Ez a dióféle a demencia ellen is hatékony, de a koleszterinszint is javul tőle

A pekándió nemcsak finom, hanem igazi egészségbomba is. Sokkal több antioxidánst és egészséges zsírt tartalmaz, mint más diófélék, a mandulához képest például kétszer annyi E-vitamin található benne. Egyetlen „hiba” van vele: ha egyszer elkezdi fogyasztani az ember, nehezen tudja abbahagyni. Mivel azonban igen magas a kalóriatartalma, érdemes mértéket tartani, és napi 30 grammnál – körülbelül 20–25 szemnél – nem többet fogyasztani. Nézzük, milyen jótékony hatásai lehetnek a pekándiónak az egészségre.

A pekándió nemcsak ízletes, hanem igazi szuperélelmiszer is. Gazdag antioxidánsokban, egészséges zsírokban és vitaminokban, így rendszeres fogyasztása számos jótékony hatással lehet a szervezetre/ Fotó: SherSor / Shutterstock

1. A szív hálás lesz érte

A pekándió tele van szívbarát tápanyagokkal: rosttal, antioxidánsokkal és telítetlen zsírsavakkal. Kutatások szerint azoknál, akik 12 héten át naponta egy marék pekándiót ettek, jelentős javulás mutatkozott a koleszterin- és trigliceridszintben.

2. Támogatja az agy egészségét

A pekándióban található E-vitamin, B-vitaminok, cink és flavonoid antioxidánsok jótékonyan hatnak az agyműködésre. Egy tanulmány szerint azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak dióféléket, 12%-kal kisebb valószínűséggel alakul ki demencia. Már ezért is megéri beiktatni napi néhány szemet az étrendbe.

3. Segíti az emésztést

Egy marék pekándió a napi rostszükséglet közel 10%-át fedezi, ez pedig hozzájárul a kiegyensúlyozott emésztéshez és a bélflóra egészségéhez. A rostok segítenek abban is, hogy az emésztési folyamatok természetes ütemben zajlanak.

4. Erős antioxidáns-védelem

A pekándió az egyik legmagasabb flavonoidtartalmú dióféle. Ezek az antioxidánsok segítenek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől, és hozzájárulhatnak bizonyos betegségek – például a szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség vagy egyes daganattípusok – megelőzéséhez.

5. Alacsony szénhidráttartalmú és vércukorbarát

A pekándió ideális választás azok számára, akik alacsony szénhidráttartalmú étrendet követnek. Egy marékban mindössze 4 gramm szénhidrát található, miközben gazdag egészséges zsírokban. Fogyasztása javíthatja az inzulinérzékenységet, így hozzájárul a stabilabb vércukorszinthez.

6. A pekándió sokoldalúan felhasználható

A pekándió nemcsak nassolnivalóként kiváló, hanem számos ételben is megállja a helyét:

Salátákra szórva különleges ropogósságot ad,

Joghurtba, zabkásába keverve tápláló reggeli,

Süteményekben, muffinokban, házi granolában finom és egészséges,

Levesek vagy főételek tetejére szórva ízletes feltét,

Halhoz, csirkéhez panírként is használható.

Tárolási tippek

A pekándiót érdemes légmentesen záródó dobozban, hűvös, száraz helyen tartani, így akár hat hónapig is friss marad. Hűtőszekrényben tárolva még tovább megőrzi minőségét. A romlott dió könnyen felismerhető: keserű íze és kellemetlen szaga van. A héjas változat hosszabb ideig eltartható, ezért, ha teheti, érdemes azt választani.