„Gyuri folyamatosan itt van velünk” – hazatért a Kolonics-emlékkiállítás Budafokra

Szeptember 6. és 27. között Budapest XXII. kerületében, Budafokon tekinthető meg a 2008-ban tragikus körülmények között, mindössze 36 évesen elhunyt, a magyar kajak-kenu sport legendás alakjáról, Kolonics Györgyről készült emlékkiállítás. A Kolonics, a Sportlegenda névre hajazó kiállítás korábban már 28 helyen volt megtekinthető, most viszont az esemény hazatért, ugyanis Kolo gyerekkorát Budafokon töltötte, innen indult a világ legszerényebb kétszeres olimpiai bajnoka.

Kolonics György emlékkiállítása a Magdolna udvarban tekinthető meg Budafokon (Fotó: Magyar Nemzet)

Kolonics György gyermekkorát Budafok határozta meg

A 22. kerületben a Hajós Alfréd Iskolába járt Kolonics – amit halála után róla neveztek el –, majd a Budai Nagy Antal Gimnáziumban tanult tovább. Eközben Budafok legendás vízisport egyesületénél, a Lágymányosi Spari, lánykori nevén a Budai Spartacusnál ismerkedett meg a kajak-kenu alapjaival. Kolonics György a pályafutása elején rengeteget köszönhetett Dávid Gézának, aki az edzője volt, mielőtt 1990-ben a Csepel elvitte. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál keretein belül a pénteki, ünnepélyes megnyitón Dávid Géza is a meghívottak között volt.

A Magdolna udvarban ott volt Csikós Zsóka is, aki pár hete még Milánóban volt világbajnok a sprint számokban, aztán a héten a győri maratoni vb-n is megállíthatatlan volt.

Mellette pedig Csorba Zsófia foglalt helyet, aki a milánói tornán C–4 500 méteren aranyérmes volt, a héten Győrben Csikóshoz hasonlóan szép eredményeket ért el.

A kiállítás átadása előtt beszédet mondott Karsay Ferenc, a XXII. kerület polgármestere, Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke és Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára is. Schmidt elmondta, nem emlékezünk Kolonicsra, hanem Gyuri folyamatosan itt van velünk.

A szövetség elnöke hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy az új generáció is megkapja Kolo legfontosabb üzeneteit, ezek pedig: a kitartás, a szorgalom, az alázat és a mások tisztelete.

A kiállítás Kolonics György fantasztikus pályafutását mutatja be – kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok, s ki tudja, mi lett volna 2008-as olimpián... –, emellett fényes győzelmeket bemutató gyűjtemény eredeti relikviákkal, archív fotókkal és korabeli tévéközvetítésekkel idézi fel a kiváló sportember pályafutásának legfontosabb pillanatait. A Magdolna udvarban szeptember 27-ig lehet megtekinteni a kiállítást.

Kolonics fantasztikus hajrája a 2000-es olimpián Sydney-ben: