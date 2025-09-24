Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Súlyos sérüléshullám a Liverpool legfőbb riválisánál, újabb kulcsember dőlt ki
ArsenalMikel Artetasérülés

Súlyos sérüléshullám a Liverpool legfőbb riválisánál, újabb kulcsember dőlt ki

Továbbra sem enyhül a helyzet az Arsenal labdarúgócsapatánál a sérülések terén. Az észak-londoniaknál ezúttal Noni Madueke dőlt ki, az angol válogatott támadót körülbelül két hónapig lesz kénytelen nélkülözni az Arsenal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 10:29
Noni Madueke hosszú időre kiesett (Fotó: AFP/Henry Nicholls)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noni Madueke a Manchester City ellen 1-1-re végződött rangadón szenvedett térdsérülést, amely miatt már a szünetben le kellett cserélni. Bár eleinte attól tartottak az Arsenalnál, hogy a 23 esztendős futballistának keresztszalag-sérülése van, az első vizsgálatok után kiderült, hogy erről szerencsére nincs szó. A kihagyás várható időtartama azért így is két hónap körül lesz Mikel Arteta elmondása szerint. A spanyol edző hozzátette, hogy a következő héten még újabb vizsgálatok várnak a játékosra.

Mikel Arteta sem érti, miért van ennyi sérült az Arsenal csapatánál
Mikel Arteta sem érti, miért van ennyi sérült az Arsenal csapatánál (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Noni Madueke állapotáról beszélt Mikel Arteta

– Noni néhány hétig nem lesz bevethető, de még nem tudjuk pontosan, meddig. Már a meccs elején érzett valamit, és bár megpróbálta folytatni, túlságosan fájt neki. 

Bízunk benne, hogy inkább hetek, semmint hónapok kérdése.

Amint említettem, meg kell ismét vizsgálnunk, de nem tűnik nagyon vészesnek – mondta az Arsenal menedzsere.

Az Arsenal sérültjei

Az észak-londoniak egészen elképesztő módon kezdték az idényt a sérülések terén, eddig az összes bajnoki után kidőlt valaki: Kai Havertz, William Saliba, Martin Ödegaard, Ben White, Christian Nörgaard, Bukayo Saka és Piero Hincapié is hagyott már ki meccset sérülés miatt, Gabriel Jesus pedig már hosszú hónapok óta nincs bevethető állapotban.

Az Arsenal szerda este a harmadosztályú Port Vale otthonában vendégszerepel a Ligakupában, a mérkőzést követően sorsolják ki a következő forduló párosításait. Ezután az is eldől, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpool kivel csap össze a nyolcaddöntőben, a Southampton elleni továbbjutás után.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Bayer Zsolt avatarja

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu