A taxis hiénák elképesztő összegeket kérnek a budapesti atlétikai vb-n

Cégjelzés nélküli taxisok vadásznak a világbajnokság külföldi szurkolóira a Nemzeti Atlétikai Központ melletti benzinkútnál, hogy csillagászati összegekért vigyék őket a szállodáikba. A szervezőkhöz már több bejelentés is érkezett, az információk szerint nem ritka a százezer forintos ajánlat sem. Mindezek után a Budapest 2023 NZrt. levélben fordult Budapest Főváros Kormányhivatalához azonnali intézkedést sürgetve, akadályozza meg, hogy további sérelem érje a vendégeket. Az utazást csak hivatalos taxis társaságokkal javasolják. A vb helyszíne könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is: villamossal, busszal, hévvel, sőt hajóval is.

A világbajnokság büféiben ez a kínálat

A stadionba a bejutás is gördülékenyen zajlik: tökéletesen működik a beléptető rendszer, a nézők gyorsan, percek alatt foglalhatják el helyüket a lelátón a főkapun történő belépés után. A szurkolók a büfékben a nemzetközi eseményeken és a fesztiválokon megszokotthoz képest olcsóbban vásárolhatnak frissítőt. A szervezők „ársapkát” vezettek be: egy félliteres ásványvíz 550 forintba kerül, és a hideg sört is ezer forint alatt lehet megkapni a világbajnokságon.