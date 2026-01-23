Kadarka és a többiek – szőlőfajták

A ma hazánk területén termesztésben megtalálható szőlőfajták jó része – a többi európai bortermelő országhoz hasonlóan – a Vitis Vinifera fajtól eredeztethető. Egy olyan adottságokkal rendelkező országnak, mint Magyarország, fajtapolitika tekintetében a legfontosabb megtalálni a helyes arányt a nemzetközi és a hazai fajták között. Az elmúlt évszázadokban a magyar borászatot nem kis mértékben a történelem, illetve a hazánkon átvonuló, illetve rövidebb-hosszabb ideig itt megtelepedő idegen népek alakították.

A római időkben Pannónia területén termesztett fajtákról viszonylag kevés emlékünk maradt, de nagy valószínűséggel a sárga muskotály már abban az időben is megtalálható volt. A kora középkorban (X-XIV.sz.) jelentős lehetett a betelepülő itáliai, német, bajor, frank szőlőtermelők, német és görög kereskedők befolyása. Ők nagy valószínűséggel nem csak termesztési kultúrát, de itt addig ismeretlen szőlőfajtákat is hoztak magukkal.

A Kárpát medencében évszázadokon át csak a fehérszőlő volt ismert. A kadarkát (gamza) a Balkánról rác közvetítéssel kaptuk. Nagy valószínűséggel ez volt az első kékszőlő, ami nálunk meghonosodott. Szintén a török hódoltság okozta a korábban legértékesebbnek tartott magyar borvidék, a ma Szerbia területére eső Szerémség (Fruska Gora) hanyatlását. A Szerémségből menekülő termelők Tokaj-Hegyalján találták meg azt a területet, ahol a gazdag, édes borok már ebben az időben felhívták magukra a figyelmet. Ugyancsak ezekben az időkben gazdagodott a csemegeszőlő választék is (Genuai zamatos, fehér és kék kecskecsöcsű, kék ökörszem, sárga lugas szőlő). 1590-ben jelent meg Szikszai Fabriczius Balázs „Nomenclatura” c. munkája, amely részletesen taglalja Tokaj-Hegyalja szőlőfajtáit, a hegyaljai szőlőtermesztés és borkészítés módszereit. Egyes források szerint már ezekben az időkben megtalálható volt Tokaj-Hegyalján a muskotály, a gohér, a balafánt. A jelenlegi fő fajták azonban (furmint és hárslevelű) ebben az időben még nem voltak itt ismertek.

A XVIII.sz. végén viszont már számos olyan mezőgazdasági leírás és országos határozat is született Magyarországon, ami részletesen taglalta az első, illetve másodosztályú termőterületeken termeszthető fajtákat, sőt, helyenként a tiltott fajtákat is felsorolták. Az 1800-as évek elején Fábián József a chasselas-t honosította meg Magyarországon.

A század húszas éveiben először a Bécs melletti Grinzingben, majd a Sas-hegy oldalában (Buda) és Vecsésen hoztak létre fajtagyűjteményt, mely 675 fajtát tartalmazott. Ez Görög Demeter nevéhez köthető, aki a fent írt fajtákból mintegy 50-et (!) nevezett meg csak Tokaj-Hegyaljáról. Számos helyen kerül említésre az a tény is, hogy ebben az időben Tokaj-Hegyaljáról különféle fajtákat vittek Franciaországba, Itáliába, Németországba és Oroszországba.

Mátra Kadarka

A XVIII-XIX.sz. fordulóján Schams Ferenc, mint korának legnagyobb szőlésze ismételten szóvá tette a Magyarországon termesztett szőlőfajták tekintetében fennálló rendezetlenséget, és igen kívánatosnak tartotta volna egy egységes szőlészeti nomenclatura megalkotását. Szükségesnek látta, hogy az egyes termőhelyekre a legjobb minőséget adó fajtákat válasszák ki. „…hihetetlen azon gondatlanság, mellyel szőlőhegyeink beültetése és megújítása történik, s eleget mondok, ha azt mondom, hogy minden bár melly csekély ültetvényben 38-40 jó és rossz szőlőfajta egymással keverve találtatik, a hol 6-8 a fekvéshez és éghajlathoz képest kiválasztott korán vagy későn érő fajta sokkal jobban megjutalmazná a szőlőmíves fáradságát.” Érdekes módon azon fajtaelnevezések némelyike, melyeket ő sok helyen kritikával illet, mind a mai napig élő szőlőfajtát takar (pl. juhfark, sárfejér).

Az 1880-as évek években Magyarországon is felbukkanó filoxéra a korábban jelentős, gazdag fajtaválasztékkal bíró, jó minőséget adó magyar szőlőtermesztés első nagy kerékbe törését jelentette. A korábban őshonos fajtáink jó része kipusztult, az újratelepítés nem feltétlenül történt a legnagyobb előre tekintéssel. Annak ellenére, hogy magyar tudósaink és nemesítőink a legjobb alanyok kiválasztásában és újak kifejlesztésében világsikert értek el (Teleki féle vadalanyok), az egyes borvidékek fajtaszerkezetét nem sikerült valóban előrelátóan és mindenkor a minőségi követelményeket szem előtt tartva kialakítani.

A második világháború utáni időszakban a minőségi helyett csak a mennyiségi szempontok uralkodtak, aminek következtében számos olyan szőlőfajta közepes minőségű klónja került be az országba, amely ugyan nagy terméshozamokat adott, de sem az egyes borvidékek saját arculatának kialakulását, sem a magasabb minőségű bor előállítását nem tette lehetővé. Kutató intézeteinkben ugyan számos új fajtát nemesítettek, ezek zöme azonban szintén a mennyiségi szempontokat (esetleg a könnyű termeszthetőséget) figyelembe véve született meg.