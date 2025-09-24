Súlyos sérüléshullám a Liverpool legfőbb riválisánál, újabb kulcsember dőlt ki

Noni Madueke a Manchester City ellen 1-1-re végződött rangadón szenvedett térdsérülést, amely miatt már a szünetben le kellett cserélni. Bár eleinte attól tartottak az Arsenalnál, hogy a 23 esztendős futballistának keresztszalag-sérülése van, az első vizsgálatok után kiderült, hogy erről szerencsére nincs szó. A kihagyás várható időtartama azért így is két hónap körül lesz Mikel Arteta elmondása szerint. A spanyol edző hozzátette, hogy a következő héten még újabb vizsgálatok várnak a játékosra.

Mikel Arteta sem érti, miért van ennyi sérült az Arsenal csapatánál (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Noni Madueke állapotáról beszélt Mikel Arteta

– Noni néhány hétig nem lesz bevethető, de még nem tudjuk pontosan, meddig. Már a meccs elején érzett valamit, és bár megpróbálta folytatni, túlságosan fájt neki.

Bízunk benne, hogy inkább hetek, semmint hónapok kérdése.

Amint említettem, meg kell ismét vizsgálnunk, de nem tűnik nagyon vészesnek – mondta az Arsenal menedzsere.

Az Arsenal sérültjei

Az észak-londoniak egészen elképesztő módon kezdték az idényt a sérülések terén, eddig az összes bajnoki után kidőlt valaki: Kai Havertz, William Saliba, Martin Ödegaard, Ben White, Christian Nörgaard, Bukayo Saka és Piero Hincapié is hagyott már ki meccset sérülés miatt, Gabriel Jesus pedig már hosszú hónapok óta nincs bevethető állapotban.

Az Arsenal szerda este a harmadosztályú Port Vale otthonában vendégszerepel a Ligakupában, a mérkőzést követően sorsolják ki a következő forduló párosításait. Ezután az is eldől, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpool kivel csap össze a nyolcaddöntőben, a Southampton elleni továbbjutás után.