Ádám Martin hős lett, Gazdag Dániel mesterhármast ért el

Maradva Németországnál, nem volt jó hete Schäfer Andrásnak. Az Union Berlin magyarja csütörtökön a svéd Malmö vendége volt az Európa-ligában. A magyar középpályás jól játszott, de az első félidő végén utolsó emberként a felezővonalnál elhibázott egy cselt, majd visszahúzta a megszerzett labdával egyedül megiramodó csatárt, amiért a játékvezető egyből kiállította, a csapata ennek ellenére 1-0-ra győzött. Vasárnap este az Union Stuttgarban lépett pályára Schäfer Andrással a kezdőben, 65 percet kapott, a csapata pedig 1-0-ra nyert. Sallai Roland még sérült, a Freiburg nélküle ért el 2-2-t Berlinben a Hertha ellen.

Lang Ádám csapata, a ciprusi Omonia Nicosia a Manchester Unitedet fogadta az Európa-ligában. A magyar védő az elsőtől az utolsó pillanatig játszott, az Omonia szerzett vezetést, ám az angol sztáregyüttes fordítani tudott, és 3-2-re nyert. Ebben a nemzetközi sorozatban szerepel az AEK Larnaca is, amely a sérült Gyurcsó Ádámot nélkülözve kikapott Isztambulban attól a Fenerbahcétól, amelynek a védelmében ott volt és nagyszerűen futballozott Szalai Attila. A Larnacában vasárnap sem léphetett pályára a magyar támadó, a csapata nélküle verte idegenben az Arisz Limassolt.

És, ha már Szalai Attila: a Fenerbahce vasárnap este a bajnokságban őrült meccset játszott otthon a Karagümrükkel, mindkét csapat vezetett a mérkőzés során, úgy tűnt, 4-4 lesz a vége, ám a 95. percben a Szalai Attila felívelésével kilépő belga válogatott Michy Batshuayi megszerezte az ötödik gólt is. A magyar válogatott védőnek ez volt az első gólpassza a bajnokágban ebben az idényben, a Fener pedig ezzel a győzelemmel a negyedik helyen áll a tabellán. A Hatayspor az Alanyosport látta vendégül, Varga Kevin a 69. percben állt be, és három perc múlva gólpasszt adott, a csapata ezzel nyert 1-0-ra.

Találkozhattunk magyar labdarúgóval az Európa-konferencialigában is, a holland AZ Alkmmarban ezúttal is remekelt Kerkez Milos, aki végig ott volt a gyepen a ciprusi Apollon Limassol ellen, és a 85. percben gólpasszt adott. A vasárnapi bajnokin a 87 percben cserélték le, ott az AZ 2-1-re nyert Utrechtben.

A hét, illetve a hétvége legnagyobb magyar hőse kétség kívül Ádám Martin lett. A dél-koreai Hyundai Ulszan ötpontos előnyből várta a második helyezett Csonbuk Motors elleni rangadót, amely négy fordulóval a vége előtt gyakorlatilag a bajnoki címről is dönthetett. Az igen sok helyzetet hozó hajrában a játékvezető hét perc hosszabbításról döntött, majd a 94. percben egy kezezés miatt a VAR segítségével tizenegyest ítélt a magyar légiós együttesének. Ádám Martin, aki a 75. percben állt be, belőtte a büntetőt (eddig sosem hibázott koreai csapatában), majd még a 100. percben is tartott a találkozó, amikor a válogatott csatár egy szögletből győztes gólt fejelt. A hátralévő három fordulót így nyolcpontos előnnyel várja az Ulszan Hyundai – Ádám Martin pedig már nyolc gólnál tart.

Az angol másodosztályban, a Championshipben a Millwall két meccset is lejátszott a múlt héten, szerdán a Rotherham United vendégeként Callum Styles-t a 85. percben bevetve 1-1-et ért el, szombaton pedig otthon legyőzte a Middlesbrough-t 2-0-ra, a magyar válogatott támadó az 57. percben állt be. Az olasz második vonalban két „magyaros” csapat csapott össze, a házigazda Pisa végig igényt tartott Nagy Ádám szolgálataira, a Parma viszont a kispadon jegelte Balogh Botondot.

Egyik szeme nevethetett, a másik szeme viszont sírhatott Bolla Bendegúznak. Csapata, a svájci Grasshoppers úgy húzott el 4-1-re hazai pályán a Sion ellen, hogy a magyar védő – aki egy fordulóval korábban is eredményes volt – gyönyörű távoli lövéssel járult hozzá a gólterméshez, ám a csapata korán hitte el, hogy győzött, 4-4 lett a végeredmény. A Basel a Lugano vendége volt, a hazai csapat nyert 1-0-ra, Szalai Ádám nem került be a keretbe, és ha hinni lehet a híreknek, akkor az edzője, Alex Frei már nem is igen számít rá, a svájci sajtó szerint a télen túl is adnak rajta.

A horvát élvonalban négygólos győzelmet aratott az NK Osijek a Slaven Belupo Koprivnica ellen, Kleinheisler László az eszékiek második gólját szerezte a találkozón, így Bolla Bendegúzhoz hasonlóan két egymást követő fordulóban is eredményes volt, ezúttal egy 13 méteres lövéssel iratkozott fel az eredményjelző táblára. A szlovák Fortuna Ligában öt hét szünet után tért vissza a Dunaszerdahely a Mol Arénába, amelyben eközben gyepet cseréltek. A DAC fordulatos meccset játszott a Zilinával, Szánthó Regő két gólt is szerzett, a másodiknál 25 méterről bombázott a kapuba, Kalmár Zsolt a 82. percben állt be, Balogh Norbert sérült. A DAC 5-2-re nyert, és a három ponttal a harmadik helyre jött fel a tabellán.

A tengerentúlon, az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben Gazdag Dániel csapata, a Philadelphia Union már biztosan megnyerte a Keleti főcsoportot. Magyar idő szerint vasárnap későn este a Torontót fogadta, és a magyar támadó már a 10. percben vezetést szerzett, majd adott egy gólpasszt is. Ez azonban nem volt elég, a szünet után még két gólt szerzett, az egyiket tizenegyesből. Ez volt az alapszakasz utolsó meccse, az alapszakasz legértékesebb játékosa címre (MVP) is jelölt Gazdag Dániel klubrekordot jelentő 22 találattal zárta a bajnokság első részét. Ezzel az Austin játékosával, Sébestian Driussival holtversenyben a második lett a góllövőlistán a Nashville SC középpályása, a 23 gólos Hany Mukhtar mögött. A Kansas City 2-1-re kikapott Dallasban, Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a csapata nem érdekelt a rájátszásban.

