  • Magyar gólpassz keserítette el José Mourinhót, aki azonnal bírózni kezdett
José MourinhoNikitscher TamásRio Avebenfica

Magyar gólpassz keserítette el José Mourinhót, aki azonnal bírózni kezdett

Nem éppen úgy alakult José Mourinho hazai bemutatkozása a Benfica kispadján, ahogy ő azt elképzelhette. A Sasok 1-1-es döntetlent játszottak a Rio Ave ellen, a vendégek a 91. percben tudtak egyenlíteni Nikitscher Tamás gólpasszának köszönhetően. José Mourinho a Benfica meccse után azonnal talált bűnbakot, méghozzá a játékvezetőt.

Tóth Norbert
2025. 09. 24. 7:15
José Mourinho egy pontot szerzett az első hazai meccsén.
José Mourinho nem ilyen debütálásra számított hazai közönség előtt (Fotó: AFP/Patricia De Melo Moreira)
A portugál labdarúgó-bajnokságban szereplő Benfica szűk egy hete jelentette be, hogy José Mourinho lesz a csapat új vezetőedzője. A 62 éves szakember 2000-ben rövid ideig ült már a Benfica kispadján, most több mint húsz év külföldi edzősködés után tért vissza hazájába. A kinevezés pikantériája volt, hogy éppen a Benfica otthonában veszítette el előző állását a Fenerbahcénál José Mourinho, ugyanis a portugálok ütötték el őt és együttesét a BL-szerepléstől. Az edző a kinevezését követően két nappal győztes meccsen debütált régi-új klubjánál – a Benfica szombaton 3-0-ra nyert az AFS vendégeként –, kedden pedig a Nikitscher Tamást foglalkoztató Rio Ave volt az ellenfél hazai pályán.

José Mourinho bemutatkozott a Benfica stadionjában, de Nikitscher Tamás gólpassza után nem volt boldog
José Mourinho bemutatkozott a Benfica stadionjában, de Nikitscher Tamás gólpassza után nem volt boldog. Forrás: Rio Ave

Miután a Sasok 60. percben szerzett találatát a VAR nem adta meg – António Silva gólja előtt Nicolás Otamendi taposta meg ellenfelét –, nagy nehezen a 86. percben kerültek előnybe Szudakov révén. Ám néhány perccel később jött az egyenlítés: a csereként beállt Nikitscher Tamás gólpasszából Andre Luiz talált be a 91. percben, így a mérkőzés 1-1-re végződött.

Ha ez az új futball, hogy érvénytelenítik a gólt, mert az egyik lábujj rálép a másikra…

– panaszkodott José Mourinho a Benfica elvett találata miatt. – A második félidő jó volt, annak ellenére, hogy voltak korlátaink. Dominánsak, agresszívak voltunk, voltak helyzeteink, az ellenfél térfelén folyt a játék. Végül a sok lehetőségünk után gólt tudtunk szerezni. Azonban nem kaphatunk gólt a meccsek ezen pontján. Ez szörnyen igazságtalan, de ez a meccs eredménye, el kell fogadnunk. Maga a találkozó olyan volt, amilyennek a Rio Ave akarta, amit a játékvezető is megengedett, és ez ellen keveset tehetünk. Gyakran mondom: egy győztes csapat nem kaphat gólt átmenetből. Mi kaptunk, és emiatt két pontot vesztettünk – összegzett a portugál szakember.

A Benfica péntek este a Gil Vicente ellen játssza következő bajnokiját.

A mérkőzés összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

 

