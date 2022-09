Dupla tétes ki-ki meccs zárhatja a rég várt tornát

– A fiatalok előbb-utóbb ellépnek mellettünk, ez az élet rendje. Engem már valami sokkal fontosabb foglalkoztat, hamarosan megszületik a kisfiam – fogalmazott néhány napja a vesztes US Open-nyolcaddöntője után a világelsősége esélyeit firtató kérdésre Rafael Nadal. Ő már semmivel sem befolyásolhatja az év utolsó Grand Slam-tornája utáni ATP-világranglista alakulását, s mivel korábban már 209 héten is az ő nevével kezdődött a rangsor, aligha izgul azon, hogy a riválisok mire mennek New Yorkban.