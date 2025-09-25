Dibusz Dénes: Ez nagy lökést tudna adni a csapatnak

A kezdőkapus pozíciója aligha kérdés. A Plzen elleni, csütörtöki Európa-liga-rajtra készülő FTC vezetőedzője, Robbie Keane a meccset felvezető szerdai sajtótájékoztatón lapunk kérdésére válaszolva elárulta, hogy szinte száz százalékban összeállt már a fejében kezdőcsapat, amelyről azonban részleteket érthető okokból nem árult el. Ennek ellenére sem merészség kijelenteni, hogy az együttes minden bizonnyal Dibusz Dénes nevével fog kezdődni – a 45-szörös válogatott kapus helye rutinja, tapasztalata és a klubnál betöltött státusa miatt megkérdőjelezhetetlen, ha nem sérült.

Dibusz Dénes több mint tíz éve az FTC kapusa, csapatkapitányként is számít rá a magyar bajnok (Fotó: Mirkó István)

Dibusz Dénes szerint lökést adna a csapatnak a győztes kezdés

A 34 éves kapuvédő 2014 óta erősíti a zöld-fehéreket, így részese volt a klub újkori felemelkedésének, például a 15 év után, 2019-ben újra kivívott nemzetközi kupaszereplésnek is. Az elmúlt hat évben Dibusz négyszer szerepelhetett az Európa-ligában, emellett egyszer-egyszer a Bajnokok Ligájában és a Konferencialigában is a Ferencváros játékosaként, ez a tapasztalat pedig elmondása szerint stabil hátteret biztosít az együttesnek.

Ezzel a hat év tapasztalattal a hátunk mögött sokkal nyugodtabban tudtunk készülni az Európa-ligára, ám ettől függetlenül igaz, hogy ilyenkor jóval nagyobb a várakozás, felfokozottabb a hangulat, hiszen mindenki szeretne jó teljesítményt nyújtani. Nagyon fontos lenne, hogy az első mérkőzésen, a Plzen elleni hazai találkozón győzelemmel tudjuk indítani az idei ligaszakaszt. Ez nagy lökést tudna adni a csapatnak

– kezdte a Magyar Nemzet kérdésére reagálva Dibusz.

A februári tapasztalatokra lehet építeni

Az FTC és a Viktoria Plzen nem először találkozik egymással, sőt egészen friss emlékei lehetnek egymásról a feleknek. Az idén februárban, az előző Európa-liga-kiírás nyolcaddöntőjéért zajló rájátszásban Budapesten 1-0-ra nyert a magyar együttes, Plzenben viszont 3-0-ra a Viktoria, amely ezzel akkor továbbjutott.

– Mindkét csapatnak segítség, hogy néhány hónappal ezelőtt pályára lépett egymás ellen, így vannak testközelből tapasztalatok, nem csak a megszokott videóanyag áll rendelkezésre. Ez segíti a felkészülést – mondta el a magyar válogatott kapuvédő. – Mindkét csapatnál voltak változások, nálunk talán nagyobbak. Az előző találkozás még egy olyan időszakban volt, amikor a vezetőedző csupán néhány hete dolgozott a csapattal. Azóta minden csapatrészben történtek komoly változások, ezért azt gondolom, most már egy teljesen másfajta játékot tudunk játszani, teljesen más képet mutat a csapat – tette hozzá Dibusz Dénes aki szerint a februári párharcban megszerzett tapasztalatokat most fel kell használniuk annak érdekében, hogy csütörtök este a győzelemért lépjenek pályára a cseh riválissal szemben.