Rendkívüli

Elhunyt Caludia Cardinale olasz színésznő

Esztergomnői kézilabda NB IElek GáborDVSC

Elek Gábor nem a rekordokat hajszolja, de most van vesztenivalója

Nem a Győr, nem az FTC, mégis már a harmadik fordulóban rangadót játszanak a női kézilabda NB I-ben. Az előző idény meglepetéscsapata, a bronzérmes Esztergom a DVSC-t fogadja, s a találkozó akár már most dönthet a harmadik hely sorsáról. Elek Gábor csapatához hat új játékos érkezett, Debrecenbe csupán kettő, mégis sokan úgy gondolják, Szilágyi Zoltán együttese az ETO-ra és a Fradira is veszélyes lehet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 5:56
Océane Sercien-Ugolin lő kapura Hajtai Vanessza mellett a tavalyi Esztergom-DVSC mérkőzésen
Océane Sercien-Ugolin lő kapura Hajtai Vanessza mellett a tavalyi Esztergom-DVSC mérkőzésen Fotó: Molnár István Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előző idényben is hamar, akkor már a második fordulóban találkozott egymással a két csapat, s az Esztergom általános döbbenetre 34-28-ra győzött vendégként, egyértelmű jelét adva, hogy újoncként is komoly céljai vannak a női kézilabda NB I-ben. Elek Gábor csapata ugyan a tavaszi szezonban hazai pályán 22-21-es vereséget szenvedett a DVSC-től, ezen felül azonban csak az FTC-től és a Győrtől kapott ki (oda-vissza), így a két együttes holtversenyben a harmadik helyre futott be 42-42 ponttal, de az egymás elleni mérleg, a jobb gólkülönbség az Esztergomnak kedvezett.

Szöllősi-Zácsik Szandra ellenfélként tér vissza az FTC otthonába. Az Esztergrom rutinos játékosának formája fontos lesz a DVSC elleni rangadón
Szöllősi-Zácsik Szandra ellenfélként tér vissza az FTC otthonába. Az Esztergrom rutinos játékosának formája fontos lesz a DVSC elleni rangadón (Forrás: Facebook/Esztergom)

Az újoncként elér bravúros bronz dacára az Esztergom megőrizte a józanságát, nem élt a lehetőséggel, hogy a Bajnokok Ligájában induljon, beérte az Európa-ligával, s noha technikailag nem közvetlenül így történt, mégis a Debrecenen segített ekképpen, amely viszont kapva kapott az alkalmon.

Csupa magyar fiatal az Esztergomban

A két csapat céljai közötti különbség a nyári átigazolásokban is megmutatkoztak. Az Esztergom ugyan hat új játékost is szerződtetett, a rutinos, 89-szeres válogatott Szöllősi-Zácsik Szandra mellett öt fiatalt: Emma Jacques (jobbátlövő, Metz), a nemzeti csapatban már bemutatkozott Szmolek Apollónia (beálló, Szombathely), Varga Emília (balátlövő, Mosonmagyaróvár), Schatzl Natalie (balszélső, Mosonmagyaróvár) és Bukovszky Anna (kapus, Vác).

Elek Gábor keretében továbbra sincs légiós, Emma Jacques ugyanis francia–magyar kettős állampolgár az édesanyja, a korábbi magyar és francia válogatott Szabó Melinda révén.

Hét plusz négy válogatott játékos a DVSC-ben

A DVSC Schaefflernek már tavaly is erős kerete is roppant erős volt. A nyáron csupán ketten érkeztek, de a francia válogatott, sőt világbajnok jobbszélső Alicia Toublanc és a svéd válogatott irányító, Daniela de Jong egyaránt nemzetközi klasszis. Gyakorlatilag az egyaránt sérülésből felépült Juhász Kata és Hámori Konszuéla is erősítésnek számít, a Loki játékosállománya tényleg veretes. Erről árulkodik, hogy a szeptemberi válogatott időszakban a DVSC-től heten is kaptak válogatott meghívót a felkészülési mérkőzésekre:

  • Grosch Vivien, Petrus Mirtill és Tóvizi Petra a magyar,
  • Alicia Toublanc a francia,
  • Kristin Thorleifsdóttir a svéd,
  • Adrianna Placzek a lengyel,
  • Jovana Jovovics pedig a szerb nemzeti együttesbe;
  • rajtuk kívül Daniela de Jong, a szintén svéd Jessica Ryde, a francia Océane Sercien-Ugolin és Hornyák Dóra is válogatott kézilabdázó.
Idén is nagy küzdelem várható a DVSC Schaeffler-Esztergom mérkőzésen
Idén is nagy küzdelem várható a DVSC Schaeffler–Esztergom mérkőzésen (Fotó: Czinege Melinda)

Elek Gábor munkájának a dicsérete

Az Esztergom kerete a nevek alapján ennyire nem veretes, de Elek Gábor munkáját dicséri, hogy a svédek elleni két felkészülési meccsre Golovin Vlagyimir négy embert is meghívott (Bukovszky Anna, Kovács Anett, Szmolek Apollónia, Faragó Lea), s további fiatalok is számíthatnak a szövetségi kapitány figyelmére.

Eddig mindkét csapat a papírformának megfelelő eredményeket játszott a bajnokságban. Az Esztergom mindháromszor idegenben szerepelt: előre hozott mérkőzésen kikapott a Fradi vendégeként, majd nyert Budaörsön és Dunaújvárosban, utóbbi gólzáporos meccs volt (34-43), de Elek Gábortól megszokhattuk, hogy a sok dobott gól nem hatja meg. Tavaly inkább dohogott a sok kapott gól miatt, sem mint örült volna a gólrekordnak, amikor az Esztergom 49-35-re kiütötte az MTK-t, ennek megfelelőn a dunaújvárosi gólözönt is kissé ironikusan értékelte.

A Győr és az FTC nyomában

A Fehérvár és a Vasas elleni sikerből a DVSC formájára is nehéz következtetni, a két BL-meccs már jobb fokmérő, a Buducsnoszt vendégeként egy góllal nyert Podgoricában, odahaza a román Gloria Bistritától (Beszterce) viszont ugyancsak egy góllal kikapott Szilágyi Zoltán együttese.

A DVSC-től a szurkolói évek óta azt várják, hogy zárkózzon fel a Győr és az FTC mellé. A mai meccs arról dönthet, idén képes lehet-e erre, vagy örül, ha az Esztergommal képes megküzdeni, netán inkább a Duna-partiak lehetnek a két elitcsapat kihívói.

Elek Gábor így készült az idényre:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Szabad-e merengni?

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Lehet, nem a tempónk túl gyors, csupán elmulasztottunk megállni a legfontosabb stációknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.