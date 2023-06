Fizikum nélkül nehezebb lesz

Marozsán Fábián edzője, Balázs György: „Már évekkel ezelőtt felvetődött a közös munka Marozsán Fábiánnal. De elég sok munkám volt a Budai Tenisz Centrumban, és ugyan tisztában voltunk azzal, hogy a feltörekvő generáció tagjainak, Piros Zsombornak, Valkusz Máténak és Marozsán Fábiánnak állandó, utazó edzőre van szüksége, de mégsem született szorosabb együttműködés. Persze követtem Fábi pályáját, májusi római verseny előtt is képben voltam vele kapcsolatban: videófelvételeket néztünk az ellenfeleiről, és utána beszéltünk a megvalósítandó taktikáról. Összességében elmondhatom, hogy már régebben napirenden volt az edzőkérdés, de csak a napokban vált hivatalossá az együttműködés. A következő 10-12 hét egy próbaidőszak, reméljük, eredményes lesz a közös munka. Emberileg jól kijövünk, de nehéz meghatározni az eredményeket. Ami pedig az utazást illeti, a jövő heti németországi challenger-versenyre nem én utazom Fábival, de az azt követő két olaszországira viszont igen.

Úgy gondolom, hogy a top 100-hoz akár egy jó eredmény is elég lehet. Több összetevőn, többek között az ellenfelek teljesítményén is múlik, hogy ez mikor jön össze. De mivel Fábinak nincsen megvédendő pontja, így elég ha a németországi vagy a két olaszországi verseny közül az egyik kifutna, akkor tényleg ott lehetne a top 100 elején.

Ahhoz, hogy tartósan le tudjon horgonyozni a top 100-ban mindenek előtt jó fizikum szükséges. Fábi még csak 23 éves, ez relatíve fiatalnak számít a teniszközegben. Egy-egy kiemelkedő eredmény megszülethet, mert Fábinak nagyon gyors keze van, iszonyú jól elővételez, meg tud verni top 100-as játékost, de csak jó fizikummal tud megmaradni az első száz között. Ő még nincs azon a top szinten, viszont már most nagyon erős mentálisan, tud figyelni, nagyon magabiztos a pályán, szorgalmas és tisztelettudó. Szerény, ez is fontos az ahhoz, hogy megragadjon a százban. Ő nem kicsapongó típus, tudja, hogy a teniszre tette fel az életét.”