A konyha, mint fejlesztő tér – így formálja a főzés a gyerekek készségeit

Régóta tudjuk, hogy a gyerekek a legkönnyebben tapasztalati úton, illetve minták átvétele során tanulnak meg dolgokat. Nem véletlenül marad a kezünkben a mozdulat, ahogy dagasztjuk, gyúrjuk a pogácsa vagy a kenyér tésztáját. Pont úgy szeleteljük majd felnőttként a hagymát, ahogy szüleinktől láttuk, úgy is terítjük meg az asztalt, olyan szépen vagy olyan hányavetin. Ám ezeken felül milyen konkrét készségekről lehet szó, amelyek a főzési folyamatok során észrevétlenül fejlődhetnek?

A közös főzés nemcsak jóízű játék a szülővel, hanem valódi tanulási terep is a gyerekek számára/ Fotó: fizkes / Shutterstock

Kreativitás és önkifejezés

Amikor egy gyerek süteményt, pizzát díszíthet, színes gyümölcsnyársat készíthet vagy formákat szaggathat a tésztából, amikor engedjük, hogy ezeket a feladatokat elvégezze, szabadon engedheti fantáziáját. A főzés remek lehetőség az alkotásra, hiszen a színek, illatok, formák és ízek kombinálása igazi művészet. Felismerheti, mi tetszik neki, mi nem, és meg is mutathatja belső világát. Mindemellett magabiztosságuk is erősödhet, hiszen a kreatív próbálkozások során a gyerekek azt is megtanulhatják, hogy a hibák nem végzetesek. Ha valami nem sikerül tökéletesen, legközelebb újra lehet próbálkozni. Így magabiztosabban állnak majd a feladathoz a következő alkalommal.

Figyelem és koncentráció

A főzés alapesetben pontosságot igényel. Egy-egy recept követése során a gyerekek gyakorolják a figyelem fenntartását, a fázisok sorrendjének betartását, valamint megtapasztalják azt is, hogy az apró részletek – például egy csipet só vagy egy percnyi sütési idő – mennyit számítanak. Ez a fajta koncentrált figyelem nemcsak a konyhában, hanem a tanulásban és más tevékenységekben is hasznosulhat majd.

Kézügyesség és finommotorika

A keverés, szeletelés, gyúrás, díszítés mind segíti a kéz apró mozdulatainak fejlődését. Már az is komoly feladat, ha a gyerek kanállal adagolja a lisztet vagy megtanulja, hogyan kell biztonságosan felvágni egy banánt. Ezek a tevékenységek fejlesztik a szem-kéz koordinációt, a finommozgásokat is. De mellette gyakorolhatják az önálló feladatvégzést is, amely az iskolai tanulásban nagy hasznukra lehet.