A Paks példája árulkodó, Robbie Keane szavait nem kell komolyan venni

Az NB I 8. fordulójának a Paks nyert a Puskás Akadémia, az FTC az ETO FC ellen a nemzetközi kupaszereplőink egymás elleni meccsein. A Paks immár az egyetlen veretlen csapat a hazai bajnokságban, az FTC követi egyelőre a sorban.

Varga Barnabás gólt szerzett az ETO ellen, az FTC a megnyert rangadó után a listavezető Paks ellen folytatja NB I-es szereplését (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Ebben szerepet játszik az is, hogy a Ferencváros az Európa-liga főtáblájára is koncentrál a hazai bajnokság mellett, s van egy később pótlandó, elmaradt meccse.

NB I: a Paks vezet, de valódi kihívója az FTC-nek?

A Rapid sport legújabb adásában kitérünk arra, mire lehet képes az ETO, hogyan segíthet a Paksnak a magyarszabály, s mi a helyzet a Puskás Akadémiával, amely a bajnokságban egyedül nyerni tudott a Fradi ellen, azóta viszont alig szerzett pontot.