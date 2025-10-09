  • Magyar Nemzet
  Ez a dióféle a demencia ellen is hatékony, de a koleszterinszint is javul tőle
Ez a dióféle a demencia ellen is hatékony, de a koleszterinszint is javul tőle

A pekándió nemcsak ízletes, hanem igazi szuperélelmiszer is. Gazdag antioxidánsokban, egészséges zsírokban és vitaminokban. A pekándió rendszeres fogyasztása számos jótékony hatással lehet a szervezetre a szív egészségétől az agyműködés támogatásáig.

2025. 10. 09. 14:36
2025. 10. 09. 14:06
A pekándió igazi szuperélelmiszer: tele van antioxidánsokkal, vitaminokkal és egészséges zsírokkal Fotó: 5PH Forrás: Shutterstock
A pekándió nemcsak finom, hanem igazi egészségbomba is. Sokkal több antioxidánst és egészséges zsírt tartalmaz, mint más diófélék, a mandulához képest például kétszer annyi E-vitamin található benne. Egyetlen „hiba” van vele: ha egyszer elkezdi fogyasztani az ember, nehezen tudja abbahagyni. Mivel azonban igen magas a kalóriatartalma, érdemes mértéket tartani, és napi 30 grammnál – körülbelül 20–25 szemnél – nem többet fogyasztani. Nézzük, milyen jótékony hatásai lehetnek a pekándiónak az egészségre.

A pekándió nemcsak ízletes, hanem igazi szuperélelmiszer is. Gazdag antioxidánsokban, egészséges zsírokban és vitaminokban, így rendszeres fogyasztása számos jótékony hatással lehet a szervezetre
A pekándió nemcsak ízletes, hanem igazi szuperélelmiszer is. Gazdag antioxidánsokban, egészséges zsírokban és vitaminokban, így rendszeres fogyasztása számos jótékony hatással lehet a szervezetre/ Fotó: SherSor / Shutterstock

1. A szív hálás lesz érte

A pekándió tele van szívbarát tápanyagokkal: rosttal, antioxidánsokkal és telítetlen zsírsavakkal. Kutatások szerint azoknál, akik 12 héten át naponta egy marék pekándiót ettek, jelentős javulás mutatkozott a koleszterin- és trigliceridszintben.

2. Támogatja az agy egészségét

A pekándióban található E-vitamin, B-vitaminok, cink és flavonoid antioxidánsok jótékonyan hatnak az agyműködésre. Egy tanulmány szerint azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak dióféléket, 12%-kal kisebb valószínűséggel alakul ki demencia. Már ezért is megéri beiktatni napi néhány szemet az étrendbe.

3. Segíti az emésztést

Egy marék pekándió a napi rostszükséglet közel 10%-át fedezi, ez pedig hozzájárul a kiegyensúlyozott emésztéshez és a bélflóra egészségéhez. A rostok segítenek abban is, hogy az emésztési folyamatok természetes ütemben zajlanak.

4. Erős antioxidáns-védelem

A pekándió az egyik legmagasabb flavonoidtartalmú dióféle. Ezek az antioxidánsok segítenek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől, és hozzájárulhatnak bizonyos betegségek – például a szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség vagy egyes daganattípusok – megelőzéséhez.

5. Alacsony szénhidráttartalmú és vércukorbarát

A pekándió ideális választás azok számára, akik alacsony szénhidráttartalmú étrendet követnek. Egy marékban mindössze 4 gramm szénhidrát található, miközben gazdag egészséges zsírokban. Fogyasztása javíthatja az inzulinérzékenységet, így hozzájárul a stabilabb vércukorszinthez.

6. A pekándió sokoldalúan felhasználható

A pekándió nemcsak nassolnivalóként kiváló, hanem számos ételben is megállja a helyét:

  • Salátákra szórva különleges ropogósságot ad,
  • Joghurtba, zabkásába keverve tápláló reggeli,
  • Süteményekben, muffinokban, házi granolában finom és egészséges,
  • Levesek vagy főételek tetejére szórva ízletes feltét,
  • Halhoz, csirkéhez panírként is használható.

Tárolási tippek

A pekándiót érdemes légmentesen záródó dobozban, hűvös, száraz helyen tartani, így akár hat hónapig is friss marad. Hűtőszekrényben tárolva még tovább megőrzi minőségét. A romlott dió könnyen felismerhető: keserű íze és kellemetlen szaga van. A héjas változat hosszabb ideig eltartható, ezért, ha teheti, érdemes azt választani.

Ha először próbálja a pekándiót

Ha először próbálja, célszerű kisebb mennyiséggel kezdeni – naponta néhány szemmel –, így a szervezet könnyebben hozzászokhat. A pekándiót étkezések között érdemes fogyasztani, mert hosszan eltelít és segít kordában tartani az éhségérzetet. Fontos: ha diófélékre allergiás, kerülje a pekándiót. Ellenkező esetben azonban, amikor egészséges nassolnivalót keres, ez a különleges dióféle remek választás lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

