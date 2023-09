Erik ten Hag hárít. A Manchester United menedzsere kategorikusan kijelentette, hogy szó sincsen válságról, pedig ő is tisztában van a tényekkel. A csapata 34 éve nem kezdte olyan gyengén a bajnokságot, mint most, azaz a Premier League-éra 1993-as bevezetése óta történelmi mélypontra süllyedt a csapata. Ráadásul a Brighton elleni 3-1-es vereséggel véget ért a United 20 meccses hazai bajnoki veretlensége sorozata. Ten Hag csapata két győzelemmel és három vereséggel a 13. helyen áll a 20 csapatos mezőnyben. Legutóbb az angol liga egyik legszimpatikusabb csapata, a korábban a Shaktar Doneckkel a Bajnokok Ligájában szereplő, Roberto de Zerbi vezette Brighton vitte el a három pontot az Old Traffordról. A közönség heves füttykoncertet rendezett a hétvégén, még a fanatikus United-hívők is nehezen tudták értelmezni a pillanatot, amikor a második félidőben a 74 millió euróért vásárolt csatár, Rasmus Hojlund helyére csereként beállt Anthony Martial. A hajrában Kaoru Mitoma, Evan Ferguson és Ansu Fati is gólt szerezhetett volna, végül maradt az 1-3. Ez lenne a vég kezdete?

Ten Hag ki akarja vezetni a Manchester United hajóját a veszélyes zónából Fotó: AFP

Mi ez, ha nem válság? Ten Hag elterelte a szót a meccs után. –

Nem, elutasítom, nem vagyunk válságban. De nagyon csalódottnak kell lennünk, mert a Unitednél az az igény, hogy meccseket nyerj, és nekünk ez mostanában nem sikerül

– szögezte le a holland szakember, aki az első évében sikeres volt a Uniteddel. Pedig akkor is voltak ügyek: Cristiano Ronaldo zajos távozásába több edző belebukott volna, de az Ajaxtól érkezett holland szakember kis túlzással megerősödve jött ki a zajos ügyből.

Azóta Ten Hag újabb problémákkal szembesült, és kénytelen kezelni ezeket több, kevesebb sikerrel. Az angol sajtó szerint a tekintélye csorbát szenvedett, hiszen nem a nehezen kezelhető játékosokra specializálódott. A brazil Antony edzésmunkája még úgy, ahogy elment, de az Ajaxtól 86 millió (!) fontért megszerzett brazil szélsőre bizonytalan ideig nem számíthat, mert vissza kellett térnie szülőhazájába, mutén több barátnője is bántalmazással vádolta meg őt.

Antony nem a pályafutása legnyugodtabb időszakát éli Fotó: AFP/Darren Staples

A Manchester United egy másik játékosának, az azóta már a Getaféhez kölcsönbe került Mason Greenwoodnak is volt hasonló botránya a közelmúltban. Őt is volt barátnője jelentette fel nemi erőszak miatt, de végül a nő nem akart tanúskodni, így ejtették a futballista elleni vádakat. Greenwood azóta botrányos meccsen mutatkozott be a La Ligában. Ten Hag kitette az első csapat keretéből Jadon Sanchót, akit három éve még az angol futball legnagyobb ígéreteként tartottak számon. A válogatott szélsővel nem új keletű a fagyos viszony, korábban a mentális állapotáról nyilatkozott Ten Hag a sajtónak, és ezt zokon vette a labdarúgó.

Kritikus hangok

A Sky Sport szakértőjeként dolgozó, korábbi United legenda, Gary Neville a Brighton elleni hazai vereség után szóba hozta a tulajdonos Glazer csalűád felelősségét.

– Erről is a Glazerek tehetnek, ez ennyire egyszerű. Ha te vagy a tulajdonos, akkor minden rossz és jó dolog a te felelősséged. Amikor megvették a klubot, akkor minden szempontból top klubot kaptak, de 10 éve csak középszerűek vagyunk a pályán és azon kívül is.

Meghonosítottak egy olyan kultúrát, ami a kapzsiságra, fegyelmezetlenségre, döntésképtelenségre és bizonytalanságra épül. Az lenne a legjobb, ha a lehető leggyorsabban eladnák a klubot, így legalább a vezetésben hamar új irány állhatna be. A pályán könnyen kialakulnak hosszabb-rövidebb gyenge periódusok, de ha a klubvezetésben egyértelműek az irányok és jó döntések születnek, akkor könnyen lehet ezeken változtatni.”



Neville nincs kibékülve a Glazer családdal:

A korábbi Arsenal-játékos, Paul Merson nem értett egyet Neville-el, szerinte itt az ideje kibújni a vezetés mögül és felelősséget vállalni a pályán történtekért. – Olyan, mintha most mindenki a Glazer család helyzetével takarózna. Nyilván a klubvezetés felelőssége vitathatatlan, de könnyű rájuk koncentrálni. Fejleszthetnék a stadiont is, de a csapat akkor sem lenne jobb. Itt az ideje, hogy a játékosok összeszedjék magukat és a csapat pedig elkezdjen nyerni.”

Mi a baj a Glazer családdal?

A Glazer család 2005-ben vásárolta meg a klubot, gigantikus hitelt vettek fel, amelynek kamatait és törlesztőrészleteit a klub bevételeiből fizetik. A klub adóssága több, mint egy milliárd font (mintegy 448 milliárd forint), ez túlnyomórészt az elhibázott játékospolitika folyománya: jelenleg 279 millió font tartozást görget maga előtt a klub, és ebben még nincsenek benne a nyári erősítésekre kifizetett gigantikus összeg; Mason Mount, Rasmus Höjlund, André Onana és a többiek összesen 206 millió euróba kerültek, az eladásokból csak 55,34 millió eurót tudott realizálni a klub. Mintha kicsit felborult volna a költségvetési egyensúly.

Az sem kedvez a klub imidzsének, hogy a Glazer család tavaly november óta árulja a portékát a piacon, ám eleddig sem Sir Jim Ratcliffe, a leggazdagabb brit mágnás, másfelől Dzsasszim sejk, Katar korábbi trónörököse sem hajlandó kifizetni a hat milliárd (!) fontos vételárat. Persze nem ártana egy okos sportigazgató, aki a feleslegesen kiszórt fontmilliók helyett olcsón tudna Manchesterbe csalogatni egy-egy fiatal, de nem túl árazott játékost.

Sir Alex Ferguson még nem kritizál

Sir Alex úriemberként viselkedik

A szezonkezdet idején minden idők egyik legjobb edzője, a United legendás menedzsere dicsérte Ten Hagot a CBS Sportnak. –

Fantasztikus munkát végzett. Megszerzett több, korábbi saját játékosát, és ez fontos. Ha a középcsatár Höjlund gyorsan felépül, akkor egy nagyon jó csapat lesz.

Ez az, ami nagyon hiányzott az elmúlt években. A csapat többi tagja is nagyon jó. Nagy tapasztalatuk van az olyan védőknek, mint Raphaël Varane és Lisandro Martinez. A középpályán olyan rutinos játékosok találhatóak, mint Christian Eriksen és Casemiro. Az alapok megvannak, és ezeket mindig a kapus és a középcsatár egészíti ki. Az új kapus nagyon atletikus, a középcsatár pedig remélhetőleg gyorsan formába lendül – mondta Sir Alex.

A brit Mirror írta meg Peter Crouch véleményét: a korábbi angol válogatott csatár szerint Ten Hag egy dologban biztosan hasonlít a nagy nevű elődjére: ő is meg lett áldva a szuperegókkal, mint annak idején a lovaggá ütött skót Beckhammel, Cantonával, Keane-nel. És mindketten megbirkóztak a feladattal. Ferguson ebben speciel sikeresebb. Mármint, ebben is...

És mi lesz a Bayern ellen?

Thomas Tuchel, a Bayern eltiltott edzője aktuális csapataival a legutóbbi 34 mérkőzés óta veretlen a Bajnokok Ligája csoportkörében. Ma azonban eltiltás miatt nem ő, hanem a segítője, Löw Zsolt dirigál a Manchester United ellen. Tuchel aktuális csapata (Dortmund, PSG, Chelsea) hazai pályán még soha nem veszített a Uniteddel szemben, három győzelem és két döntetlen a mérlege. Löw Zsolt is megörvendeztetné az edzőjét, ha folytatná a veretlenségi sorozatot. Ten Hag számára nem ígérkezik könnyű feladatnak a müncheni kirándulás, de valamikor el kell kezdenie a felzárkózást, különben nem csak a Glazer-család lesz a közellenség Manchesterben.

Borítókép: Ten Hag feladata kivezetni a gödörből a Manchester Unitedet (Fotó: AFP)

Sir Alex Ferguson a szezon előtt kifejezetten bizakodó volt: