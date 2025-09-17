Gyökeres ViktorblArsenal FCgólhelyzetThierry Henry

Az Arsenal legendája nem akármivel kapcsolatban oktatta ki Gyökeres Viktort

Van annak valamiféle bája, amikor valaki éppen azt a Gyökeres Viktort oktatja ki a gólhelyzetek kihasználásáról, aki az elmúlt idényben majdnem annyi találatot ért el, mint ahány meccsen a pályára lépett. Nos, az Arsenal klublegendája, Thierry Henry bizony elmagyarázta a svéd csatárnak, Gyökeres Viktornak, hogy miként kell átvennie egy labdát, hogy abból kihagyhatatlan helyzet legyen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 12:47
Gyökeres Viktor ezúttal az Arsenal legendájától, Thierry Henrytól kapott kritikát
Gyökeres Viktor ezúttal az Arsenal legendájától, Thierry Henrytól kapott kritikát (Fotó: AFP/Europress/NurPhoto/Paul Ellis)
Győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligáját az Arsenal, amely 2-0-ra nyert az Athletic Bilbao otthonában, ráadásul nem rossz játékkal. Az ember azt gondolná, senki sem tudott hibát találni az Ágyúsok játékában, ám ez nem igaz: Thierry Henry rámutatott arra, hogy a klub sztárigazolása, Gyökeres Viktor miért is nem tudott betalálni a baszkok hálójába. Holott a Sportingtól érkezett támadó még a vérét is adta az Arsenal sikeréért.

Thierry Henry szerint Gyökeres Viktornak még idő kell ahhoz, hogy hozni tudja az elvárt szintet
Thierry Henry szerint Gyökeres Viktornak még idő kell ahhoz, hogy hozni tudja az elvárt szintet (Fotó: AFP/Peter Parks)

Henry szerint hullámzóan teljesítenek az Arsenal új támadói

Az egykori Arsenal-legenda a CBS stúdiójában elemezte ki egykori klubja kedd esti győzelmét a Bilbao felett. Természetesen elsősorban a csatárok játékát vette górcső alá, főleg annak tudatában, hogy az Ágyúsok valamennyi, kezdőben pályára lépő támadója a nyáron érkezett a klubhoz, és valamennyiüket nagy fogásnak tartják a szurkolók.

Az érkező csatárok és a bekerülési áruk (Transfermarkt)

  • Gyökeres Viktor 65,8 millió euró
  • Eberechi Eze 69,3 millió euró
  • Noni Madueke 56 millió euró

A három csatár olyan támadósorba érkezett meg, mint a bilbaói BL-találkozón csereként beállva egyaránt 1-1 góllal és gólpasszal záró Gabriel Martinelli és Leandro Trossard, vagy említhetnénk a jelenleg kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódó Gabriel Jesust, Kai Havertzet és Bukayo Sakát.

Henry elmondta, noha az újonnan igazolt csatártrió remekelt a legutóbbi, Nottingham elleni bajnokin – Gyökeres gólt lőtt, Eze gólpasszt adott, míg Madueke bejátszotta a jobb oldalt –, a baszkok ellen egyedül a meccset végigjátszó Madueke hozta az elvárt szintet, Eze például kapura lövés nélkül hagyta el a pályát, amikor a 65. percben Trossard érkezett a helyére.

Gyökeresnek időt hagyna a klublegenda, de kioktatta, miként kell a labdát átvenni gólhelyzetben

A legnagyobb figyelemmel azonban a Sportingtól érkezett Gyökeres Viktor BL-bemutatkozására volt a korábbi világ-, és Európa-bajnok labdarúgó. A Premier League-ben már háromszor is betaláló svéd válogatott csatár ezúttal kihagyta a helyzeteit, és Henry kíméletlenül elárulta, mit kellett volna másként csinálnia ahhoz, hogy a nemzetközi porondon is megszerezze első arsenalos gólját. A klublegenda azt a szituációt elemezte, amikor Gyökeres remekül lépett ki a leshatáron, de rosszul vette át a labdát.

– A labdának mindig keresztbe a védő előtt kell elmennie. 

Ha jól vette volna át a labdát, akkor senki nem éri utol, tiszta egy az egyben helyzetbe kerül.

Ehelyett túl szélesen tolta meg, és onnantól kezdve lehetett sejteni, maximum Isten segíthet abban, hogy gól legyen a helyzetből. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy Gyökeres csak most érkezett a csapathoz, időt kell neki hagyni, hogy az önbizalma visszatérjen ezen a szinten is. De egy ilyen lehetőséget értékesíteni kell, hiszen a BL-ben nagyon nem mindegy, hogy tovább szenved a csapatod, vagy megnyugszik, mert a góloddal megszerezte a vezetést – fogalmazott Thierry Henry.

