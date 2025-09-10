Kevés magyar termeszti, pedig ez a fűszernövény kincset ér

A koriandernek minden része ehető, leggyakrabban azonban a levelével vagy a belőle készült őrleménnyel találkozhatunk. Gyakorlatilag bármilyen ételt feldobhatunk vele: legyen szó levesről, húsételekről vagy zöldséges ételekről.
A koriander egészségügyi hatásai
A-, B-, C-, K-vitaminban, folsavban, káliumban, vasban, magnéziumban és kalciumban gazdag. Antioxidáns-tartalmának köszönhetően védi a sejteket és hozzájárul a káros vegyületek és nehézfémek elleni küzdelemhez. Mivel erős méregtelenítő hatása van, nemcsak sürgeti a káros anyagok kiürülését a szervezetből, de javítja a máj, a vesék, a tüdő és a bőr állapotát. Csökkenti a daganatos betegségek, illetve a máj- és vesekárosodás esélyét is, illetve az allergiás terápiáknak is kiváló kiegészítője - írja az Agrárszektor.hu.
Emellett a koriander jó hatással van a szív- és érrendszer működésére, izomlazító és nyugtató hatása miatt pedig könnyedén „lecsendesíti” az idegrendszert és hű szövetségesünk a krónikus stressz és a szorongás elleni harcban. Ha rendszeresen fogyasztjuk, könnyebben és jobban fogunk aludni. Ráadásul az emésztést is segíti, illetve a puffadást is csökkenti.
Koriander termesztése otthon
Ugyan a növény eredetileg a mediterrán térségből származik, hazánkban is bárki termesztheti. Mindössze pár dologra kell odafigyelni, hogy dús és folyamatosan friss növényekkel főzhessünk szinte egész évben.
Erre figyeljünk
- A megvásárolt magokat érdemes azonnal a végleges helyükre vetni. A növénynek hosszú a gyökere, így később nehéz átültetni. Emiatt válasszunk mély és széles edényt vagy szélesebb parcellát a kertben.
- A magokat kb. fél-1 cm mélyre vessük el, átlagosan 30-40 cm-es sortávot tartva.
- A koriandernevelésre mindenképpen a téli fagyok elmúltával kezdjünk bele, ám ezután tavasztól egészen őszig bármikor megtehetjük.
- A cserepet napos helyre tegyük, de ne közvetlenül a napra. Bár napfényben fejlődik a legjobban, a nyári délutánokon mindenképpen érje egy kis árnyék.
- Figyeljünk arra is, hogy a magok mindig nedves (de ne ázott!) talajban üljenek.
- A lombot és a leveleket azonban sose öntözzük, mivel a koriander hajlamos a lisztharmatra és a penészre.
- Mivel friss levelei rejtik az aromákat, érdemes folyamatosan visszacsípni, hogy minél bujább csokorban teremjen.
- A levelek betakarítását akár már 3-4 héttel a magvetést követően elkezdhetjük, de ha egyszerre szeretnénk leszüretelni a dús lombokat, várjunk 45-70 napot.
- Mivel meleg időben hamar virágot hoz és magot termel, a leveleit pedig ilyenkor már nem tudjuk hasznosítani, érdemes fokozatosan, 1-2 hét eltéréssel újabb adagot elvetni belőle.