Ezért nem lehet majd a BL-meccseket a kocsmákban nézni

Június elején derült ki, hogy sok-sok év után a közmédia helyett az RTL nyerte meg az UEFA által kiírt tendert, így 2024 őszétől három évig ők közvetíthetik az egyik legnépszerűbb labdarúgó-sorozatot, a Bajnokok Ligáját. Ez sokkoló hírként hatott a foci szerelmeseire, hiszen a közszolgálati M4 Sport jelenleg is ingyen közvetíti az összes BL-mérkőzést, míg jövőre már csak az RTL+ streamingszolgáltatón lehet követni élőben a meccseket, regisztrációs díj megfizetése után.

Igaz, időközben mintha az RTL – a reakciókat látva – puhított volna az elképzelésein, és közölte, hogy a döntő és az elődöntő marad a tévében. Mindenesetre mindez a gyakorlatban azt jelentené majd, hogy jövőre a legtöbb összecsapás csak úgy érhető el, ha a nézők külön fizetnek érte, mivel a tévés közvetítések kisebbségben lesznek. Az RTL+ most 1990 forintért kínálja havonta a tartalmait, ez jó eséllyel drágulni fog 2024-től.

A profit fontosabb a sportnál?

Az RTL-t egyértelműen csak az üzlet érdekli, még ha az előrejelzések szerint nem vagy csak nehezen fog megtérülni a befektetésük. Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója azt nyilatkozta a Forbes gazdasági magazinnak, hogy ő egyáltalán nem futballrajongó, és nem a focihoz kell érteni, hanem az üzlethez.

Vidus szavaiból az is következik, hogy az M4 Sportnál már adott sportszakértői gárda helyett rosszabb szakemberek vezethetik a közvetítéseket. Továbbá az a veszély is fennáll, hogy a sport elé helyezik a profitot, több lehet a reklám, akár a meccsek közben is megjelenhetnek felugró reklámok. Vidus szerint az RTL+ koronaékszere a Bajnokok Ligája, és a streamingszolgáltatónak már most 300 ezer felhasználója van.

Érdemes kitérni röviden arra, hogy mekkora profittal működik a cégcsoport, hiszen a magyarországi RTL mögött álló M–RTL Zrt. az egyik legnagyobb árbevételű csatorna, amely 2021-ben 47,4 milliárd, míg 2022-ben 47,2 milliárd forint árbevételt könyvelt el. A beszámolóból kiderül az is, hogy 2021-ben 27,7 milliárd forint adózott eredményt, nyereséget értek el. Jól teljesített a szintén RTL-es érdekeltségű UFA Magyarország Kft. és az RTL Services Kft. is: előbbi 192 millió, utóbbi 580 millió forint profitot könyvelhetett el. Az RTL Magyarország közleményben megerősítette, hogy ismét jó évet zártak, hiszen az RTL Magyarország teljes konszolidált árbevétele 113 millió euró volt 2022-ben.

A labdarúgás kedvelői mellett a vendéglátók érdekeit is sérti az RTL profitéhsége, hiszen az eddigi hírek szerint a kocsmák és éttermek számára valószínűleg többletköltséget fog jelenteni a meccsnézés biztosítása a vendégeknek. Egyelőre az RTL tájékoztatásából nem derül ki, hogy a puboknak mekkora pluszköltséggel jár majd, ha az RTL+ platformon közvetített meccseket ki szeretnék tenni a nagyképernyőre. Az biztos, hogy először is széles sávú internettel kell ehhez rendelkezniük, majd ezután következik az RTL Magyarországgal egy egyedi szerződés megkötése, végül az eszközök beszerzése.