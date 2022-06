Kopasz, beteg lány foglalhatja el Hosszú Katinka vb-trónját

Mi, magyarok elsősorban Hosszú Katinka teljesítményét figyeltük 200 vegyesen, amelyen címvédőként a 11. helyen jutott tovább a szombat esti középdöntőbe, a másik hazai versenyző, Sebestyén Dalma pedig a 15. helyről folytatja majd a szereplését a legjobb tizenhat között.

Az előfutamok egyik legjobbja egy 16 éves amerikai, Leah Hayes volt, akire először a szokatlan megjelenése miatt figyelhetett fel a Duna Aréna közönsége.

Úszósapka nélkül, teljesen kopaszon állt fel a rajtkőre. Ez Cseh László szokása volt, de ő sajátos rituáléból tolta le a haját a versenyei előtt, egy nőnél azonban ez rendkívül szokatlan. Leah Hayes nem is maga nyírta kopaszra a fejét, hanem betegség miatt hullott ki az összes haja.

Az amerikai lány aztán gyorsan elintézte, hogy más okból figyeljünk oda rá. A második előfutamban – Hosszú Katinkát csaknem két másodperccel megelőzve – a legjobb időt úszta (2:09,81). Hayes az összesítésben a második helyen jutott tovább a középdöntőbe honfitársa, Alex Walsh mögött, aki tavaly a tokiói olimpián a szám ezüstérmese volt.

Ezzel Hayes bejelentkezett az aranyéremre, amelyet a legutóbbi négy vb-n Hosszú Katinka szerzett meg 200 vegyesen, ezúttal azonban a döntőbe jutása sem teljesen magától értetődő.

Leah Hayes Fotó: Europress/AFP/Oli Scarff

Hayes május elején az amerikai válogatón robbant be, méghozzá az Egyesült Államokban is nagy meglepetést keltve. Először 400 vegyesen a legjobb idővel jutott be a döntőbe. Ott végül negyedik lett a tavaly olimpiai ezüstérmes Emma Weyant, a bronzérmes Hali Flickinger és a döntős Katie Grimes mögött, így nem jutott ki a vb-re.

Utána azonban 200 vegyesen kivívta a kerettagságot a budapesti viadalra, méghozzá egészen kiváló teljesítménnyel, mindezt úgy, hogy nem sokkal korábban még lábtöréssel bajlódott. Hayes főleg mellen volt erős, ennek köszönhetően szerezte meg a második helyet Walsh mögött a válogatón.

Hayes 2:09,99-es idővel kvalifikálta magát a vb-re, s ezzel megdöntötte Katie Hoff korosztályos amerikai rekordját, amellyel a nagy előd 2005-ben vb-t nyert. Hayes – Walsh után – mindössze a második amerikai úszó lett, aki még 18 éves kora előtt két perc, tíz másodpercen belül úszta le a 200 vegyest.

– Sokkolt, hogy bekerültem a vb-csapatba, óriási meglepetés volt – nyilatkozta Hayes, akit a Swimming World Magazine idézett. – Amikor készítettük a képeket, azt mondtam magamban, „úristen, Katie Ledeckyvel és Lilly Kinggel beszélgetek, hogy kerültem ilyen klasszisok közé?”.

Hayes kopaszságát az alopecia areata vagy másként foltos hajhullás okozta. Ez egy olyan autoimmun betegség, amely a fejbőrt és minden olyan testrészt támad meg, ahol szőrzet található. A legtöbb esetben nem beazonosítható az oka és nincsen rá gyógymód.