Erős és éhes trónkövetelőkkel rajtol el a Bundesliga új idénye

Bundesliga: Veszélybe kerülhet-e a Bayern nagy sorozata?

A legnagyobb figyelem persze Harry Kane szereplését kíséri, aki garanciát kapott arra, hogy lesz ideje a beilleszkedésre és játszani fog, cserébe nem kevesebbet várnak tőle, mint hogy egy évvel Robert Lewandowski távozása után pótolja a lengyel csatárt, és rengeteg gólt szerezzen. Az angol játékos motivációjával aligha lesz gond, hiszen azért szerződött Münchenbe, hogy végre trófeákat nyerjen, amire a Tottenhamban nem nyílt esélye.

A Bayern egyik legnagyobb kihívójának a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig ígérkezik. A lipcsei klub eladta Christopher Nkunkut, Szoboszlai Dominikot és Josko Gvardiolt is 240 millió euróért, így viszont gond nélkül elkölthetett 151,5 milliót erősítésekre, és több roppant tehetséges fiatal futballistát kaparintott meg. A belga válogatott Ikoma-Lois Openda, a francia Castello Lukeba előtt nagyon szép jövő áll, ami igaz a Salzburgból érkezett szlovén Benjamin Seskóra és osztrák válogatott Nicolas Seiwaldra is, és nyilván erősítést jelent Fábio Carvalho kölcsönvétele is a Liverpooltól. Ők együtt a régiekkel egy alacsony átlagéletkorú, ám rendkívül lendületes csapatot alkothatnak, és a már említett német Szuperkupa-győzelem is megmutatta, hogy az RB Leipzignek komoly esélye van a bajnoki címmel járó salátástál megszerzésére.