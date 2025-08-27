kajak-kenuértékelésvilágbajnokság

Harapásokat érzékelt, valami megmozdult a kenuban

Öt érmet szereztek a magyar kenusok a milánói világbajnokságon, amelyen a hosszú ideje kevésbé eredményes szakág két olimpiai számban is sikert tudott felmutatni. Ifjabb Foltán László szövetségi kapitány úgy érzi, jó úton indultak el, de lépést kell tartaniuk az újításokkal is. A lapunknak nyilatkozó szakember szerint a medáliák a versenyzők számára jó visszajelzések. Az egyaránt aranyérmes négyesek ugyan nem szerepelnek a programban az olimpián, ám elmondta, miért fontos több szempontból is nagy hangsúlyt helyezni rájuk. Foltán László az utánpótlással kapcsolatos kötelezettségekről is beszélt lapunknak adott helyzetelemzésében.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 27. 5:05
Foltán László
Ifjabb Foltán Lászlónak volt oka mosolyogni Milánóban Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter Fotó: Peter Szalmas
Vajda Attila 2008-as aranyérme óta hiába vár nemhogy egy újabb elsőségre, de még egy éremre is a magyar kenusport. Ifjabb Foltán László irányításával új úton indult el a honi szakág, a tavaly év végén kinevezett szövetségi kapitánnyal biztatóan kezdte az olimpiai ciklust Magyarország. Öt érmet is gyűjtöttek a mieink a milánói világbajnokságon, a női és a férfi csapathajó győzelmei, valamint az ötezer méteren harmadik Csorba Zsófia mellett két olimpiai számban is bronzérmesek lettek: Adolf Balázs C1 1000, Kollár Kristóf és Juhász István C2 500 méteren

Foltán László
A bronzérmes Adolf Balázs a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu egyes 1000 méteres számának eredményhirdetésén. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt 

− Azt láttam az edzőtáborban, hogy erős a kenus csapat. Titkon reméltem, hogy jól fogunk szerepelni. Mondtam előtte: öt-hat érmet várok, öt lett belőle. Igazából annak örülök, hogy a negyedik-ötödik helyezéseinket szoros csatában értük el. 

Fontos látni, hogy ebben az olimpiai ciklusban, az első évben előre tudtunk lépni az előző négy–nyolc esztendőhöz képest. 

Örömteli, hogy az a munka, amit elkezdtünk, gyakorlatilag egy jó irány, és érdemes folytatni − kezdte lapunknak adott értékelését a 41 éves szakember, akinek az édesapja olimpiai bajnok, ő maga is világbajnoki érmes volt.

− Húsz évvel ezelőtt sokkal több nagy csapat volt Magyarországon. Nem tudjuk, miért csökkent a számuk, de erre reagálnunk kellett. Szükségesek olyan edzések időről időre, amikor együtt vannak a különböző klubok versenyzői. Ezt megfelelő egyensúlyban kell tartani, és otthon is kell dolgozniuk a saját műhelyeikben. Az arányt érdemes megtalálni! 

Felgyorsult a világ, a sporttudomány is fejlődött, rengeteg új eszköz van, ami segíti a felkészülést, ezeket szeretnénk kiaknázni. 

Nagyon lassan tudjuk behozni a mindennapos munkába, mert egyszerre nem szabad mindent ráaggatni a sportolókra. Legyen pulzusmérő és más, komolyabb műszer, hajóegység, esetleg regenerációs protokoll. 

Foltán László
Ifjabb Foltán László (balról a második) együttműködik az edzőkkel. Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

Foltán László halad a korral

Természetesen az újítások nem mennek egyik napról a másikra. Ifjabb Foltán László szerint fontos, hogy a kenusok megértésék és elfogadják a módszereket.

− Ez egy hosszú folyamat, el is kezdtük. Mi, szakemberek is képezzük magunkat ezen a téren, párhuzamosan a versenyzőket is bevonjuk. Nekik is érteniük kell hozzájuk. 

Kezd beválni a dolog, egyre inkább nyitottak rá. Most látják, hogy van értelme, nem csak jókedvünkben monitorozzuk őket. 

Kézzelfogható az eredmény, ott van a nyakukban az arany- vagy a bronzérem. Tíz kenusból kilencen érmet szereztek. Egyedül Takács Kincső nem, ő olimpiai számban, 200 méteren lett a nyolcadik, ahogy a párizsi olimpián is. Fontos, hogy ebben a számban is ott vagyunk a mezőny első felében. Megvannak azok a célok, irányok, amikben építkeznünk kell, és meg is kellene tartani az eredményességet. A feladat adott a következő három évre. Remélem, még találunk új dolgokat, amikkel előre tudunk lépni − bizakodott a szövetségi kapitány.

Beállnak a sorba

A kenusok helyzetét nehezíti, hogy kevesebb számuk szerepel az olimpia programján, mint a világbajnokságon remeklő kajakosoknak. Éppen ezért Foltán Lászlóék igyekeznek tűzben tartani a versenyzőket, például a két aranyérmet, s velük perspektívát és sikerélményt hozó négyesek menedzselésével.

− Két ok miatt is különösen fontosak. A világraglista miatt, mivel azonos pontot kapunk egy nem olimpiai számban elért eredményért. Saját véleményem kapitányként és egykori versenyzőként, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség oda kell figyeljen azokra a versenyzőkre, akik nem olimpiai számokban versenyeznek. Egy fecske nem csinál nyarat, szükségünk van csapatra. 

A kenu négyesek nem szerepelnek az ötkarikás programban, mégis azok határozzák meg a válogatott erősségét.

Mind a lány, mind a fiú C4-es világbajnok lett, és ez bizonyítja: nagyon színvonalas a magyar kenu. Mindig az a kérdés, kikkel együtt térdelsz a hajóba és milyen a kohézió. Mik a lehetőségeid, más versenyszámod van-e, hogyan építed fel a felkészülésed? Én azt tapasztaltam, hogy mindenki harapott már az edzőtáborban is, mert győzni akart − világította meg a hátteret a jövőt is szem előtt tartó szakági vezető.

− Nekünk az a felelősségünk, hogy legyen magyar kenu 10-15 év múlva is, amikor már lehet, hogy nem is dolgozom itt. Akkor is eredményesnek kell lennie a szakágnak. Most a felnőttek mellett figyelnünk kell az ifjúsági és az U23-as korosztályra, hogy a megfelelő időben lőtávolon belülre kerüljenek, lehetőséget kapjanak. 

Azok a fiatal srácok, akik most már a felnőtt világbajnokságon bizonyították rátermettségüket, nem egyik évről a másikra jutottak el ide. 

Az utánpótlásunk is eredményes, meg kell teremtenünk nekik azt a légkört, amiben fejlődhetnek. Most láthatják, ha megnyeri valaki a hazai válogatót, mondjuk a Kollár Kristóf–Juhász István páros előtt, akkor a világ egyik legjobbját előzi meg. Vagy ha ezer méteren a szintén vb-3. Adolf Balázst felülmúlja egy fiatal, azonnal a világ élvonalához csatlakozhat, nem egy B vagy C döntős szintet ér el. Szükség van a példaképekre, ez generál egy központi fejlődést − nyilatkozta lapunknak a kenusok szövetségi kapitánya, ifjabb Foltán László.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

