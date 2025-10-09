Ez a dióféle a demencia ellen is hatékony, de a koleszterinszint is javul tőle

A pekándió nemcsak finom, hanem igazi egészségbomba is. Sokkal több antioxidánst és egészséges zsírt tartalmaz, mint más diófélék, a mandulához képest például kétszer annyi E-vitamin található benne. Egyetlen „hiba” van vele: ha egyszer elkezdi fogyasztani az ember, nehezen tudja abbahagyni. Mivel azonban igen magas a kalóriatartalma, érdemes mértéket tartani, és napi 30 grammnál – körülbelül 20–25 szemnél – nem többet fogyasztani. Nézzük, milyen jótékony hatásai lehetnek a pekándiónak az egészségre.
1. A szív hálás lesz érte
A pekándió tele van szívbarát tápanyagokkal: rosttal, antioxidánsokkal és telítetlen zsírsavakkal. Kutatások szerint azoknál, akik 12 héten át naponta egy marék pekándiót ettek, jelentős javulás mutatkozott a koleszterin- és trigliceridszintben.
2. Támogatja az agy egészségét
A pekándióban található E-vitamin, B-vitaminok, cink és flavonoid antioxidánsok jótékonyan hatnak az agyműködésre. Egy tanulmány szerint azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak dióféléket, 12%-kal kisebb valószínűséggel alakul ki demencia. Már ezért is megéri beiktatni napi néhány szemet az étrendbe.
3. Segíti az emésztést
Egy marék pekándió a napi rostszükséglet közel 10%-át fedezi, ez pedig hozzájárul a kiegyensúlyozott emésztéshez és a bélflóra egészségéhez. A rostok segítenek abban is, hogy az emésztési folyamatok természetes ütemben zajlanak.
4. Erős antioxidáns-védelem
A pekándió az egyik legmagasabb flavonoidtartalmú dióféle. Ezek az antioxidánsok segítenek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől, és hozzájárulhatnak bizonyos betegségek – például a szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség vagy egyes daganattípusok – megelőzéséhez.
5. Alacsony szénhidráttartalmú és vércukorbarát
A pekándió ideális választás azok számára, akik alacsony szénhidráttartalmú étrendet követnek. Egy marékban mindössze 4 gramm szénhidrát található, miközben gazdag egészséges zsírokban. Fogyasztása javíthatja az inzulinérzékenységet, így hozzájárul a stabilabb vércukorszinthez.
6. A pekándió sokoldalúan felhasználható
A pekándió nemcsak nassolnivalóként kiváló, hanem számos ételben is megállja a helyét:
- Salátákra szórva különleges ropogósságot ad,
- Joghurtba, zabkásába keverve tápláló reggeli,
- Süteményekben, muffinokban, házi granolában finom és egészséges,
- Levesek vagy főételek tetejére szórva ízletes feltét,
- Halhoz, csirkéhez panírként is használható.
Tárolási tippek
A pekándiót érdemes légmentesen záródó dobozban, hűvös, száraz helyen tartani, így akár hat hónapig is friss marad. Hűtőszekrényben tárolva még tovább megőrzi minőségét. A romlott dió könnyen felismerhető: keserű íze és kellemetlen szaga van. A héjas változat hosszabb ideig eltartható, ezért, ha teheti, érdemes azt választani.