Mennyei ez a sütőtökös kenyér: puha, lágy és egészséges

Az ősz egyik legkedveltebb alapanyaga a sütőtök, amely nemcsak ízletes és sokoldalúan felhasználható, hanem tápanyagokban is gazdag. Béta-karotin-, rost- és vitamintartalma révén igazi immunerősítő, természetes édessége pedig kiválóan illik péksüteményekhez. Akik szívesen fogyasztanak kenyeret, de ősszel egészségesebb, akár gluténmentes változatot keresnek, azoknak érdemes kipróbálniuk ezt a sütőtökös kenyér receptet.
Sütőtökös kenyér recept
Hozzávalók
- 40 dkg sütőtök (például Hokkaido)
- 3 db tojás
- 20 dkg őrölt zabpehely
- 8 dkg natúr joghurt vagy kókusztej
- 5 dkg őrölt lenmag vagy útifűmaghéj
- 2 tk sütőpor
- 1 csipetnyi só
Elkészítése
- A sütőtököt mossuk meg, távolítuk el a magokat, héjastul vágjuk kisebb darabokra, majd főzzük puhára.
- A megfőtt tököt pürésítsük a joghurttal vagy a kókusztejjel.
- A tojásokat verjük fel, majd lassan keverjük a sütőtökös masszához.
- Adjuk hozzá az őrölt zabpelyhet, a sütőport és a lenmagot. (A lenmagot akár a kenyér tetejére is szórhatjuk, ha nem szeretnénk a tésztába keverni.)
- Formáljunk a tésztából cipót, majd helyezzük kivajazott kenyérformába vagy sütőpapírral bélelt tepsire.
- 180 fokra előmelegített (légkeveréses) sütőben süssük körülbelül egy órán át. Ha a teteje túl gyorsan barnul, takarjuk le alufóliával. Tűpróbával ellenőrizhetjük, hogy elkészült-e: ha a tésztából nem ragad massza a fogpiszkálóra, a kenyér megsült.
Sütési tippek
- Fontos, hogy a sütés közben ne nyissuk ki gyakran a sütő ajtaját, mert a tészta könnyen összeeshet. Ha a teteje túlságosan pirulna, érdemes alufóliával lefedni.
- A Hokkaido tök ideális választás hozzá, mivel vékony héja miatt nem szükséges meghámozni, együtt süthető vele. Más fajták esetén viszont ajánlott a héj eltávolítása.
Miért érdemes elkészíteni?
A hagyományos fehér kenyérrel szemben ez a változat nem okoz vércukorszint-ingadozást, hosszan eltelít és számos értékes tápanyagot tartalmaz. A zabpehely lassan felszívódó szénhidrátjai egyenletes energiát biztosítanak a nap folyamán. A sütőtök természetes édessége miatt a gyerekek is örömmel fogyasztják, így ideális választás lehet reggelire vagy uzsonnára egyaránt.