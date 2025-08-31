A futballfővárosok versenye eldőlt – és Budapest nem nyert

A Premier League az elmúlt években egyre jobban ellépett közvetlen riválisaitól, és a topligák legerősebb bajnokságává nőtte ki magát. A PL a játék sebessége és színvonala mellett abban is egyedülálló, hogy a 20 csapatos mezőnyből hetet London ad, miközben a magyar és spanyol fővárosban csak három-három nagy múltú egyesület tartja életben a fővárosi futballtradíciót. Ezúttal a fővárosi futballklubok nyomába eredtünk.

A Chelsea és az Arsenal játékosai sem rajonganak egymásért, a fővárosi futballklubok derbije mindig szenvedélyes mérkőzésnek ígérkezik. Fotó: BENJAMIN CREMEL/AFP

London – a futball fővárosa

London nemcsak az Egyesült Királyság, de a futball fővárosa is. A metropolisz futballszeretetét talán a Premier League mezőnye mutatja meg a legjobban, ugyanis a 2025/26-os PL-idényben hét klub – az Arsenal, a Brentford, a Chelsea, a Crystal Palace, a Fulham, a Tottenham Hotspur és a West Ham United – is képviseli a brit fővárost. Ez a szám önmagáért beszél: az angol élvonal mezőnyének több mint egyharmada londoni. Nem véletlen, hogy a városban szinte minden hétvégén rendeznek rangadót.

A londoni futballklubok erősségét jól mutatja, hogy az Európa-ligát a Tottenham Hotspur, a Konferencialigát pedig a Chelsea húzta be a 2024/25-ös idényben. Az Arsenal sem volt messze a hőn áhított trófeától, az észak-londoni együttes a Bajnokok Ligája elődöntőjében vérzett el a PSG ellen.

Az FA-kupát és a Community Shieldet is londoni együttes, a Crystal Palace emelhette a magasba. A klub történelmi sikert aratott: a kupadöntőben a Manchester Cityt, majd a Szuperkupa-fináléban a Liverpoolt múlta felül.