Kevés magyar termeszti, pedig ez a fűszernövény kincset ér

A koriander az ázsiai konyha kedvelt étele, de kevesen tudják, milyen egyszerűen termeszthető otthon. Egyesek szerint túl intenzív az íze, mégis érdemes rendszeresen fogyasztani. Ráadásul, ha megtanuljuk jól használni, nem maradunk ki áldásos hatásaiból, melyekből a koriandernek rengeteg van.

2025. 09. 10. 15:45
A koriander eredetileg a mediterrán térségből származik, hazánkban is bárki termesztheti
A koriander eredetileg a mediterrán térségből származik, hazánkban is bárki termesztheti
A koriandernek minden része ehető, leggyakrabban azonban a levelével vagy a belőle készült őrleménnyel találkozhatunk. Gyakorlatilag bármilyen ételt feldobhatunk vele: legyen szó levesről, húsételekről vagy zöldséges ételekről.

A koriander eredetileg a mediterrán térségből származik, hazánkban is bárki termesztheti
A koriander eredetileg a mediterrán térségből származik, hazánkban is bárki termesztheti

A koriander egészségügyi hatásai

A-, B-, C-, K-vitaminban, folsavban, káliumban, vasban, magnéziumban és kalciumban gazdag. Antioxidáns-tartalmának köszönhetően védi a sejteket és hozzájárul a káros vegyületek és nehézfémek elleni küzdelemhez. Mivel erős méregtelenítő hatása van, nemcsak sürgeti a káros anyagok kiürülését a szervezetből, de javítja a máj, a vesék, a tüdő és a bőr állapotát. Csökkenti a daganatos betegségek, illetve a máj- és vesekárosodás esélyét is, illetve az allergiás terápiáknak is kiváló kiegészítője - írja az Agrárszektor.hu.

Emellett a koriander jó hatással van a szív- és érrendszer működésére, izomlazító és nyugtató hatása miatt pedig könnyedén „lecsendesíti” az idegrendszert és hű szövetségesünk a krónikus stressz és a szorongás elleni harcban. Ha rendszeresen fogyasztjuk, könnyebben és jobban fogunk aludni. Ráadásul az emésztést is segíti, illetve a puffadást is csökkenti.

Koriander termesztése otthon

Ugyan a növény eredetileg a mediterrán térségből származik, hazánkban is bárki termesztheti. Mindössze pár dologra kell odafigyelni, hogy dús és folyamatosan friss növényekkel főzhessünk szinte egész évben.

Erre figyeljünk

  • A megvásárolt magokat érdemes azonnal a végleges helyükre vetni. A növénynek hosszú a gyökere, így később nehéz átültetni. Emiatt válasszunk mély és széles edényt vagy szélesebb parcellát a kertben.
  • A magokat kb. fél-1 cm mélyre vessük el, átlagosan 30-40 cm-es sortávot tartva.
  • A koriandernevelésre mindenképpen a téli fagyok elmúltával kezdjünk bele, ám ezután tavasztól egészen őszig bármikor megtehetjük.
  • A cserepet napos helyre tegyük, de ne közvetlenül a napra. Bár napfényben fejlődik a legjobban, a nyári délutánokon mindenképpen érje egy kis árnyék.
  • Figyeljünk arra is, hogy a magok mindig nedves (de ne ázott!) talajban üljenek.
  • A lombot és a leveleket azonban sose öntözzük, mivel a koriander hajlamos a lisztharmatra és a penészre.
  • Mivel friss levelei rejtik az aromákat, érdemes folyamatosan visszacsípni, hogy minél bujább csokorban teremjen.
  • A levelek betakarítását akár már 3-4 héttel a magvetést követően elkezdhetjük, de ha egyszerre szeretnénk leszüretelni a dús lombokat, várjunk 45-70 napot.
  • Mivel meleg időben hamar virágot hoz és magot termel, a leveleit pedig ilyenkor már nem tudjuk hasznosítani, érdemes fokozatosan, 1-2 hét eltéréssel újabb adagot elvetni belőle.

