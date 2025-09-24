Magyar gólpassz keserítette el José Mourinhót, aki azonnal bírózni kezdett

A portugál labdarúgó-bajnokságban szereplő Benfica szűk egy hete jelentette be, hogy José Mourinho lesz a csapat új vezetőedzője. A 62 éves szakember 2000-ben rövid ideig ült már a Benfica kispadján, most több mint húsz év külföldi edzősködés után tért vissza hazájába. A kinevezés pikantériája volt, hogy éppen a Benfica otthonában veszítette el előző állását a Fenerbahcénál José Mourinho, ugyanis a portugálok ütötték el őt és együttesét a BL-szerepléstől. Az edző a kinevezését követően két nappal győztes meccsen debütált régi-új klubjánál – a Benfica szombaton 3-0-ra nyert az AFS vendégeként –, kedden pedig a Nikitscher Tamást foglalkoztató Rio Ave volt az ellenfél hazai pályán.

José Mourinho bemutatkozott a Benfica stadionjában, de Nikitscher Tamás gólpassza után nem volt boldog. Forrás: Rio Ave

Miután a Sasok 60. percben szerzett találatát a VAR nem adta meg – António Silva gólja előtt Nicolás Otamendi taposta meg ellenfelét –, nagy nehezen a 86. percben kerültek előnybe Szudakov révén. Ám néhány perccel később jött az egyenlítés: a csereként beállt Nikitscher Tamás gólpasszából Andre Luiz talált be a 91. percben, így a mérkőzés 1-1-re végződött.

Ha ez az új futball, hogy érvénytelenítik a gólt, mert az egyik lábujj rálép a másikra…

– panaszkodott José Mourinho a Benfica elvett találata miatt. – A második félidő jó volt, annak ellenére, hogy voltak korlátaink. Dominánsak, agresszívak voltunk, voltak helyzeteink, az ellenfél térfelén folyt a játék. Végül a sok lehetőségünk után gólt tudtunk szerezni. Azonban nem kaphatunk gólt a meccsek ezen pontján. Ez szörnyen igazságtalan, de ez a meccs eredménye, el kell fogadnunk. Maga a találkozó olyan volt, amilyennek a Rio Ave akarta, amit a játékvezető is megengedett, és ez ellen keveset tehetünk. Gyakran mondom: egy győztes csapat nem kaphat gólt átmenetből. Mi kaptunk, és emiatt két pontot vesztettünk – összegzett a portugál szakember.

A Benfica péntek este a Gil Vicente ellen játssza következő bajnokiját.