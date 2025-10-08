7 étel, amely természetes módon növeli a szerotoninszintet

Az őszi hónapokkal gyakran együtt jár a hangulat romlása, a fáradékonyság és az általános lelassulás érzése. Bár ezek részben az évszak természetes velejárói, a háttérben sokszor a szerotoninszint csökkenése áll. A jó hír azonban az, hogy a megfelelő étrenddel is sokat tehetünk a kiegyensúlyozottabb közérzetért. A kiegyensúlyozott étrend – megfelelő arányban tartalmazva fehérjéket, szénhidrátokat és zsiradékokat – hozzájárulhat a szerotoninszint fenntartásához. Az alábbi élelmiszerek kifejezetten gazdagok triptofánban, így rendszeres fogyasztásukkal természetes módon támogathatjuk a jó közérzetet.

A kemény sajtok különösen gazdagok triptofánban, így elősegíthetik a szerotonin termelődését / Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

1. Tojás

A tojás kiváló fehérjeforrás, amely elősegítheti a vérplazma triptofánszintjének emelkedését. A sárgáját sem érdemes mellőzni, hiszen omega–3 zsírsavakat és értékes mikrotápanyagokat tartalmaz.

2. Sajt

A kemény sajtok – például a parmezán, a gouda vagy a cheddar – különösen gazdagok triptofánban, így elősegíthetik a szerotonin termelődését. Emellett kalciumtartalmuk révén a csontok és az idegrendszer működését is támogatják.

3. Szójatermékek

A szójaalapú élelmiszerek, mint a tofu, a tempeh vagy a szójatej, teljes értékű növényi fehérjeforrások, és bőségesen tartalmazzák a szerotonintermeléshez szükséges aminosavat. A tofu ráadásul sokoldalúan felhasználható – pirítva, salátában vagy levesbetétként is megállja a helyét.

4. Lazac

A lazac nemcsak triptofánban, hanem omega–3 zsírsavakban és D-vitaminban is bővelkedik. Ezek a tápanyagok nélkülözhetetlenek az idegrendszer, az izmok és a csontozat egészségéhez, így a lazac igazi „jó közérzetet adó” ételnek számít.

5. Diófélék és magvak

A dió, a mandula, a napraforgó- és a tökmag nemcsak a szerotoninszintet támogathatja, hanem segíthet a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésében is. Érdemes azonban mértékkel fogyasztani őket – egy kisebb maréknyi naponta elegendő –, hiszen kalóriatartalmuk magas.

6. Pulyka

A pulykahús teljes értékű fehérjeforrás, amely tartalmazza mind a kilenc esszenciális aminosavat, köztük a triptofánt is. Rendszeres, de nem túlzott fogyasztása hozzájárulhat a szervezet fehérje- és aminosav-egyensúlyának fenntartásához, és a szerotonin termelődéséhez.