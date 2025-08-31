LondonFerencvárosBudapestBerlinAS RomaChelseaMadridReal Madrid

A futballfővárosok versenye eldőlt – és Budapest nem nyert

Az európai labdarúgásban a nagyvárosok, különösen a fővárosok klubjai hagyományosan meghatározó szerepet töltenek be. De nem minden ország fővárosa van tele első osztályú csapatokkal. Van, ahol egymást érik a hétvégi derbik, máshol alig akad egyetlen első ligás csapat. Cikkünkben utánajártunk, hány első osztályú csapat van Londonban, Madridban, Rómában, Párizsban és Berlinben a most induló idényben, és az európai topfocihoz képest hogy áll Magyarország a fővárosi futballklubokkal.

C. Kovács Attila
2025. 08. 31. 5:47
A Real Madrid és az Atlético Madrid találkozója midig kemény mérkőzésnek ígérkezik.
A Real Madrid és az Atlético Madrid találkozója midig kemény mérkőzésnek ígérkezik. Forrás: OSCAR DEL POZO CANAS/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Premier League az elmúlt években egyre jobban ellépett közvetlen riválisaitól, és a topligák legerősebb bajnokságává nőtte ki magát. A PL a játék sebessége és színvonala mellett abban is egyedülálló, hogy a 20 csapatos mezőnyből hetet London ad, miközben a magyar és spanyol fővárosban csak három-három nagy múltú egyesület tartja életben a fővárosi futballtradíciót. Ezúttal a fővárosi futballklubok nyomába eredtünk.

A Chelsea és az Arsenal játékosai sem rajonganak egymásért, a fővárosi futballklubok derbije mindig szenvedélyes mérkőzésnek ígérkezik.
A Chelsea és az Arsenal játékosai sem rajonganak egymásért, a fővárosi futballklubok derbije mindig szenvedélyes mérkőzésnek ígérkezik. Fotó: BENJAMIN CREMEL/AFP

London – a futball fővárosa

London nemcsak az Egyesült Királyság, de a futball fővárosa is. A metropolisz futballszeretetét talán a Premier League mezőnye mutatja meg a legjobban, ugyanis a 2025/26-os PL-idényben hét klub – az Arsenal, a Brentford, a Chelsea, a Crystal Palace, a Fulham, a Tottenham Hotspur és a West Ham United – is képviseli a brit fővárost. Ez a szám önmagáért beszél: az angol élvonal mezőnyének több mint egyharmada londoni. Nem véletlen, hogy a városban szinte minden hétvégén rendeznek rangadót.

A londoni futballklubok erősségét jól mutatja, hogy az Európa-ligát a Tottenham Hotspur, a Konferencialigát pedig a Chelsea húzta be a 2024/25-ös idényben. Az Arsenal sem volt messze a hőn áhított trófeától, az észak-londoni együttes a Bajnokok Ligája elődöntőjében vérzett el a PSG ellen.

Az FA-kupát és a Community Shieldet is londoni együttes, a Crystal Palace emelhette a magasba. A klub történelmi sikert aratott: a kupadöntőben a Manchester Cityt, majd a Szuperkupa-fináléban a Liverpoolt múlta felül.

Madridban új csapat jelent meg a horizonton

A spanyol főváros futballját elsősorban a Real Madrid és az Atlético Madrid párharca határozza meg, amely évtizedek óta a La Liga egyik legnagyobb rivalizálása. Mellettük a szerényebb hagyományokkal rendelkező, ám élvonalbeli tagságát – 2021 óta – rendre megőrző Rayo Vallecano is ott van a mezőnyben. 

A Rayo dinamikusan fejlődik, a madridi „kiscsapat” az előző szezonban a spanyol bajnokság nyolcadik helyén végzett, így kvalifikálta magát a Konferencialiga rájátszásába. Az 1924-ben alapított klub rögtön a playoff-körben kezdett, ahol 5-0-s összesítéssel lépett át a fehérorosz FK Nyoman Hrodnán, így története során először jutott be a Konferencialiga alapszakaszába. 

AS Roma–Lazio: örök párharc 

Az olasz fővárost két nagy múltú klub, az AS Roma és a Lazio képviseli a Serie A-ban. A „Derby della Capitale” minden évben az egyik legforróbb hangulatú összecsapás Európában, ahol a focin kívül gyakran politikai és társadalmi feszültségek is megjelennek. 

Az elmúlt évek talán egyik keményebb római derbijét 2024. január 10-én rendezték meg, a két ősi rivális a Coppa Italia negyeddöntőjébe találkozott egymással. A találkozót Mattia Zaccagni büntetőjével végül a Lazio nyerte meg 1-0-ra, azonban a hosszabbítás perceiben többször is elszabadultak az indulatok: Daniele Orsato játékvezető előbb Pedrót, majd a túloldalról Sardar Azmount és Gianluca Mancinit is piros lappal küldte le a pályáról.

Bár az első osztályú klubok számában Róma elmarad Londontól és Madridtól, hagyományai révén továbbra is kiemelt helyet foglal el a kontinens futballtérképén.

Ez aztán a meglepetés: újonccsapat Párizsban! 

Hosszú éveken keresztül a francia fővárost kizárólag a Paris Saint-Germain képviselte a Ligue 1-ben, ám a 2025/26-os idényben a Paris FC feljutásával már két párizsi klub szerepel a francia élvonalban. Bár a PSG toronymagasan a város első számú futballcsapata, a kisebb testvér felbukkanása azonban új színt vihet a francia főváros futballjába.

Berlin – egyedül az Union

Berlint a második világháború után két részre osztották: Kelet- és Nyugat-Berlinre, ami évtizedekig meggátolta abban, hogy meghatározó szerepet vállalhasson a német labdarúgásban. 

A Hertha BSC 2023-ban még a Bundesligában szerepelt, azonban a beugró Dárdai Pál vezetésével kiesett a 2022/23-as idény végén, így 2025-ben már csak egyedül az Union Berlin képviseli a várost a német élvonalban. 

Bár az Union szenvedélyes szurkolótábora mára az egész ligában fogalom, a klubot minden kétséget kizárólag a bajnokság leglelkesebb ultrái támogatják, ám a város méretéhez és gazdasági jelentőségéhez képest így is meglepő, hogy Berlin csupán egyetlen első osztályú csapatot tud felmutatni. E tekintetben Berlin jelentősen elmarad Londonhoz, Madridhoz vagy Rómához képest.

Budapest – csökkent a fővárosi futballklubok száma

A magyar fővárost a jelenlegi, 12 csapatos NB I-ben három klub képviseli: a Ferencváros, az MTK és az Újpest, ez alapján a Fizz-liga inkább a La Ligához hasonlítható, ahol szintén három madridi csapat szerepel. 

Ez a három csapat gyűjtötte messze a legtöbb bajnoki címet az NB I történetében: a Ferencváros 36, az MTK 23, az Újpest pedig 20 bajnoki elsőséggel büszkélkedhet.

Ugyanakkor Budapest futballélete ennél sokkal gazdagabb múltra tekint vissza. Az elmúlt évtizedekben több más fővárosi futballklub is megfordult az élvonalban. A REAC vagy a Budafok egy rövidebb ideig szerepelt az NB I-ben, napjainkban a rákospalotaiak a harmad-, a budafokiak pedig a másodosztályban szerénykednek.

Olyan patinás klubok, mint a Budapest Honvéd vagy a Vasas is jelenleg a másodosztályban szerepelnek, pedig hosszú időn keresztül meghatározó szereplői voltak a magyar bajnokságnak. A Honvéd a XX. század közepén élte aranykorszakát, Puskás Ferenc és társai révén nemzetközi hírnevet szerzett, a Vasas pedig a hatvanas években volt a magyar futball egyik zászlóshajója. A kispestiek megalapításuk óta 14, míg az angyalföldiek 6 bajnoki címet szereztek. 

Ez azt jelenti, hogy bár jelenleg Budapest három csapattal van jelen az NB I-ben, a tradíciók alapján könnyedén elképzelhető lenne, hogy a főváros öt-hat élvonalbeli klubot is fenntartson.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Magyar Péter közéleti koporsójába a legjobb cimborája verte be az utolsó szöget

Felhévizy Félix avatarja

Vége a dalnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu