  • A Paks példája árulkodó, Robbie Keane szavait nem kell komolyan venni
Ferencváros FTCLabdarúgó NB IPaksi FCETO FCPuskás Akadémia

A Paks példája árulkodó, Robbie Keane szavait nem kell komolyan venni

Nyolc forduló után a Paks veretlenül áll a labdarúgó NB I élén, mögötte második a címvédő FTC. A két csapat a következő fordulóban összecsap, miután az FTC a másik zöld-fehér ellenfele, az ETO FC ellen magabiztosan nyert. A Rapid sport legújabb adásában azt vizsgáltuk meg, hogy van-e valódi riválisa a bajnoki címért a Ferencvárosnak, amely idénybeli egyetlen hazai vereségét a Puskás Akadémia ellen szenvedte el.

2025. 09. 30. 5:55
Rapid sport: a Paks vezet, a Puskás Akadémia nyert ellene, mégsem tűnik úgy, hogy van valódi riválisa az FTC-nek az NB I-es bajnoki címért
Az NB I 8. fordulójának a Paks nyert a Puskás Akadémia, az FTC az ETO FC ellen a nemzetközi kupaszereplőink egymás elleni meccsein. A Paks immár az egyetlen veretlen csapat a hazai bajnokságban, az FTC követi egyelőre a sorban.

Varga Barnabás gólt szerzett az ETO ellen, az FTC a megnyert rangadó után a listavezető Paks ellen folytatja NB I-es szereplését
Ebben szerepet játszik az is, hogy a Ferencváros az Európa-liga főtáblájára is koncentrál a hazai bajnokság mellett, s van egy később pótlandó, elmaradt meccse.

NB I: a Paks vezet, de valódi kihívója az FTC-nek?

A Rapid sport legújabb adásában kitérünk arra, mire lehet képes az ETO, hogyan segíthet a Paksnak a magyarszabály, s mi a helyzet a Puskás Akadémiával, amely a bajnokságban egyedül nyerni tudott a Fradi ellen, azóta viszont alig szerzett pontot.

Azt nem gondoljuk, hogy Robbie Keane tabelláról adott különleges nyilatkozatát komolyan kell venni, s az semmiképpen sem annak a jele volt, hogy az FTC biztos lehet a zsinórban nyolcadik bajnoki címében, de a Paks két évvel ezelőtti példája árulkodó az idei esélyeket nézve. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

