Az Arsenal legendája nem akármivel kapcsolatban oktatta ki Gyökeres Viktort

Győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligáját az Arsenal, amely 2-0-ra nyert az Athletic Bilbao otthonában, ráadásul nem rossz játékkal. Az ember azt gondolná, senki sem tudott hibát találni az Ágyúsok játékában, ám ez nem igaz: Thierry Henry rámutatott arra, hogy a klub sztárigazolása, Gyökeres Viktor miért is nem tudott betalálni a baszkok hálójába. Holott a Sportingtól érkezett támadó még a vérét is adta az Arsenal sikeréért.

Thierry Henry szerint Gyökeres Viktornak még idő kell ahhoz, hogy hozni tudja az elvárt szintet (Fotó: AFP/Peter Parks)

Henry szerint hullámzóan teljesítenek az Arsenal új támadói

Az egykori Arsenal-legenda a CBS stúdiójában elemezte ki egykori klubja kedd esti győzelmét a Bilbao felett. Természetesen elsősorban a csatárok játékát vette górcső alá, főleg annak tudatában, hogy az Ágyúsok valamennyi, kezdőben pályára lépő támadója a nyáron érkezett a klubhoz, és valamennyiüket nagy fogásnak tartják a szurkolók.

Az érkező csatárok és a bekerülési áruk (Transfermarkt) Gyökeres Viktor 65,8 millió euró

Eberechi Eze 69,3 millió euró

Noni Madueke 56 millió euró

A három csatár olyan támadósorba érkezett meg, mint a bilbaói BL-találkozón csereként beállva egyaránt 1-1 góllal és gólpasszal záró Gabriel Martinelli és Leandro Trossard, vagy említhetnénk a jelenleg kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódó Gabriel Jesust, Kai Havertzet és Bukayo Sakát.

Henry elmondta, noha az újonnan igazolt csatártrió remekelt a legutóbbi, Nottingham elleni bajnokin – Gyökeres gólt lőtt, Eze gólpasszt adott, míg Madueke bejátszotta a jobb oldalt –, a baszkok ellen egyedül a meccset végigjátszó Madueke hozta az elvárt szintet, Eze például kapura lövés nélkül hagyta el a pályát, amikor a 65. percben Trossard érkezett a helyére.

Gyökeresnek időt hagyna a klublegenda, de kioktatta, miként kell a labdát átvenni gólhelyzetben

A legnagyobb figyelemmel azonban a Sportingtól érkezett Gyökeres Viktor BL-bemutatkozására volt a korábbi világ-, és Európa-bajnok labdarúgó. A Premier League-ben már háromszor is betaláló svéd válogatott csatár ezúttal kihagyta a helyzeteit, és Henry kíméletlenül elárulta, mit kellett volna másként csinálnia ahhoz, hogy a nemzetközi porondon is megszerezze első arsenalos gólját. A klublegenda azt a szituációt elemezte, amikor Gyökeres remekül lépett ki a leshatáron, de rosszul vette át a labdát.