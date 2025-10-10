Mennyei ez a sütőtökös kenyér: puha, lágy és egészséges

Az ősz egyik legkedveltebb alapanyaga a sütőtök, amely nemcsak ízletes és sokoldalúan felhasználható, hanem tápanyagokban is gazdag. Béta-karotin-, rost- és vitamintartalma révén igazi immunerősítő, természetes édessége pedig kiválóan illik péksüteményekhez. Akik szívesen fogyasztanak kenyeret, de ősszel egészségesebb, akár gluténmentes változatot keresnek, azoknak érdemes kipróbálniuk ezt a sütőtökös kenyér receptet.

Aki nehezen mond le a kenyérről és őszre egy egészséges, gluténmentes változatot keres, annak a puha és lágy sütőtökös kenyér szuper alternatíva/ Fotó: Natalia Wimberley / Shutterstock

Sütőtökös kenyér recept

Hozzávalók

40 dkg sütőtök (például Hokkaido)

3 db tojás

20 dkg őrölt zabpehely

8 dkg natúr joghurt vagy kókusztej

5 dkg őrölt lenmag vagy útifűmaghéj

2 tk sütőpor

1 csipetnyi só

Elkészítése

A sütőtököt mossuk meg, távolítuk el a magokat, héjastul vágjuk kisebb darabokra, majd főzzük puhára. A megfőtt tököt pürésítsük a joghurttal vagy a kókusztejjel. A tojásokat verjük fel, majd lassan keverjük a sütőtökös masszához. Adjuk hozzá az őrölt zabpelyhet, a sütőport és a lenmagot. (A lenmagot akár a kenyér tetejére is szórhatjuk, ha nem szeretnénk a tésztába keverni.) Formáljunk a tésztából cipót, majd helyezzük kivajazott kenyérformába vagy sütőpapírral bélelt tepsire. 180 fokra előmelegített (légkeveréses) sütőben süssük körülbelül egy órán át. Ha a teteje túl gyorsan barnul, takarjuk le alufóliával. Tűpróbával ellenőrizhetjük, hogy elkészült-e: ha a tésztából nem ragad massza a fogpiszkálóra, a kenyér megsült.

Sütési tippek

Fontos, hogy a sütés közben ne nyissuk ki gyakran a sütő ajtaját, mert a tészta könnyen összeeshet. Ha a teteje túlságosan pirulna, érdemes alufóliával lefedni.

A Hokkaido tök ideális választás hozzá, mivel vékony héja miatt nem szükséges meghámozni, együtt süthető vele. Más fajták esetén viszont ajánlott a héj eltávolítása.

Miért érdemes elkészíteni?

A hagyományos fehér kenyérrel szemben ez a változat nem okoz vércukorszint-ingadozást, hosszan eltelít és számos értékes tápanyagot tartalmaz. A zabpehely lassan felszívódó szénhidrátjai egyenletes energiát biztosítanak a nap folyamán. A sütőtök természetes édessége miatt a gyerekek is örömmel fogyasztják, így ideális választás lehet reggelire vagy uzsonnára egyaránt.