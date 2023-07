A szerelem miatt is lett először bajnok a válogatott védő

– Ő talán a mai napig nem tudta megemészteni, hogy 2011-ben, amikor a Vidi megnyerte történelme első bajnoki címét, neki mennie kellett, nem maradhatott ő a vezetőedző. Ez a csapatot hogyan érintette?

– Erről nem tudok sokat, mert azon a nyáron én Törökországba szerződtem. Az új edzővel, Paulo Sousával talán, ha három hetet dolgoztam együtt, így az ő időszakáról nincsenek élményeim.

Rossz döntést hozott

– A válogatottról annál több lehet, hiszen még fehérvári játékosként Egervári Sándornál bemutatkozhatott a nemzeti csapatban is. Többször is hajszállal buktak el a selejtezőkön – mi hiányzott a sikerhez?

– Hullámzóan szerepelt a válogatott abban az időszakban, és én úgy látom, mentálisan nem voltunk elég erősek. Remek játékosok alkották a csapatot, fejben nem volt meg mindenkinél mindig az a plusz, amelyre szükség lett volna a jobb eredményekhez. Magamról szólva ez egész biztosan igaz, és szerintem ebben sokkal jobb a mai válogatott. Az egész pályafutásomat az jellemezte, hogy néhány remek teljesítmény után úgy játszottam, hogy az még a megyében sem lett volna elég, és csak a karrierem vége felé kezdtem el mentálisan is edzeni magamat. Marco Rossi ki tudott válogatni olyan futballistákat, akik kiválóan kezelik a stresszt, a nagy nyomást, és ez meg is látszik az eredményein.