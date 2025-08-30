Reszkess, Joshua! Afrika atomöklű bajnoka a brit skalpjára vágyik

Vannak a profi bokszban olyanok, akik eredményeik vagy remek píárjuk révén mindig is eladhatók lesznek, a közönség mindig vevő marad arra, ha valakivel a ringbe lépnek. Nos, pontosan ilyen bunyós Anthony Joshua is (28-4, 25 KO), akivel még mindig megtölthető bármilyen sportcsarnok vagy szabadtéri aréna, stadion. Persze ezen senki sem csodálkozhat, hiszen a brit bunyós amatőrben olimpiai aranyat nyert a 2012-es londoni olimpián – negyven győzelme mellett mindössze három veresége volt –, míg a profik között 2017. április 29-én a Wembley-ben Vlagyimir Klicsko (64-5, 53 KO) kiütésével a WBA, a IBO és az IBF világbajnoka lett, majd 2018. március 31-én, Cardiffban kipontozta az új-zélandi Joseph Parkert (36-3, 24 KO), és a WBO vb-övét is megszerezte. A bokszrajongók nagy meglepetésére előbb Andy Ruiz Jr. (35-2-1, 22 KO) ütötte ki – a visszavágón Joshua nyert pontozással –, majd a nehézsúly jelenlegi vitathatatlan bajnoka, az ukrán Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) verte el kétszer, végül négy sima győzelem után a szintén brit Daniel Dubois (22-3, 21 KO) szinte felmosta vele a Wembley ringjének padlóját.

Joshua utoljára a Dubois ellen elszenvedett kiütéses vereséggel véget érő meccsen bokszolt. Fotó: AFP

Joshua lassan visszatér, csak az a kérdés, ki ellen

Jelentkező rengeteg van, szinte minden valamire való nehézsúlyú bunyós kiállna Joshuával, a 35 éves brit nevének bedobásával sokan szeretnének a címlapra kerülni. Például a tavaly novemberben az arlingtoni AT&T Stadionban rendezett gála főmérkőzésén az 58 éves Mike Tysont kipontozó, youtuberből lett bunyós, Jake Paul (12-1, 7 KO) is azt hitte egy pillanatra, hogy a bab tényleg hús, és kihívta egy csatára a királykategória korábbi egyesített világbajnokát. Kijelentette, simán kiüti a brit bunyóst. Maradunk annyiban, Jake Paul szerencséjére kettejük összecsapása elmaradt.

Felmerült a tavalyi évben Usziktól kétszer is vereséget szenvedő, januárban visszavonuló Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) elleni brit ringháború, ami a legtöbb vélemény szerint minden rekordot képes lenne megdönteni. Ráadásul a WBC mexikói elnöke, Mauricio Sulaiman bejelentette, ha Fury visszatér, azonnal címmeccset bokszolhat, ám a Cigánykirály azóta is kerüli a ringet.