Harapásokat érzékelt, valami megmozdult a kenuban

Vajda Attila 2008-as aranyérme óta hiába vár nemhogy egy újabb elsőségre, de még egy éremre is a magyar kenusport. Ifjabb Foltán László irányításával új úton indult el a honi szakág, a tavaly év végén kinevezett szövetségi kapitánnyal biztatóan kezdte az olimpiai ciklust Magyarország. Öt érmet is gyűjtöttek a mieink a milánói világbajnokságon, a női és a férfi csapathajó győzelmei, valamint az ötezer méteren harmadik Csorba Zsófia mellett két olimpiai számban is bronzérmesek lettek: Adolf Balázs C1 1000, Kollár Kristóf és Juhász István C2 500 méteren.

A bronzérmes Adolf Balázs a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu egyes 1000 méteres számának eredményhirdetésén. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

− Azt láttam az edzőtáborban, hogy erős a kenus csapat. Titkon reméltem, hogy jól fogunk szerepelni. Mondtam előtte: öt-hat érmet várok, öt lett belőle. Igazából annak örülök, hogy a negyedik-ötödik helyezéseinket szoros csatában értük el.

Fontos látni, hogy ebben az olimpiai ciklusban, az első évben előre tudtunk lépni az előző négy–nyolc esztendőhöz képest.

Örömteli, hogy az a munka, amit elkezdtünk, gyakorlatilag egy jó irány, és érdemes folytatni − kezdte lapunknak adott értékelését a 41 éves szakember, akinek az édesapja olimpiai bajnok, ő maga is világbajnoki érmes volt.

− Húsz évvel ezelőtt sokkal több nagy csapat volt Magyarországon. Nem tudjuk, miért csökkent a számuk, de erre reagálnunk kellett. Szükségesek olyan edzések időről időre, amikor együtt vannak a különböző klubok versenyzői. Ezt megfelelő egyensúlyban kell tartani, és otthon is kell dolgozniuk a saját műhelyeikben. Az arányt érdemes megtalálni!

Felgyorsult a világ, a sporttudomány is fejlődött, rengeteg új eszköz van, ami segíti a felkészülést, ezeket szeretnénk kiaknázni.

Nagyon lassan tudjuk behozni a mindennapos munkába, mert egyszerre nem szabad mindent ráaggatni a sportolókra. Legyen pulzusmérő és más, komolyabb műszer, hajóegység, esetleg regenerációs protokoll.

Ifjabb Foltán László (balról a második) együttműködik az edzőkkel. Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

Foltán László halad a korral

Természetesen az újítások nem mennek egyik napról a másikra. Ifjabb Foltán László szerint fontos, hogy a kenusok megértésék és elfogadják a módszereket.

− Ez egy hosszú folyamat, el is kezdtük. Mi, szakemberek is képezzük magunkat ezen a téren, párhuzamosan a versenyzőket is bevonjuk. Nekik is érteniük kell hozzájuk.

Kezd beválni a dolog, egyre inkább nyitottak rá. Most látják, hogy van értelme, nem csak jókedvünkben monitorozzuk őket.

Kézzelfogható az eredmény, ott van a nyakukban az arany- vagy a bronzérem. Tíz kenusból kilencen érmet szereztek. Egyedül Takács Kincső nem, ő olimpiai számban, 200 méteren lett a nyolcadik, ahogy a párizsi olimpián is. Fontos, hogy ebben a számban is ott vagyunk a mezőny első felében. Megvannak azok a célok, irányok, amikben építkeznünk kell, és meg is kellene tartani az eredményességet. A feladat adott a következő három évre. Remélem, még találunk új dolgokat, amikkel előre tudunk lépni − bizakodott a szövetségi kapitány.