Szoboszlai egy félidő alatt is a magyar légió hőse tudott lenni

Anglia magyar légiósai bajnoki szünetet tartottak, és a kupákban szerepeltek a múlt héten. Szoboszlai Dominik beteg volt, így szerdán a Liga-kupa elődöntőjében a Tottenham ellen sem lépett pályára, több szurkoló ennek is tulajdonítja a Liverpool 1-0-s vereségét Londonban, ennek a meccsnek lesz még visszavágója is. Szombaton a csapat az FA-kupában a 32 közzé jutásért a negyedosztályú Accringtont fogadta az Anfield Roadon, tartalékosan is hozva a papírformát 4-0-ra győzött, Szoboszlai egy félidőt kapott, az alatt csapata egyik legjobbja volt, 45-ször ért labdához, a 39 passzából 37 pontos volt (ez 95 százalékos hatékonyság), volt két kulcspassza, egy gólpassza, egy tisztázása és az összes párharcát megnyerte.

Szoboszlai Dominikot pihenni hívta le a szünetben az edzője (Fotó: AFP)

Tartalékosan állt fel otthon a Bournemouth is a másodosztályú West Bromwich Albion ellen, 5-1-re nyert, és a mérkőzésen két magyar válogatott játékos is összefuthatott, ugyanis a vendégeknél Callum Styles végig a pályán volt, Kerkez Milos pedig a 71. percben állt be a hazai csapatba. Tóth Balázs karrierje új fejezethez érkezett szombaton: a 27 éves magyar kapus először állt a Blackburn Rovers első csapatának kapujában tétmérkőzésen, a Rovers a szintén az angol második ligában szereplő Middlesbrough vendége volt az FA-kupában, és 1-0-s győzelmével bejutott a legjobb 32 közé.

A légió topligás létszáma Szalai Attilával csökkent

Sikerült ez a szintén másodosztályú Plymouthnak is, amely Szűcs Kornélt ezúttal a kispadon jegelve 1-0-ra nyert idegenben a Premier League-ben szereplő Brentford ellen, ez volt egyébként a nap meglepetése, és Szűcsék a következő fordulóban a Liverpoollal mérkőznek meg. A harmadik vonalban, a League One-ban a Bolton Wanderers bajnoki meccsen Schön Szabolcsot végig bevetve 3-1-re kikapott a Rotherham vendégeként.

Már elméletileg sem duplán magyar érdekeltségű volt a Hoffenheim és a Wolfsburg találkozója a német Bundesliga első osztályában. Előbbi ugyanis a szezon végéig kölcsönadta azt a Szalai Attilát a belga Standard Liege-nek , aki ebben az idényben még egyszer sem kapott lehetőséget, tehát most sem kapott volna. Így csupán egy honfitársunkat láthattuk ezen a mérkőzésen, Dárdai Bence kezdőként a 39. percig erősíthette az idegenben 1-0-ra győző Wolfsburgot. Schäfer András viszont csak az Union Berlin kispadját koptathatta Heidenheimben, így nem volt aktív részese a 2-0-s vereségnek. Az RB Leipzig Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal végig a fedélzeten 4-2-re győzte le a Werder Brement.

Egyre nagyobb bajban van a francia élvonalban a Le Havre, amely most Loic Negót a 83. percig a pályán tartva hazai környezetben kapott ki a Lens együttesétől, és így az utolsó előtti, kieső helyen várja a következő fordulót. A Serie A-ban a Parma 1-0-s vereséget szenvedett a Genoa vendégeként, Balogh Botondot a 60. percben lecserélték. Az olasz másodosztályú Spezia Nagy Ádámmal a középpályán játszott otthon 1-1-et a Juve Stabiával.

Willi Orbán magabiztosa játékkal képviselte a magyar légiót (Fotó: Ronni Hartmann/AFP)

A Török Kupa csoportkörében a Rizespor Mocsai Attilát a kispadon tartva 1-0-ra kikapott a Karagümrüktől, a hétvégi bajnokin viszont a magyar játékossal a védelmében győzte le idegenben a Hatysport. A Galatasaray a kupában Sallai Rolanddal a fedélzeten 2-2-re végzett hazai pályán a Basaksehirrel , majd vasárnap a bajnokságban a Basaksehir vendégeként már nyerni tudott 2-1-re, Sallai Roland a 75. percben állt be.

A magyar válogatott kerettagjai közül Cipruson az Omonia Nicosia hétfőn nem nevezte Lang Ádámot az Anorthoszisz ellen hazai pályán 2-0-ra elveszített mérkőzésre, ahogyan vasárnap is nélküle nyert az AEL Limasszol ellen idegenben 4-0-ra, a házigazdánál Kecskés Ákos kezdett, a 73. percben cserélték le. Európán kívül jelenleg egy magyar futballista aktív: az al-Fateh Szappanos Péterrel a kapuban kapott 2-1-re az al-Vehdától.