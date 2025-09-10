Kevés magyar termeszti, pedig ez a fűszernövény kincset ér

A koriandernek minden része ehető, leggyakrabban azonban a levelével vagy a belőle készült őrleménnyel találkozhatunk. Gyakorlatilag bármilyen ételt feldobhatunk vele: legyen szó levesről, húsételekről vagy zöldséges ételekről.

A koriander eredetileg a mediterrán térségből származik, hazánkban is bárki termesztheti/ Fotó: New Africa / Shutterstock

A koriander egészségügyi hatásai

A-, B-, C-, K-vitaminban, folsavban, káliumban, vasban, magnéziumban és kalciumban gazdag. Antioxidáns-tartalmának köszönhetően védi a sejteket és hozzájárul a káros vegyületek és nehézfémek elleni küzdelemhez. Mivel erős méregtelenítő hatása van, nemcsak sürgeti a káros anyagok kiürülését a szervezetből, de javítja a máj, a vesék, a tüdő és a bőr állapotát. Csökkenti a daganatos betegségek, illetve a máj- és vesekárosodás esélyét is, illetve az allergiás terápiáknak is kiváló kiegészítője - írja az Agrárszektor.hu.

Emellett a koriander jó hatással van a szív- és érrendszer működésére, izomlazító és nyugtató hatása miatt pedig könnyedén „lecsendesíti” az idegrendszert és hű szövetségesünk a krónikus stressz és a szorongás elleni harcban. Ha rendszeresen fogyasztjuk, könnyebben és jobban fogunk aludni. Ráadásul az emésztést is segíti, illetve a puffadást is csökkenti.

Koriander termesztése otthon

Ugyan a növény eredetileg a mediterrán térségből származik, hazánkban is bárki termesztheti. Mindössze pár dologra kell odafigyelni, hogy dús és folyamatosan friss növényekkel főzhessünk szinte egész évben.

