Sallai Roland török fizetése nagy ugrás Szoboszlai liverpooli bére felé

– Sallai Rolandnak van arra a legnagyobb esélye az általunk képviselt játékosok közül, hogy egy nagyobbat ugorjon – vetítette előre a Szoboszlai Dominik érdekeit is képviselő Esterházy Mátyás még júliusban. A magyar válogatott egyik legjobb játékosa a török átigazolási piac záró napján írt alá a nagy múltú, 24-szeres bajnok és 2000-ben UEFA-kupa-győztes Galatasarayhoz. Az elmúlt évek eredményei alapján azonban nem teljesen egyértelmű, hogy Sallai előre ugrott a Bundesligából. Pláne „nagyobbat”.

Sallai Roland már a Galatasaray edzésén. Forrás: X/Galatasaray

Sallai klubváltása régóta a levegőben lógott, Marco Rossi szövetségi kapitány is erősítette benne a hitet , hogy egy topklubban is megállná a helyét. Felvetődik a kérdés, hogy a Galatasaray jelenleg mennyire topklub. A múltja fényes, a híre nagy, a szurkolótábora elképesztő és pénz is van a kasszában, tele a keret ismert nevekkel. Ezen a nyáron került kölcsönben a klubhoz a Serie A egyik legjobb csatára, Victor Osimhen a Napoliból, ott van az Inter korábbi csapatkapitánya, Mauro Icardi, a Chelsea-ből odaigazoló Hakim Zijes vagy a 109-szeres belga válogatott Dries Mertens is – utóbbi három már kétségkívül túl a csúcson.

Sallai új csapata: sztárok fénye kontra svájci pofon

Ugyanakkor a Galatasaray nem jutott be a Bajnokok Ligája főtáblájára, amelynek korábban szinte állandó szereplője volt, az elmúlt öt évben (a jelenlegi idényt is beleértve) viszont csak egyszer került a legjobbak közé. Amikor nem az öt topliga csapatairól beszélünk, akkor a nemzetközi szereplés határozza meg leginkább a klub helyét a világban. A Galatasaraynak a közelmúltban inkább a második vonalban, az Európa-ligában osztottak lapot. Idén is, miután a BL-selejtezőben kettős vereséggel alulmaradt a Young Boys ellen. A sztárok fénye vakító, a svájci pofon meg beárazó.

Sallai a Bundesligából a gyengébb török bajnokságba került, az viszont a sztárcsapattársak ellenére sem ennyire biztos, hogy erősebb együttesbe. A Freiburggal az elmúlt években volt kupadöntős Németországban, harcban volt akár a dobogóért is a Bundesligában, az elmúlt két idényben pedig az Európa-ligában is játszhatott.

Amikor tavaly nyáron Szalai Attila a hasonszőrű Fenerbahcéból – ahol neki is voltak jól csengő nevű csapattársai, mint Mesut Özil, Kim Mindzse vagy a most galatás Michy Batshuayi – a Hoffenheimbe igazolt, azt előrelépésként értékeltük, így Sallai fordított útja most vegyes megítélésű lehet.

Ami egyértelmű ugrást jelent neki, az a fizetése. A Galatasaray nyilvánosságra hozta, hogy egyrészt hatmillió eurót utalt Sallaiért a németeknek, másrészt négy évre írt alá vele, és idényenként 2,5 milliót fizet neki. Ez pedig jóval több, mint amennyit Sallai Freiburgban kaphatott. A futballisták fizetéseinek megbecslésére szakosodott Capology nevű oldal szerint a magyar játékos éves keresete 720 ezer euró lehetett a Bundesligában. A Freiburg nem tartozik a gazdagabb német klubok közé, de a Sallai jövő nyárig szóló szerződésében szereplő összeg már nem volt összhangban a csapatban betöltött kulcsszerepével: csak kilencedik lehetett a fizetési listán.

Mennyit keres a többi magyar topligás futballista?

Hogy ez alapján mennyire alul volt fizetve Freiburgban, az főleg a magyar válogatott többi topligás játékosának kereseteihez viszonyítva szembetűnő. Ugyancsak a Capology nem minden esetben hivatalos adatai szerint Szoboszlai Dominik mintegy tízszer annyit, 7,3 milliót kaszálhat Liverpoolban, de Willi Orbán (6,6 millió Lipcse), Gulácsi Péter (5,6 millió, Lipcse), Szalai Attila (2 millió, Hoffenheim), Kerkez Milos (1,8 millió, Bournemouth) és Schäfer András (1,2 millió, Union Berlin) is lényegesen jobban kereshetett nála. Sőt még Balogh Botond is többet kaphat (740 ezer) a Serie A újoncától, a Parmától, mint Sallai freiburgi keresete.

Mindez komoly mozgatórugója lehetett a magyar támadó távozásának. – Már korábban is felmerült benne a klubváltás gondolata, és a jelenlegi szerződéses helyzete miatt úgy döntöttünk, hogy támogatjuk ezt a lépést – erősítette meg a Freiburg sportigazgatója, Jochen Saier a klubhonlapon, hogy a játékos kezdeményezte a váltást, a klub pedig kicsit kényszerhelyzetbe került, most el kellett adnia, hogy még pénzt láthasson érte, hiszen 2025 nyarán kifutott volna a szerződése.