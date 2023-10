Simone Biles és Bácskay Csenge is boldog lehetett a torna-vb zárónapján

A világbajnokság zárónapján az egyik nagy kérdés az volt, hogy a 21-szeres világbajnok Simone Biles tovább gyarapítja-e a vb-aranyainak száma. A négyszeres olimpiai bajnok, 26 éves tornásznő a nyáron 732 nap kihagyás után ért vissza, Antwerpenben pedig győzelemre vezette az amerikai csapatot, majd megnyerte az egyéni összetettet, szombaton azonban ugrásban be kellett érnie az ezüstéremmel, felemás korláton pedig az ötödik hellyel. Ugrásban a legmagasabb pontszámmal került be a döntőbe, de ott hibázott, a két évvel fiatalabb brazil Rebeca Andrade – a szer tokiói olimpiai bajnoka – megelőzte, felemás korláton viszont csak az ötödik helyen került be a fináléba.

Simone Biles az ezüstnek is örült Antwerpenben Forrás: Facebook/Antwerp 2023

Gerendán és talajon viszont az elsőn, és a gerendagyakorlata vasárnap is álomszép lett, a legkisebb megingás nélkül. Ám a 17 éves kínai Csou Ja-csin is éppen olyan erősségű gyakorlattal rukkolt ki, mint ő, s csak egy tized döntött, de Biles javára. Talajon magasan az övé a legerősebb gyakorlat, azonban az egyik ugrássorából kilépett a szőnyegről, s ugyan az élre állt, izgulnia kellett, hogy ez a hiba belefér-e neki. Nos, belefért, az itt is legnagyobb vetélytársának számító Andrade ha nem is sokkal, de elmaradt tőle. Így Biles immár 23-szoros világbajnok, talajon pedig már hat vb-aranya van.

Simone Biles minden idők legeredményesebbje lett

Ami a teljes „leltárt” illeti, az olimpiákról és a világbajnokságokról 37 érme van. Az olimpiákról négy aranya, egy ezüstje és két bronza; a világbajnokságokról 23 aranya, négy ezüstje és három bronza. S amikor Antwerpenben megszerezte a 34. érmét, már azzal minden idők legeredményesebb tornásza lett ebben a vonatkozásban. Korábban a férfiaknál a hatszoros olimpiai bajnok fehérorosz Vitalij Scserbo jutott el 33 éremig, aki 1990 és 1996 között a Szovjetunió, a Független Államok Közössége és Fehéroroszország színeiben is versenyzett.

Biles történelmet írt Forrás: Twitter/NBC Olympics & Paralympics

A férfiaknál nyújtón a kétszeres olimpiai bajnok, 22 éves japán Hasimoto Daiki diadalmaskodott, így ő három aranyéremmel fejezte be a világbajnokságot, miután nyert a japán csapattal, majd győzött az egyéni összetettben is.

S ami számunka a legfontosabb: hivatalos lett, hogy Bácskay Csenge az ugrás döntőjében szombaton elért nyolcadik helyével indulási jogot szerzett a jövő évi olimpiára. Korábban eldőlt, hogy egyéni összetettben elért helyezésével Czifra Bettina Lili, és Mészáros Krisztofer harcolt ki olimpiai kvótát, s a női csapat 15. helye egy nem név szerinti olimpiai indulást jelent.

Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára, a magyar csapat vezetője: Összességében elégedettek lehetünk, igaz, mind a férfiaknál, mind a nőknél a csapatkvóta megszerzése is tervben volt. A nőknél Kovács Zsófia sérülésével meggyengültünk, a férfiaknál pedig a nyújtón elúszott a kvóta. A fiúk azonban további indulási jogot szerezhetnek még jövőre a világkupákon és az Eb-n.

Eredmények:

férfiak:

ugrás: 1. Jake Jarman (Nagy-Britannia) 15,050 pont, 2. Khoi Young (Egyesült Államok) 14,849, 3. Nazar Csepurnij (Ukrajna) 14,833

korlát: 1. Lukas Dauser (Németország) 15,400 pont, 2. Si Cung (Kína) 15,066, 3. Szugimoto Kaito (Japán) 15,000.

nyújtó: 1. Hasimoto Daiki (Japán) 15,233 pont, 2. Tin Srbic (Horvátország) 14,700, 3. Szu Vej-tö (Kína) 14,500.

nők:

gerenda: 1. Simone Biles (Egyesült Államok) 14,800 pont, 2. Csou Ja-csin (Kína) 14,700, 3. Rebeca Andrade (Brazília) 14,300.

talaj: 1. Simone Biles 14,633 pont, 2. Rebeca Andrade 14,500, 3. Flavia Saraiva (Brazília) 13,966.

Borítókép: Simone Biles a középpontban (Forrás: Twitter/USA Gymnastics)