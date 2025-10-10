sütőtökkenyérrecept

Mennyei ez a sütőtökös kenyér: puha, lágy és egészséges

Az őszi hónapokban a sütőtök szinte magától kínálja magát a konyhában: selymes íze, természetes édessége és élénk színe bármely fogást ünnepivé tesz. Ez a rostban gazdag, puha és lágy sütőtökös kenyér nemcsak a hagyományos pékáruk egészségesebb alternatívája, hanem igazi szezonális különlegesség is, amelyet reggelire, uzsonnára vagy egy forró leves mellé is érdemes kipróbálni.

Munkatársunktól
2025. 10. 10. 13:42
Egészséges, gluténmentes sütőtökös kenyér recept őszre: rostban gazdag, puha és természetesen édes pékáru, amely tökéletes reggelire vagy uzsonnára Fotó: Natalia Wimberley Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ősz egyik legkedveltebb alapanyaga a sütőtök, amely nemcsak ízletes és sokoldalúan felhasználható, hanem tápanyagokban is gazdag. Béta-karotin-, rost- és vitamintartalma révén igazi immunerősítő, természetes édessége pedig kiválóan illik péksüteményekhez. Akik szívesen fogyasztanak kenyeret, de ősszel egészségesebb, akár gluténmentes változatot keresnek, azoknak érdemes kipróbálniuk ezt a sütőtökös kenyér receptet.

Aki nehezen mond le a kenyérről és őszre egy egészséges, gluténmentes változatot keres, annak a puha és lágy sütőtökös kenyér szuper alternatíva
Aki nehezen mond le a kenyérről és őszre egy egészséges, gluténmentes változatot keres, annak a puha és lágy sütőtökös kenyér szuper alternatíva/ Fotó: Natalia Wimberley / Shutterstock

Sütőtökös kenyér recept

Hozzávalók

  • 40 dkg sütőtök (például Hokkaido)
  • 3 db tojás
  • 20 dkg őrölt zabpehely
  • 8 dkg natúr joghurt vagy kókusztej
  • 5 dkg őrölt lenmag vagy útifűmaghéj
  • 2 tk sütőpor
  • 1 csipetnyi só

Elkészítése

  1. A sütőtököt mossuk meg, távolítuk el a magokat, héjastul vágjuk kisebb darabokra, majd főzzük puhára.
  2. A megfőtt tököt pürésítsük a joghurttal vagy a kókusztejjel.
  3. A tojásokat verjük fel, majd lassan keverjük a sütőtökös masszához.
  4. Adjuk hozzá az őrölt zabpelyhet, a sütőport és a lenmagot. (A lenmagot akár a kenyér tetejére is szórhatjuk, ha nem szeretnénk a tésztába keverni.)
  5. Formáljunk a tésztából cipót, majd helyezzük kivajazott kenyérformába vagy sütőpapírral bélelt tepsire.
  6. 180 fokra előmelegített (légkeveréses) sütőben süssük körülbelül egy órán át. Ha a teteje túl gyorsan barnul, takarjuk le alufóliával. Tűpróbával ellenőrizhetjük, hogy elkészült-e: ha a tésztából nem ragad massza a fogpiszkálóra, a kenyér megsült.

Sütési tippek

  • Fontos, hogy a sütés közben ne nyissuk ki gyakran a sütő ajtaját, mert a tészta könnyen összeeshet. Ha a teteje túlságosan pirulna, érdemes alufóliával lefedni.
  • A Hokkaido tök ideális választás hozzá, mivel vékony héja miatt nem szükséges meghámozni, együtt süthető vele. Más fajták esetén viszont ajánlott a héj eltávolítása.

Miért érdemes elkészíteni?

A hagyományos fehér kenyérrel szemben ez a változat nem okoz vércukorszint-ingadozást, hosszan eltelít és számos értékes tápanyagot tartalmaz. A zabpehely lassan felszívódó szénhidrátjai egyenletes energiát biztosítanak a nap folyamán. A sütőtök természetes édessége miatt a gyerekek is örömmel fogyasztják, így ideális választás lehet reggelire vagy uzsonnára egyaránt.

Tárolási és tálalási javaslat

A kész kenyér légmentesen zárható dobozban szobahőmérsékleten 4–5 napig is eltartható. Hosszabb tárolás esetén érdemes szeletekre vágva lefagyasztani. Reggelire kissé megpirítva különösen finom.

Variációs ötletek

A tészta gazdagítható aszalt gyümölcsökkel, diófélékkel vagy akár apró csokoládédarabkákkal is. A zabpehely helyett használhat mandulalisztet vagy kókuszlisztet, amelyek még intenzívebb ízt ad a kenyérnek.

Tápérték és előnyök

Ez a sütőtökös kenyér nemcsak finom, hanem egészséges is. Magas rosttartalmának köszönhetően hosszan laktat, a sütőtök pedig valódi vitaminbomba. Gluténmentes változatban elkészítve cöliákiások számára is fogyasztható.

Forrás

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.