Irtóhadjáratról beszélt az Újpest edzője az újabb vereség után

Új edző, alaposan kicserélődött keret. Az Újpest ennek dacára jól kezdte az idényt. Miután az NB I első fordulójában magabiztos játékkal 3-1-re legyőzte a Diósgyőrt, a szurkolók is megalapozottnak hitték a bizakodást, a csapatuk akár az FTC kihívója lehet a bajnokságban. Aztán gyorsan jött a megtorpanás, a lila-fehérek a Paks és a Kisvárda után az MTK-tól is kikaptak hazai pályán. A vereségekben közös, hogy Damir Krznar ezúttal is határozottan, sőt kemény szavakkal értékelte a kudarcot.

Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője többet vár a játékosaitól Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Damir Krznar először arra adott magyarázatot a meccs után az M4 Sportnak nyilatkozva, miért várakoztatta meg a tévéseket.

– Nem volt könnyű bemenni az öltözőbe egy ilyen mérkőzés után, és beszélni a játékosokkal, akik magukba zuhantak – vágott bele a horvát tréner, majd, ahogy illik, egyszerr mondott köszönetet a szurkolóknak és kért tőlük elnézést, hiszen a pocsék idő, a szakadó esető dacára ismét legalább ötezren buzdították a csapatot az elsőtől az utolsó másodpercig.

Megtettek-e mindent az Újpest játékosai? Damir Krznar ellentmondásos nyilatkozata

Aztán jött a szakmai értékelés. Ami feldúlt állapotban nem állítnánk, hogy Damir Krznar erőssége. Két hete, a Kisvárda elleni zakó után korábbi eseteket emlegetett föl, most meg pedig egymásnak ellentmondó dolgokat állított.

Előbb azt mondta, hogy a játékosai mindent megtettek, majd az ecsetelte, hogy ennél többet kell tenni, nem végeztek.

Íme, a nyilatkozat eme része:

– A játékosok mindent megtettek, 24 lövésünk volt, ebből egy lett gól. Az MTK pedig két lövésből kettőt értékesített. Ez azt sugallja, hogy nem végeztünk jó munkát. Minden párharcot meg kell nyerni, ha 51-et megnyerünk, de az 52.-et elbukjuk, akkor ott megbüntet az ellenfél. Harcosabbnak kell lenni, nem csak a játék szépségéért játszunk, hanem az eredményért.

Szóljon, aki érti...

A java eztán következett. Igaz, a tolmács a kelleténél talán erősebben adta vissza a szavait, de mégis csak az hangzott el, hogy a védekező mentalitást ki kell irtani. Nem lennénk az újpesti játékosok helyében.

Az Újpest és Damir Krznar azért van nehéz helyzeben, mert az első hat fordulóban négyszer is hazai pályán játszott csapat, innen nézve a megszerzett hét pont roppant kevés.

Az MTK edzője megőrizte a higgadtságát

Horváth Dávid a nyilatkozatában arra utalt, a sors most visszaadta az MTK-nak azt, amit korábban elvett tőle.