Iskolai kihívások ADHD-val: így segíthet a tudatos étkezés

Az iskolakezdés minden gyereknek kihívás, és az is marad az iskolai oktatás minden egyes napján, akár intézményben tanul a gyerek, akár otthon kell a házi feladattal foglalkoznia. Az ADHD-val (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral) élő gyermekek számára különösen megterhelő lehet a tanulmányi időszak. A napirend, a hosszú koncentrációs időszakok és a fokozott elvárások elfárasztják a gyerekeket, a többi gyerekhez való illeszkedés sem megy olyan jól. Szülőként azonban sokat tehetünk azért, hogy megkönnyítsük számukra a mindennapokat, többek között azzal, hogy odafigyelünk ellenálló képességük fejlesztésére, az életmódjukra, így az étrendjükre is.

Az ADHD-s gyermekek esetében az étrend is jelentősen befolyásolhatja a viselkedést és a teljesítményt/ Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A nyugodt tanévkezdés, és a hosszú hónapokig tartó iskolai kihívások érdekében fontos a mentális felkészülés, a rutinok kiépítése, a közös étkezéstervezés és az iskolával való együttműködés. A gyermekek ellenállóképességének — vagyis rezilienciájának — fejlesztése kulcsszerepet játszhat abban, hogyan birkóznak meg a nehezebb helyzetekkel. Az ADHD-s gyerekek életében gyakrabban fordulnak elő váratlan, nehezebben kezelhető helyzetek, így a lelki ellenállóképesség erősítése hatalmas segítség lehet az egész családnak.

Reziliencia: lelki pajzs a mindennapokra

A reziliencia nem velünk született adottság, ez egy fejleszthető képesség, amely segít a stressz és a kihívások kezelésében.

Pozitív gondolkodás és újrakeretezés: a nehézségeket tanulási lehetőségként érdemes értelmezni, nem végleges kudarcként.

Szociális háló erősítése: a család, barátok és támogató közösségek szerepe óriási, különösen iskolakezdés idején, de a mindennapi intézményi kihivásokban is.

Stresszkezelési technikák: a mindfulness, a relaxáció vagy egyéb egyszerű problémamegoldó stratégiák segíthetnek a nyugodtabb reakciók kialakításában.

Rutinok kialakítása: a kiszámítható napirend biztonságot nyújt és segíti a figyelmet.

Pozitív kommunikáció: a nyugodt, egyértelmű utasítások és a rendszeres megerősítés növelik az önbizalmat.

A világos szabályok, a pedagógusokkal való előzetes egyeztetés és az apró lépésekben való haladás mind csökkenthetik az ADHD-val élő gyermek szorongását. Ám a megértő, elfogadó, támogató iskolai közeg legalább annyira fontos, mint az otthoni szintén támogató háttér.

Mozgás, alvás, célok – az egészséges életmód alappillérei

A reziliencia és a kiegyensúlyozott működés fontos elemei a rendszeres testmozgás, a pihentető alvás, az megfelelő étkezés illetve reális célok kitűzése. A napi mozgás csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot és segíti a koncentrációt. Az elegendő alvás nélkülözhetetlen a viselkedésszabályozáshoz és a szintén segíti a koncentrációt, ami elengedhetetlen feltétele a tanulásnak.