Deschamps rossz hírt közölt az angolokkal: Mbappé az Mbappé

Bár még nem ért véget a foci-vb Katarban, az már most kijelenthető, hogy Marokkó a torna meglepetéscsapata. A legjobb nyolc közé csupa olyan válogatott jutott el, amellyel előzetesen is számolhattunk a végjátékban, a csoportkörben Belgiumot 2-0-ra legyőző, a nyolcaddöntőben pedig Spanyolországot tizenegyespárbajban kiejtő Marokkó azonban nem tartozott közéjük. A negyeddöntő elérésével már így is története legjobb eredményét érte el Marokkó, amely Kamerun, Szenegál és Ghána után a negyedik afrikai országként jutott ilyen messzire a világbajnokságon.

– Ha valaki a vb előtt azt mondja, hogy Belgium, Horvátország, Kanada és Spanyolország ellen összesen egy gólt kapunk, biztosan őrültnek tartottam volna – nyilatkozta Valid Regragui szövetségi kapitány, akit mindössze két hónappal a torna előtt neveztek ki a leváltott Vahid Halihodzic helyére.

Cristiano Ronaldo szereplése Marokkó ellen kérdéses Fotó: Rungrodzs Jongrit

Az előzmények ismeretében Marokkónak már nincs veszítenivalója, Portugáliának annál több, hiszen Fernando Santos csapata 2006 után először juthat a legjobb négy közé a vb-n, a spanyolok elleni hosszabbításban talán kifáradt afrikai csapat ellen ráadásul a többség portugál sikert vár. Bár a marokkói védelem acélos, elvileg a góllövéssel sem lehet gondja Portugáliának, amely a nyolcaddöntőben 6-1-re intézte el Svájcot.

Fernando Santosnak azonban Cristiano Ronaldo miatt kellett magyarázkodnia a meccs előtt, a 37 éves klasszis ugyanis folyamatos feszültségforrás a csapat körül. Svájc ellen a kispadra ültette őt a kapitány, mire elterjedt, hogy Ronaldo a távozásával fenyegetőzött.

– Soha nem mondta nekem azt, hogy el akarja hagyni a csapatot – tisztázta Fernando Santos. – Itt az ideje, hogy ennek a hisztériának véget vessünk. A Svájc elleni meccs előtt elmondtam neki, hogy nem fog kezdeni. Nem örült neki, de ez egy normális beszélgetés volt, amely során mindenki elmondhatta a meglátásait. Visszakérdezett, hogy ez jó ötlet-e, de soha nem fenyegetett azzal, hogy akkor ő távozik. Hagyják békén Ronaldót!

Angliának meg kellene állítania Mbappét

Az Anglia–Franciaország negyeddöntő szorosabb csatát ígér, mindkét válogatott jó formában jutott el idáig, az angolok Szenegált 3-0-ra, a franciák Lengyelországot 3-1-re intézték el az előző körben.

Az nem meglepő, hogy az angolok elsősorban Kylian Mbappé ellen készülnek, a PSG sztárja ugyanis a legjobb formának örvendő játékos Katarban, már öt gólt szerzett a tornán. Didier Deschamps-nak volt egy rossz híre az angolok számára: – Biztos vagyok benne, hogy Angliának kész terve van Mbappé megállítására, de Kylian, tudják, ő egyszerűen csak Kylian – jegyezte meg a francia kapitány, akit a Marca idézett. – Minden képessége megvan ahhoz, hogy megtalálja a megoldást, bármit is eszeltek ki ellene.

Mindez hamarosan kiderül, az viszont biztos, hogy a két szombati negyeddöntő győztese egymás ellen küzd majd a fináléba jutásért.

Borítókép: Kylian Mbappé vezeti a katari vb góllövőlistáját (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)