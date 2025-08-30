Joshuaringnehézsúlyúkihívóprofi boksz

Reszkess, Joshua! Afrika atomöklű bajnoka a brit skalpjára vágyik

A profi ökölvívás királykategóriájának korábbi egyesített világbajnoka lassan egy éve már nem lépett szorítóba, ám rengeteg bunyósnak még mindig ő a kedvelt célpontja. AnthonyJoshua a Daniel Dubois elleni kiütéses vereség óta a sebeit és a lelkét nyalogatva lassan visszatér a ringbe, és úgy tűnik, a sok jelentkező közül ő döntheti el, ki ellen fog legközelebb bunyózni. A brit kedvéért a nyolc éve veretlenül visszavonult 41 éves amerikai legenda, Andre Ward is újra kesztyűt húzna, míg a legutóbbi önjelölt ellenfél nem más, mint Martin Bakole.

Molnár László
2025. 08. 30. 13:20
Joshua lett az egyik kedvenc célpont
Joshua lett az egyik kedvenc célpont Fotó: Europress/AFP
Vannak a profi bokszban olyanok, akik eredményeik vagy remek píárjuk révén mindig is eladhatók lesznek, a közönség mindig vevő marad arra, ha valakivel a ringbe lépnek. Nos, pontosan ilyen bunyós Anthony Joshua is (28-4, 25 KO), akivel még mindig megtölthető bármilyen sportcsarnok vagy szabadtéri aréna, stadion. Persze ezen senki sem csodálkozhat, hiszen a brit bunyós amatőrben olimpiai aranyat nyert a 2012-es londoni olimpián – negyven győzelme mellett mindössze három veresége volt –, míg a profik között 2017. április 29-én a Wembley-ben Vlagyimir Klicsko (64-5, 53 KO) kiütésével a WBA, a IBO és az IBF világbajnoka lett, majd 2018. március 31-én, Cardiffban kipontozta az új-zélandi Joseph Parkert (36-3, 24 KO), és a WBO vb-övét is megszerezte. A bokszrajongók nagy meglepetésére előbb Andy Ruiz Jr. (35-2-1, 22 KO) ütötte ki – a visszavágón Joshua nyert pontozással –, majd a nehézsúly jelenlegi vitathatatlan bajnoka, az ukrán Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) verte el kétszer, végül négy sima győzelem után a szintén brit Daniel Dubois (22-3, 21 KO) szinte felmosta vele a Wembley ringjének padlóját.

Joshua utoljára a Dubois ellen elszenvedett kiütéses vereséggel véget érő meccsen bokszolt
Joshua utoljára a Dubois ellen elszenvedett kiütéses vereséggel véget érő meccsen bokszolt. Fotó: AFP

Joshua lassan visszatér, csak az a kérdés, ki ellen

Jelentkező rengeteg van, szinte minden valamire való nehézsúlyú bunyós kiállna Joshuával, a 35 éves brit nevének bedobásával sokan szeretnének a címlapra kerülni. Például a tavaly novemberben az arlingtoni AT&T Stadionban rendezett gála főmérkőzésén az 58 éves Mike Tysont kipontozó, youtuberből lett bunyós, Jake Paul (12-1, 7 KO) is azt hitte egy pillanatra, hogy a bab tényleg hús, és kihívta egy csatára a királykategória korábbi egyesített világbajnokát. Kijelentette, simán kiüti a brit bunyóst. Maradunk annyiban, Jake Paul szerencséjére kettejük összecsapása elmaradt.

Felmerült a tavalyi évben Usziktól kétszer is vereséget szenvedő, januárban visszavonuló Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) elleni brit ringháború, ami a legtöbb vélemény szerint minden rekordot képes lenne megdönteni. Ráadásul a WBC mexikói elnöke, Mauricio Sulaiman bejelentette, ha Fury visszatér, azonnal címmeccset bokszolhat, ám a Cigánykirály azóta is kerüli a ringet.

Ha Fury visszatérne, és összecsapna Joshuával, vélhetően minden rekordot megdöntene a két brit óriás meccse. Fotó: Europress/AFP

Legutóbb a Secondsout.com információja szerint a nagyközépsúly és a félnehézsúly korábbi egyesített bajnoka, Andre Ward (32-0, 16 KO) nemcsak megkezdte az edzéseket, de azt is konkrétan bejelentette, hogy kivel és hol akar bokszolni. Természetesen Anthony Joshuával. A 41 éves bokszlegenda 1996 óta nem veszített meccset a ringben, azaz csak 12 éves volt, amikor utoljára megérezte a vereség ízét. – Ha a szerződés és az anyagi háttér rendben lesz, akkor én és Anthony Joshua megküzdünk a Wembley-ben. Ez egy veszélyes csata lesz rám nézve minden tekintetben, de benne kell lennem ebben a ringháborúban – jelentette ki a saját közösségi oldalán Ward.

Andre Ward veretlenül, 32 meccset nyerve vonult vissza, de Joshua kedvéért visszatérne
Andre Ward veretlenül, 32 meccset nyerve vonult vissza, de Joshua kedvéért visszatérne. Fotó:AFP

Afrika atomöklű bajnoka Joshuával megcsinálná az Ali–Foreman 2-t a fekete földrészen

És itt van Joshua legújabb kihívója, aki egyébként rettenetes erejű ütéseivel valós veszélyt jelentene a britre, ha végre komolyan venne egy felkészülést. A kongói Martin Bakolé (21-2-1, 15 KO) a Seconds Outnak nyilatkozva kijelentette, nagyon sokat jelentene neki, ha AJ ellen harcolhatna szülőföldjén, Afrikában. Ráadásul ezt a meccset meg is ígérte neki a profi ökölvívást jelenleg uraló milliárdos, a szaúdi király tanácsadója, Turki Alalshikh.

– Csak megpróbálom emlékeztetni Őexcellenciáját, hogy megígérte nekem ezt a lehetőséget, hogy ad egy meccset Afrikában AJ-vel. 

Anthony, mindig is említetted, hogy az a nagy álmod, hogy Afrikában, a Muhammad Ali Stadionban harcolj a ringben, ahol annak idején Ali és Foreman történelmet írt.

– Most jött el a pillanat, ha nyitott vagy rá, csináljuk meg. Ha összecsapnánk, a meccsünk lehetne a Muhammad Ali vs. Foreman 2 – fogalmazott kissé fellengzősen Bakolé.

A kongói egyébként az interjúban elárulta, edzőpartnere már volt a britnek, és egyáltalán nem csodálkozik azon, ha Joshua elkerülné a vele való összecsapást. – Nézd, kérdezd meg tőlük, miért nem akarnak velem verekedni. Kérdezd meg Anthony Joshuát, ő tudja. Kétszer is eltörtem az orrát, amikor együtt edzettünk. Ő tudja, miért történt mindez – közölte a kongói bunyós.

 

 

