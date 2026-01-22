Rendkívüli

portugáliatime out marketstand

A „Time Out Market”-modell lisszaboni ősegysége

A lisszaboni alapegység keretén belül egy tető alá hoztak huszonhat kimagasló portugál éttermet, nyolc bárt, hat kisebb standot, öt üzletet, egy főzőiskolát és egy rendezvényhelyszínt.

Borbély Zsolt Attila
2026. 01. 22. 10:45
Rejtő Jenőnek a „Néma revolverek városa” című örökbecsű művében a főhőst, XIII. Pác Tivaldot a történet legelején elfogják, megbilincselik, majd egy pincébe dobják. Ezek után foglyul ejtőjével lejátszódik a következő párbeszéd:

„– Maradjon ott, ahol van! – szólt egy hang a sötétben. – Ha életjelt akar adni, szívesen elszaladok a legközelebbi rendőrposztért.

Inkább maradt.

– Ki beszél?

– Semmi köze hozzá.

– Miért fogtak el?

– Hogy idehozzák.

– Miért bilincseltek meg?

– Hogy ne tudja a kezét mozgatni. De ez csak lélektani hatás. Ha egy kicsit széthúzza a karperecet, nyomban lehull. Nincs bezárva.

Jé! Hiszen amint mozdítja a kezét, a karperec leesik, mint valami csokorra kötött pántlika. Micsoda szuggesztív hatalma van a törvénynek! Az ember egy presztízzsel zárt béklyóban is tehetetlen.“

Néha a vendéglátás terén is hasonló módon válunk előítéleteink foglyaivá. Meggyőződésem szerint sokan azért nem próbálták ki a 2021-es újranyitás után a magyar éttermi szcéna talán leghíresebb éttermét, a Gundelt, mert abban a hiszemben voltak, hogy megfizethetetlen. Holott olcsóbb volt akkoriban, mint néhány fősodratú csárda, amint azt bő négy évvel ezelőtti írásomban részleteztem. (Ma sem drága egyébként a maga kategóriájában, tetszőlegesen összeválogatott három fogást 20.650 forintért kaphatunk meg, igaz, vannak feláras ételek is.)

Nagyjából így voltam tavaly őszig egy esetleges lisszaboni úttal. De miután egy jóbarátom a közös gasztro-kalandozásra csábítás nem titkolt szándékával néhány perc alatt igazolta, hogy megfelelő előfoglalással egy fapados repülőjegy olcsóbb lehet, mint amennyibe az üzemanyag kerül egy székelyföldi út esetén, s hogy elfogadható, apartman jellegű szállás 10.000 ft/éj/fő áron akad, igen gyorsan kötélnek álltam.

Az ötnapos túra tapasztalatairól lesz még szó bőven e rovatban, elsőként vegyük szemügyre minden Time Out Marketek „ősforrását”. Magáról a modellről szóltam már korábban a magyar változat tavaly őszi megnyitása kapcsán.

A lisszaboni alapegység keretén belül egy tető alá hoztak huszonhat kimagasló portugál éttermet, nyolc bárt, hat kisebb standot, öt üzletet, egy főzőiskolát és egy rendezvényhelyszínt. Ehhez még hozzáadódik a hagyományos piac oldala is a Mercado da Ribeira árusaival.

Még családon és baráti társaságon belül is kemény vitákat válthat ki a ChatGPT Google-helyettesítő használata. Nem tagadva a jogos fenntartások relevanciáját jómagam gyakran fordulok ehhez az eszközhöz gyorskeresés céljából, különösen ismeretlen városok gasztro-útvonalainak megtervezésére. (Megjegyzem, hiba lenne csak erre támaszkodni, Zólyom esetében például a legjobb sörhelyeket nem említette a ChatGPT.). Gasztroturné-társam, aki egyike az AI-gyűlölőknek, javasolta, hogy inkább a Google-t használjuk annak kiderítésére, hogy hány Michelin csillagos séfnek van egysége a szóban forgó komplexumban, mert a ChatGPT környezetromboló. Abban maradtunk, hogy majd ő keresi megszokott módon, nekem drága az ott eltölthető idő, lássuk, ki jut hamarabb eredményhez. Sejthető volt, hogy a ChatGPT mely egyébként nem ritkán egészen banális feladatok alól is kibújik a Karinthy Frigyes által oly érzékletesen leírt felkészületlen tanuló mellébeszélésével, ezúttal másodpercek alatt megadta a választ. Sorra is vettük az egy szem két csillagos és a két egycsillagos séf éttermét.

Érdekes és vélhetően tudatos is, hogy pont ez a modellje a magyar Time Out Market-nek, itt Pesti István Canteen-je képviseli a kétcsillagosokat, Tiago Sabarigo Lírája, és Rácz Jenő Meatje az egycsillagosokat.

Lisszabonban kétcsillagos étterem egyébként kettő működik, a Belcanto, valamint az Alma, utóbbinak Henrique Sá Pessoa a konyhafőnöke, aki a Time Out Market-ben saját nevére vett egységet működtet. Ez filozófiájában igencsak párhuzamba állítható Pesti Istvánéval, itt is a helyi klasszikusok adják a kínálat gerincét. 

 

Ezek közül mi egy izgalmas besameles spenótos répás tőkehalfogást kértünk. Szívesen kóstoltunk volna mást is, de helyet kellett tartalékolni az egycsillagosoknak is. A tőkehal errefelé a legjellemzőbbnek mondható alapanyag, a belőle készült krokettre egy egész monotematikus, steam punk beütésű hálózat épült rá, ezt is kipróbáltuk, csak ajánlani tudom minden halkedvelőnek. 

A portugálok 20-25 kg tőkehalat esznek évente, világhálós források szerint többezer módon készítik el ezt a halfélét.

 

 

Tetszetős megoldás, hogy a szóban forgó jeles séf standjánál nem fotók tájékoztatják a turistákat a négy legnépszerűbb fogás kinézetéről, hanem ezek ott sorakoznak a pulton, ezzel is orientálva a többség rendelését. A további három exponált kompozíció a fish and chips, a krokett és a bifana nevű népszerű street food volt. Utóbbi zsemlébe rejtett sertéshúst takar, nincs egyértelmű recept, még arra sem, hogy a sertésnek melyik részéből készítik, vagy miként hőkezelik a húst, részleteket itt olvashatunk.

Bár a csarnokban bőséges a borkínálat, az éttermeknek van saját ital borszortimentje, Henrique Sá Pessoa standnál kereken egy tucat portugál bor kapható, melyeket kivétel nélkül decire is kimérnek. Érdekes látni, hogy míg a tágan értelmezett Erdélyben bevett díjszabás egy nem kiugró, korrekt bor esetében a 25 lejes, azaz 5 eurós pohár-ár (100, 120 vagy 150 ml), itt több tétel is alatta van ennek az összegnek, a mennyiség pedig jó szívvel mért másfél deci.

Jómagam a Quinta do Regueiro nevű, Vinho Verde borvidéken működő boutique-borászatnak az Alvarinho és Trajadura szőlőből készült házasítását választottam, mely a tőkehalfogás remek társának bizonyult. Irigylésre méltó, ahogy Portugália őrzi őshonos szőlőfajtáit, amelyek száma többszázra rúg. Itt a nemzetközi fajták egyértelmű kisebbségben vannak. 

Ez modellértékű lehetne a mifelénk, ahol egyes régi magyar szőlőfajtákat egyszerűen nem lehet telepíteni az önsorsrontó, korlátolt és teljesen abszurd jogi szabályozás miatt, miközben e fajták telepítését állami támogatással kellene serkenteni az akadályozás helyett.

 

Az egycsillagosokról lesz még szó, egyelőre nézzük a kóstolt desszerteket. Tudvalevő, hogy Portugália ikonikus édessége a pastel de nata, amit még hűtőmágnesként is árulnak a szuvenírboltokban. Nem ritka, hogy egyes helyek semmi mást nem kínálnak, mint ezt a két falatnyi kis édességet. Több, mint egy tucatot kóstoltunk meg, toronymagasan a Manteigaria győzött mindkettőnknél, melynek a Time Out Marketben is van kirendeltsége. Nem állom meg, hogy ne említsem, hogy Belső-Magyarországon is lehet egész jól sikerült variánsokat kóstolni, nem is egy helyen, még akkor is, ha nem számítom Tiago Sabarigo Essencia éttermének ajándék falatkáját, ami értelemszerűen maga a tökély. A dinamikusan terjeszkedő, immár nyolc egységgel rendelkező Lisboa pékség-hálózat variánsa is remek, versenyképes a lisszaboni rokonaival. Egyébként utazásunk előtti utolsó budapesti falat bemelegítésképpen a Corvin-közben nem oly rég nyitott „Mátyás pékség by Lisboa” pastel de nata-ja volt. Ettünk itt egy pazar Feketeerdő tortaátiratot is, amit szintén csak ajánlani tudok.

 

Visszatérve a Time Out Market desszertjeire, kóstoltuk a pastel de nata-t fagylalt-változatban is, nem volt rossz, de nem hatott meg. Megálltunk kifele mentünkben a Recordacao de Sintra  standjánál, háromféle izgalmas helyi desszertet kóstoltunk, nem volt könnyű választani.

Az emlékezetes élményt egy ginjinha nevű portugál meggylikőrrel koronáztuk a helyszínen, mely mifelénk kevéssé ismert, magyar wikipédia oldala nincs is, hadd illesszem be ide az angolt.

Nagy közhelyek sokszor nagy igazságokat takarnak. Ezek egyike, hogy ha Lisszabonba utazunk gasztro-turnézni, a Time Out Market kihagyhatatlan célpont.

Borítókép és fotók: Borbély Zsolt Attila

