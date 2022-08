Sós Csaba: Amit kapunk az államtól, azzal élünk, nem visszaélünk

Öt arany, hét ezüst, három bronz. A magyar medencés úszócsapat tizenöt éremmel végzett Rómában (tavaly a budapesti Eb-n 12 volt a mérleg), a váltóknak köszönhetően pedig összesen tizenhatan lettek dobogósok. Sós Csaba várakozásait messze felülmúlta ez a teljesítmény. – Ennek a felével kalkuláltam, mert sok fiatal először járt itt, és például Márton Richárd ezüstjével súlyos hiba lett volna előzetesen számolni.

Nem szokott példa lenni rá, hogy a dupláját szerezzük érmekben annak, mint amit vártam volna, de adja Isten, hogy ha tévedek, akkor így tévedjek – fogalmazott a szövetségi kapitány a helyszínen a szerdai zárónap végén.

Felvetettük Sós Csabának, hogy nagy a kontraszt a kevesebb mint két hónapja véget ért budapesti vb-hez képest, amelyen egyedül Milák Kristóf állt dobogón (két csodálatos aranyéremmel), most pedig az Eb minden napjára jutott legalább egy érem, és az összesen tizenötből „csak” öt fűződött Milák nevéhez, tehát mások is kitettek magukért.

– Az európai országok kiemelten kezelik az úszást, ez az Eb még az oroszok nélkül is brutálisan erős volt, de nyilvánvaló, hogy a világszintű mezőny jóval erősebb, és nem is kell a legnagyobb úszónemzetekkel előhozakodni, mint az amerikaiak vagy az ausztrálok, elég csak abba belegondolni, hogy Brazíliának, Tunéziának vagy Új-Zélandnak is van olimpiai bajnoka – felelte a kapitány. – Vb-n és olimpián a döntőbe jutás is óriási dolog, a mi ifijeink pedig már tartanak ott, hogy ezt a szintet megugorják.

Folyamatban a generációváltás

Az Eb valóban arról árulkodott, hogy a régóta hangoztatott generációváltás végre megvalósulhat. Kilenc különböző egyéni érmesünk volt Rómában, és közülük hárman még nincsenek húszévesek. A 18 éves Mihályvári-Farkas Viktória 400 méteres vegyes úszásban Európa-bajnok lett, 1500 gyorson ezüstérmet szerzett, a 19 éves Kós Hubert 200 vegyesen győzött, a mindössze 16 éves Molnár Dóra pedig 200 háton harmadik lett, ráadásul ő a bronzérmes 4×200 méteres női gyorsváltónak is a tagja volt.