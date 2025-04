Messi tehet mindenről? A FIFA menetrendszerűen megalázta a futballistákat

Neymar, Samuel Eto’o, Pep Guardiola, Kazimierz Deyna, Lev Jasin, s még előttük is Puskás Ferenc és Lionel Messi: mind olyan futballnagyságok, akik olimpiai aranyérmet nyertek pályafutásuk során. Messi abból a szempontból kilóg a sorból, hogy ő a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) csúcseseményén is nyert aranyat, a legutóbbi, 2022-es foci-vb Argentína sikerével ért véget. Lionel Messi esetében felvetődött egy különleges duplázás esélye is: a 2008-as pekingi sikere után a nyolcszoros Aranylabda-győztes argentin futball-legenda eljátszott a gondolattal, hogy ott legyen a 2024-es párizsi játékokon is.

Lionel Messi aligha játszik még egyszer olimpián, Los Angelesben inkább Trinity Rodman lehet a futballsztár a FIFA és a NOB útja alapján (Fotó: Getty Images via AFP/Ric Tapia)

Végül Messi lemondott a tervéről, nem vállalta a szereplést, Argentína pedig nélküle az elődöntőbe sem jutott be.

Miért nem játszott Lionel Messi a párizsi olimpián?

Messi indoklása is fontos volt: a Copa América mellett már sok lett volna neki az olimpia, s azzal, hogy az Európa-bajnokság mellett immár a dél-amerikai kontinenstorna ideje is állandósult az olimpiai évekre, a legnagyobb futballsztárok még kisebb eséllyel fognak az ötkarikás részvétel mellett dönteni.