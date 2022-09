Álszent a müncheni kegyelet, le kellett volna fújni az olimpiát

– A sport ekképpen Magyarország és Izrael kapcsolatainak elmélyítését is szolgálja. Személyesen is jelen volt a tavalyi megemlékezésen, amikor Tóth Potya István neve is felkerült a budapesti Wallenberg-emlékparkban az embermentők márványtáblájára. Aki egy életet megment, az egész világot menti meg, idézett a beszédében a Talmudból, majd hozzátette, Izrael örökké hálás lesz azoknak az embereknek, akik világítótoronyként emelkedtek ki abból a sötét és hosszú időszakból, amely ­Európát sújtotta. Mindannyiunk hőseként méltatta Tóth Potya Istvánt. Az ő élete, tevékenysége mennyire ismert Izraelben?

– Mint sportrajongó, pontosan tudom, milyen forradalmi újításokat köszönhetünk Tóth Potyának a labdarúgásban. Elsők között írt edzésnaplót és vezette be a téli alapozást. Rendkívül színes egyéniség volt, akit Olaszországban is tisztelnek, hiszen az Internazionalét is irányította vezetőedzőként. Szerencsére egyre szélesebb körben ismert második világháborús tevékenysége. Nos, igen, ő példát mutatott, világítótoronyként emelkedett ki egy sötét korban. A halála is megindító. Noha lett volna alkalma megszökni a fogságból, nem tette, mert nem akarta elárulni a társait, többek között a szintén korábbi válogatott, majd edzőnek állt Kertész Gézát.

A második világháború idején a magyarországi életmentő munkát elsősorban ­Raoul Wallenberggel azonosítják szerte a világon, így Izraelben is. Tóth Potya István még nála is nagyobb kockázatot vállalt, hiszen nem volt diplomata, nem élvezett semmiféle védettséget.

A Ferencváros tavaly, a kiváló sportember születésének százharmincadik évfordulóján kérelemmel fordult a Jad Vasem Intézethez, hogy Tóth Potya István érdemelje ki a Világ Igaza kitüntetést, amelyet azok kaphatnak meg, akik nem zsidó létükre segítettek zsidó életeket menteni. Személyesen is támogatom az FTC eme törekvését.

– Talán Magyarországon a Fradinak drukkol?

– Magyarországon diplomata vagyok… Természetesen követem a magyar sportéletet, így a labdarúgó-bajnokságot és a válogatott szereplését is. Nagy híve vagyok az angol futballnak, ezért is fogadtam nagy elismeréssel a magyar válogatott 4-0-s angliai győzelmét még júniusban a Nemzetek Ligájában. Magyarország a sportban továbbra is nagyhatalom, ami Izraelben is széles körben ismert.

Borítókép: Jákov Hadasz-Handelszman tájékozott sportrajongó (Fotó: Kurucz Árpád)