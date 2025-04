Révész Bulcsú kezdi a vb-selejtezőt, különös közös múltja van az ellenfelével

– Van róla valamilyen személyes emléke?

– A tavalyi amatőr-világbajnokságon, Albániában, ahol én a junior versenyt megnyertem, ő a felnőttek között játszott. Valamelyik nap néhány órán át együtt kártyáztunk Hallworth-szel, illetve egy Hayden Staniland nevű, szintén amatőr játékossal, akkor beszélgettünk valamennyit.

– Egyes játékosok szeretik átnézni a sorsolást, mások hallani sem akarnak arról, hogy ki lehet a második ellenfelük. Ön melyik tábort erősíti?

– Érdekes módon ez változó. A profi szezon kezdetén nem akartam egy meccsnél tovább előrenézni, hogy mindenképpen az adott feladatra koncentráljak. Mostanában már más a helyzet, a világbajnoki selejtező előtt is megnéztem, hogy a következő ellenfél Anthony Hamilton lehet, utána Matthew Selt, a főtáblára jutásért pedig a papírforma szerint Jimmy Robertson vagy Stan Moody. Úgyhogy most képben vagyok az ágat illetően, de azért nem kell attól tartani, hogy ne figyelnék oda már az első meccsemre is.

Mi Révész Bulcsú célja a sznúker-világbajnokságon?

– Tavaly a második fordulóig jutott a selejtezőben, Sean O’Sullivan legyőzése után James Cahilltől kapott ki. Idén milyen célt tűzött ki magának?

– Két győzelem szerintem abszolút bennem van, ez célként kitűzhető. Látok arra is esélyt, hogy bejussak a Crucible színházba, azaz főtáblás legyek. Hosszúak a meccsek, minden körben tíz frémet kell nyerni, de bennem van, hogy nyerjek összesen negyvenet. Persze már annak is örülök, ha egy meccset nyerek, az is 5000 ranglistapontot ér, de azért igazán elégedett akkor lennék, ha utána még Hamiltont is le tudnám győzni.