sajttálakat és szendvicseket.

A legjobb, ha valamilyen szezonális gyümölccsel próbálkozunk, például almával. Bármilyen fajtát használhatunk, sőt, akár bátran kísérletezhetünk többfélével is, mire megtaláljuk a kedvencet.

Hogyan készül a fermentált, ecetes alma?

Az ecetes alma készítéséhez először is állítsuk össze a pácot. Ez egyenlő arányban tartalmazzon vizet és ecetet, majd tegyünk hozzá cukrot, sót és fűszereket. Használhatjuk a jól bevált savanyító fűszereinket is, de nyugodtan megbolondíthatjuk egy kis borssal, paprikával (ha egy kis pikantériára vágyunk), szegfűszeggel, fahéjjal, babérlevéllel, ánizzsal. Ha igazán kísérletezni támad kedvünk, ecet helyett használhatunk balzsamecetet is, amitől a végeredmény még ízletesebb és krémesebb lesz.

Az összetevőket forraljuk fel, majd hagyjuk főni kb. 8-10 percen keresztül. Ezalatt pucoljuk meg az almákat. Egyes receptek meg is hámozzák őket, mások csak a magház eltávolítását javasolják. Ha igazán vékony szeletekre vágyunk, kés helyett használjunk tojásszeletelőt.

Ezután helyezzük az almaszeleteket egy nagyobb tálba és egy szűrőn át öntsük rájuk a páclevet. Mivel az almák hajlamosak a pác tetején lebegni, egy másik edénnyel nyomjuk le őket a felszín alá.