A „Time Out Market”-modell lisszaboni ősegysége

Rejtő Jenőnek a „Néma revolverek városa” című örökbecsű művében a főhőst, XIII. Pác Tivaldot a történet legelején elfogják, megbilincselik, majd egy pincébe dobják. Ezek után foglyul ejtőjével lejátszódik a következő párbeszéd:

„– Maradjon ott, ahol van! – szólt egy hang a sötétben. – Ha életjelt akar adni, szívesen elszaladok a legközelebbi rendőrposztért.

Inkább maradt.

– Ki beszél?

– Semmi köze hozzá.

– Miért fogtak el?

– Hogy idehozzák.

– Miért bilincseltek meg?

– Hogy ne tudja a kezét mozgatni. De ez csak lélektani hatás. Ha egy kicsit széthúzza a karperecet, nyomban lehull. Nincs bezárva.

Jé! Hiszen amint mozdítja a kezét, a karperec leesik, mint valami csokorra kötött pántlika. Micsoda szuggesztív hatalma van a törvénynek! Az ember egy presztízzsel zárt béklyóban is tehetetlen.“

Néha a vendéglátás terén is hasonló módon válunk előítéleteink foglyaivá. Meggyőződésem szerint sokan azért nem próbálták ki a 2021-es újranyitás után a magyar éttermi szcéna talán leghíresebb éttermét, a Gundelt, mert abban a hiszemben voltak, hogy megfizethetetlen. Holott olcsóbb volt akkoriban, mint néhány fősodratú csárda, amint azt bő négy évvel ezelőtti írásomban részleteztem. (Ma sem drága egyébként a maga kategóriájában, tetszőlegesen összeválogatott három fogást 20.650 forintért kaphatunk meg, igaz, vannak feláras ételek is.)

Nagyjából így voltam tavaly őszig egy esetleges lisszaboni úttal. De miután egy jóbarátom a közös gasztro-kalandozásra csábítás nem titkolt szándékával néhány perc alatt igazolta, hogy megfelelő előfoglalással egy fapados repülőjegy olcsóbb lehet, mint amennyibe az üzemanyag kerül egy székelyföldi út esetén, s hogy elfogadható, apartman jellegű szállás 10.000 ft/éj/fő áron akad, igen gyorsan kötélnek álltam.

Az ötnapos túra tapasztalatairól lesz még szó bőven e rovatban, elsőként vegyük szemügyre minden Time Out Marketek „ősforrását”. Magáról a modellről szóltam már korábban a magyar változat tavaly őszi megnyitása kapcsán.

A lisszaboni alapegység keretén belül egy tető alá hoztak huszonhat kimagasló portugál éttermet, nyolc bárt, hat kisebb standot, öt üzletet, egy főzőiskolát és egy rendezvényhelyszínt. Ehhez még hozzáadódik a hagyományos piac oldala is a Mercado da Ribeira árusaival.

Még családon és baráti társaságon belül is kemény vitákat válthat ki a ChatGPT Google-helyettesítő használata. Nem tagadva a jogos fenntartások relevanciáját jómagam gyakran fordulok ehhez az eszközhöz gyorskeresés céljából, különösen ismeretlen városok gasztro-útvonalainak megtervezésére. (Megjegyzem, hiba lenne csak erre támaszkodni, Zólyom esetében például a legjobb sörhelyeket nem említette a ChatGPT.). Gasztroturné-társam, aki egyike az AI-gyűlölőknek, javasolta, hogy inkább a Google-t használjuk annak kiderítésére, hogy hány Michelin csillagos séfnek van egysége a szóban forgó komplexumban, mert a ChatGPT környezetromboló. Abban maradtunk, hogy majd ő keresi megszokott módon, nekem drága az ott eltölthető idő, lássuk, ki jut hamarabb eredményhez. Sejthető volt, hogy a ChatGPT mely egyébként nem ritkán egészen banális feladatok alól is kibújik a Karinthy Frigyes által oly érzékletesen leírt felkészületlen tanuló mellébeszélésével, ezúttal másodpercek alatt megadta a választ. Sorra is vettük az egy szem két csillagos és a két egycsillagos séf éttermét.

Érdekes és vélhetően tudatos is, hogy pont ez a modellje a magyar Time Out Market-nek, itt Pesti István Canteen-je képviseli a kétcsillagosokat, Tiago Sabarigo Lírája, és Rácz Jenő Meatje az egycsillagosokat.

Lisszabonban kétcsillagos étterem egyébként kettő működik, a Belcanto, valamint az Alma, utóbbinak Henrique Sá Pessoa a konyhafőnöke, aki a Time Out Market-ben saját nevére vett egységet működtet. Ez filozófiájában igencsak párhuzamba állítható Pesti Istvánéval, itt is a helyi klasszikusok adják a kínálat gerincét.