Égett a tüdő és izzadt a láb a vizes vb szervezése közben

Legutóbb – és a vizes vb történetében először – 2017-ben tartották meg Magyarországon a világbajnokságot. Akkor és most is beugróként vállalta el a rendezést hazánk, de míg öt éve két év volt a felkészülésre, most csak négy hónap, hiszen február elején jelentették be, hogy a koronavírus-járvány miatt visszalépő japán Fukuoka helyett Budapest lesz a vb házigazdája.

– Nagyon örülök, hogy öt évvel egy rendkívül sikeres világbajnokság után újra itt vagyunk, és a csodálatos Budapest a vizes vb házigazdája – jelentette ki Husszein al-Musszalam, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) kuvaiti elnöke.

Hálásak vagyunk Magyarországnak, hogy ezekben a nehéz időkben, a Covid-járvány és az ukrajnai háború közepette mindössze négy hónap alatt megteremtette a lehetőségét a versenynek.

Husszein al-Musszalam, a FINA elnöke (Fotó: Bach Máté)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, sportot is felügyelő honvédelmi miniszer hozzátette, hogy az országnak nagy megtiszteltetés ilyen rövid időn belül újra vendégül látni a világ legjobb vizes sportolóit.

– Sokan voltak közülük, akik az elmúlt időszak nehézségei miatt nem tudtak edzeni és versenyezni – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf. – Bízom benne, hogy a budapesti vizes vb jó lehetőséget ad arra, hogy újra felfedezzék az örömöt a sportban és a teljesítményükkel elkápráztassák a világot.