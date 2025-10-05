Rendkívüli

Nomen est omen: mintaértékű villásreggeliző a temesvári Eggsemplar

A brunchozók fokozódó népszerűsége összefüggésben áll bizonyos mértékig a speciality kávézók elterjedésével.

Borbély Zsolt Attila
2025. 10. 05. 9:15
A brunch avagy a villásreggeli műfajára építő vendéglátóegységek az utóbbi évtizedben váltak népszerűvé a Kárpát-medencében. Köszönhető ez főképpen a nyugati trendek érvényesülésének s ettől nem függetlenül vendéglátós szakemberek hazatérésének, akik valamilyen hiánypótló helyet igyekeztek nyitni szülővárosukban. (Ideáltipikus példa erre a székelyudvarhelyi Boti’s Kitchen)

A brunchozók fokozódó népszerűsége összefüggésben áll ugyanakkor bizonyos mértékig a speciality kávézók elterjedésével, hiszen a kávé mellé sokan szeretnek enni is valamit, a kávézók nagy része, ha kínál is egyáltalán harapnivalót, akkor az néhány kekszféleségre, esetleg croinssant-ra és péksüteményre szorítkozik.

Nem ritka, hogy brunchozók úgy indultak, hogy a kávé volt a fő profil, lásd például a Kolozsvárról egy évtizede hódító körútra indult Meron  esetét, mely elképesztő módon fejlődik, immár a magyar fővárost is bevette, sőt, az első, Podmaniczky téri egység után megnyitotta a másodikat is. 

Erdélyben pedig nemcsak Kolozsváron működtet több helyet, illetve Nagyváradon, ahol már a Covid előtt volt alkalmam kitűnő reggelit fogyasztani, de ott vannak már Szatmárnémetiben, Zilahon, Gyulafehérváron, Nagyszebenben, Nagyszebenben, Brassóban és Besztercében is.

(Egyébként Bukarest sem hiányzik a térképükről, de az, mint a Kárpát-medencén kívül fekvő város, nem tartozik e rovat tárgykörébe.) De említhető a speciality kávé és a brunch műfaj összeházasításának címszava alatt Nagyvárad több kiemelkedő egysége is, mint például a két Ristretto vagy a The Dripper. (Saját élménybeszámoló a Ristrettokról itt https://karpatiaettermek.hu/hely/ristretto-kavezo/ és itt https://karpatiaettermek.hu/hely/ristretto-2-kavezo/ olvasható, a The Dripper-ről pedig itt.)

Tény ugyanakkor, hogy a villásreggelizők jelentős része nem kínál speciality kávét, hanem inkább a frissen préselt levekre, smoothiekra, limonádékra helyezi a hangsúlyt.

Temesváron is kettéválik a két profil.

Speciality kávézókkal igencsak jól el van látva a település, ellentétben a szomszédos nagyvárosokkal, Szegeddel és az e műfajban az utóbbi évben jelentősen fejlődött, de még mindig a Bánság fővárosa mögött álló Araddal. Említhető példaként a műfaj első temesvári képviselője, a Jenő herceg utcai Mokum, a szintén régi motoros Ovride, a Béga parti Narativ, a Magyar Házhoz közel eső Statia de Cafea, a Lenau utcai Kuno és Brewno, a sör és bor műfajában utazó, a járvány után a Mária Terézia bástyában újranyitó Reciproc helyét átvevő Erzsébet utcai Cofferize, a diáknegyedben idén nyitott, csodás belterű Brew coffee &stories, vagy a szintén idén indult Városháza utcai Déja brew.

Klasszikus brunchozó viszont mindeddig csak kettő működött, a kávé műfajban is igényes Rem’s, s a ’Neata (neve is a reggelből ered, lényegében a román a „jó reggelt” – „buna dimineata” rövidített formája). Megnyílt viszont tavaly, az év végén egy nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő egység a Jenő herceg tér egyik sarkában, a Vár utca legelején: az Eggsemplar. Ott, ahol közel fél évtizeden keresztül működött a Cinque Terre étterem, mely 2023-ban bezárt, helyén Bohema néven nyitott egy másik, még színvonalasabb vendéglátóegység, mely azonban nem bírta sokáig. 2024. november 1.-én vette át a helyét a vizsgálódásunk tárgyát képező villásreggeliző.

Az Eggsemplar beltere

A beltér ornamentikáját ismét átalakították, ezúttal sokkal alaposabban, most puritán, de tetszetős. Lezser elegancia jellemzi. A hely neve szójáték, hasonló reggelizők nyitottak más városokban is (pl. EggsCoBar, Brassó), melyek azt használják ki, hogy a tojás többesszámának angol jelentése fonetikusan az ex-szel azonos módon olvasandó. Az „exemplar” kifejezés, akárcsak angolul vagy németül, románul is mintaértékűt, példásat jelent.

Sokféle izgalmas és gazdag reggeli fogást kínálnak, legnagyobb részüket nyilván tojásalapon. 

Szerepel a választékban többféle tükörtojás, omlett és rántotta kombináció, török joghurtos posírozott tojás, toastok, szendvicsek és angol reggeli. „Beef and cheese grill” néven egy hamburgerátiratot kínálnak, melyben a bucit toastkenyér helyettesíti, ami mellé adnak helyben készült sült krumplit és coleslawt.

Étlapra vettek néhány ebédre szánt, hagyományos főételt, így például dióval panírozott rántott pulykamellet, lazacfilét, argentint marha rostélyost sültpaprikás hummusz-alapon és tagliata-t uruguay-i rostélyosból, salátaágyon. Desszertnek rendelhetünk többek között pisztáciás lávasütit, tiramisut és amerikai palacsintát.

Kínálnak kávékat, teákat, frissen préselt narancslét, smoothie-t, limonádékat, néhány üdítőt, egy kommersz multisört és kétféle jó cseh főzetet a Svijanytól. Tartanak tucatnyi olasz és helyi bort, illetve prosecco-t, melyek közül néhányat poharaznak vagy minipalackokban kínálnak.

A kiszolgálás kedves, udvarias, gyors.

 

A sütőtökkrémleves volt „regebédünk” leggyengébb láncszeme, állagra megnyerő, ízre kissé jellegtelen, hiányoznak a savak és a sóval is igen óvatosan bántak. 

 

Az „Uova alla putanesca” forró vasserpenyőben érkezik, a szardellás, kapris, olajbogyós, ndujás, paradicsommártásban felszolgált cseppet túlkészült tojás élvezhető, korrekt produkció, 

 

akárcsak a hagymás-paprikás-rántottás toast (az étlapon a fogás régies-népies kifejezése szerepel, a „găigană”), amihez sült szalonnát, marinált retket adtak. A kenyér átlag feletti, bár nem a csúcsok csúcsa. Gyanítom, hogy a Prospero nevű pékségtől érkezik, mely nagyjából a magyar Jókenyérnek felel meg üzleti modelljét és minőségét illetően.

 

A lazacos-rántott tojásos toast jól sikerült, vélhetően tudatosan alulfűszerezett avokádókrémmel kenték meg, és vegyes levélsalátával gazdagították, nem spórolva a lazaccal sem. Jól sikerült fogás, éppúgy, mint a burrata-val felszolgált, előzetes hőkezelés után szétlapított, majd egészben kirántott sült padlizsán.

 

A desszertünk, a sóskaramell-mártással kiegészített, vaníliatöltelékes, málnával és ribizlivel díszített, pisztáciatörettel megszólt, könnyed, ízletes bundás kalács (ami french toastként szerepel az étlapon és furcsamód kovászos kenyéralapot ígér) nem maradt el az utóbbi két remek fogástól.

Négy fős társaságunk megegyezett abban, hogy az Eggsemplar méltó a nevére.

Mintaértékű reggeliző, minden város megérdemelne egy hasonlót.

Elérhetőségek:

Eggsemplar Breakfast and Brunch

Temesvár, Vár (Lucian Blaga) u 1. Telefonszám: +40 723 440 819

Honlap: https://www.facebook.com/Eggsemplar.tm/

E-mail-cím: online kapcsolatfelvétel messengeren lehetséges

 

