Elek Gábor nem a rekordokat hajszolja, de most van vesztenivalója

Az előző idényben is hamar, akkor már a második fordulóban találkozott egymással a két csapat, s az Esztergom általános döbbenetre 34-28-ra győzött vendégként, egyértelmű jelét adva, hogy újoncként is komoly céljai vannak a női kézilabda NB I-ben. Elek Gábor csapata ugyan a tavaszi szezonban hazai pályán 22-21-es vereséget szenvedett a DVSC-től, ezen felül azonban csak az FTC-től és a Győrtől kapott ki (oda-vissza), így a két együttes holtversenyben a harmadik helyre futott be 42-42 ponttal, de az egymás elleni mérleg, a jobb gólkülönbség az Esztergomnak kedvezett.

Szöllősi-Zácsik Szandra ellenfélként tér vissza az FTC otthonába. Az Esztergrom rutinos játékosának formája fontos lesz a DVSC elleni rangadón (Forrás: Facebook/Esztergom)

Az újoncként elér bravúros bronz dacára az Esztergom megőrizte a józanságát, nem élt a lehetőséggel, hogy a Bajnokok Ligájában induljon, beérte az Európa-ligával, s noha technikailag nem közvetlenül így történt, mégis a Debrecenen segített ekképpen, amely viszont kapva kapott az alkalmon.

Csupa magyar fiatal az Esztergomban

A két csapat céljai közötti különbség a nyári átigazolásokban is megmutatkoztak. Az Esztergom ugyan hat új játékost is szerződtetett, a rutinos, 89-szeres válogatott Szöllősi-Zácsik Szandra mellett öt fiatalt: Emma Jacques (jobbátlövő, Metz), a nemzeti csapatban már bemutatkozott Szmolek Apollónia (beálló, Szombathely), Varga Emília (balátlövő, Mosonmagyaróvár), Schatzl Natalie (balszélső, Mosonmagyaróvár) és Bukovszky Anna (kapus, Vác).

Elek Gábor keretében továbbra sincs légiós, Emma Jacques ugyanis francia–magyar kettős állampolgár az édesanyja, a korábbi magyar és francia válogatott Szabó Melinda révén.

Hét plusz négy válogatott játékos a DVSC-ben

A DVSC Schaefflernek már tavaly is erős kerete is roppant erős volt. A nyáron csupán ketten érkeztek, de a francia válogatott, sőt világbajnok jobbszélső Alicia Toublanc és a svéd válogatott irányító, Daniela de Jong egyaránt nemzetközi klasszis. Gyakorlatilag az egyaránt sérülésből felépült Juhász Kata és Hámori Konszuéla is erősítésnek számít, a Loki játékosállománya tényleg veretes. Erről árulkodik, hogy a szeptemberi válogatott időszakban a DVSC-től heten is kaptak válogatott meghívót a felkészülési mérkőzésekre: